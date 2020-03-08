Чудаки недели: мать с ребёнком паркуется на тротуаре в центре Новосибирска и ещё спорит с полицией

Место действия — Титова, 1 Фото: читатель НГС

В новом, 168-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: попытка запарковаться на тротуаре и споры с полицией, единственный перегороженный выезд и автомобиль ДПС в пешеходной зоне.

Женщина паркуется на территории пешеходной зоны Фото: читатель НГС

— Женщина паркуется на территории пешеходной зоны, ссылаясь на то, что на обочине работают эвакуаторы. Спорит с полицией. Место действия — Титова, 1, остановка «Кристалл», — пишут очевидцы.

Парковка на Ивана Севастьянова Фото: читатель НГС

— Ул. Ивана Севастьянова, 9, сегодняшняя звезда парковки, — сообщает Виталий.

Парковка на тротуаре Ногина Фото: читатель НГС

— Ежедневная парковка на тротуаре Ногина. Зато возле входа, и ходить далеко не надо! — ведет наблюдение Ольга.

Возле французской гимназии Фото: читатель НГС

— Возле французской гимназии чуть не сбили ребенка из-за этого водителя, — пишут очевидцы.



Авто заблокировало тротуар около школы Фото: читатель НГС

— Авто заблокировало тротуар около школы № 156. Мамаши с санками обходят машину по проезжей части, — негодует читатель Игорь.

Фабричный переулок Фото: читатель НГС

— Фабричный переулок. Постоянное сборище полновесных чудаков. ГИБДД не реагирует, — рассказывает Сергей.



Неправильная парковка на тротуаре Фото: читатель НГС

— Неправильная парковка на тротуаре, часто и надолго, — пишет Людмила.

Стоянка в пешеходной зоне Фото: читатель НГС

Еще один автомобиль на тротуаре.

ДПС на тротуаре Фото: читатель НГС

— Как хочу, так и паркуюсь, я из ДПС. Кто должен соблюдать порядок и следить за ним, он его и нарушает. К сожалению, это норма в нашем государстве. Фото с Крылова, 36, — сообщает Александр.



Возле входа в вестибюль «Золотой нивы» Фото: читатель НГС

— Перегородил тротуар возле входа в вестибюль «Золотой нивы», — пишет читательница Анастасия.



Перекрыв единственный выезд из двора Фото: читатель НГС

— Хамское поведение. Водитель поставил, перекрыв единственный выезд из двора, свернул зеркала и ушёл. Супруга с ребёнком не могла выехать в поликлинику, по возвращении водятел-хамло даже не извинился и со словами «меня не было 2 минуты» уехал, — жалуется читатель Евгений.