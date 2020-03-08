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Авто Я паркуюсь как чудак Обзор

Чудаки недели: мать с ребёнком паркуется на тротуаре в центре Новосибирска и ещё спорит с полицией

Разглядываем свежую подборку фотографий неправильной парковки (среди нарушителей есть и авто ГИБДД)

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Место действия — Титова, 1

Место действия — Титова, 1

В новом, 168-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: попытка запарковаться на тротуаре и споры с полицией, единственный перегороженный выезд и автомобиль ДПС в пешеходной зоне.

Женщина паркуется на территории пешеходной зоны

Женщина паркуется на территории пешеходной зоны

— Женщина паркуется на территории пешеходной зоны, ссылаясь на то, что на обочине работают эвакуаторы. Спорит с полицией. Место действия — Титова, 1, остановка «Кристалл», — пишут очевидцы.

Парковка на&nbsp;Ивана Севастьянова

Парковка на Ивана Севастьянова

— Ул. Ивана Севастьянова, 9, сегодняшняя звезда парковки, — сообщает Виталий.

Парковка на тротуаре Ногина

Парковка на тротуаре Ногина

— Ежедневная парковка на тротуаре Ногина. Зато возле входа, и ходить далеко не надо! — ведет наблюдение Ольга.

Возле французской гимназии

Возле французской гимназии

— Возле французской гимназии чуть не сбили ребенка из-за этого водителя, — пишут очевидцы.

Авто заблокировало тротуар около школы

Авто заблокировало тротуар около школы

— Авто заблокировало тротуар около школы № 156. Мамаши с санками обходят машину по проезжей части, — негодует читатель Игорь.

Фабричный переулок

Фабричный переулок

— Фабричный переулок. Постоянное сборище полновесных чудаков. ГИБДД не реагирует, — рассказывает Сергей.

Неправильная парковка на тротуаре

Неправильная парковка на тротуаре

— Неправильная парковка на тротуаре, часто и надолго, — пишет Людмила.

Стоянка в пешеходной зоне

Стоянка в пешеходной зоне

Еще один автомобиль на тротуаре.

ДПС на тротуаре

ДПС на тротуаре

— Как хочу, так и паркуюсь, я из ДПС. Кто должен соблюдать порядок и следить за ним, он его и нарушает. К сожалению, это норма в нашем государстве. Фото с Крылова, 36, — сообщает Александр.

Возле входа в вестибюль «Золотой нивы»

Возле входа в вестибюль «Золотой нивы»

— Перегородил тротуар возле входа в вестибюль «Золотой нивы», — пишет читательница Анастасия.

Перекрыв единственный выезд из двора

Перекрыв единственный выезд из двора

— Хамское поведение. Водитель поставил, перекрыв единственный выезд из двора, свернул зеркала и ушёл. Супруга с ребёнком не могла выехать в поликлинику, по возвращении водятел-хамло даже не извинился и со словами «меня не было 2 минуты» уехал, — жалуется читатель Евгений.

Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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Я паркуюсь как чудакпарковка
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КОММЕНТАРИИ (2)

Фото пользователя
8 мар 2020 в 09:08

Сегодня женщинам можно парковаться где угодно!

Фото пользователя
8 мар 2020 в 09:08

Все это говорит о пустоте в бестолковках новосибирских ведроводителей. Совсем кукушка поехала со своим "комфортом".