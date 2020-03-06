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Весна Обзор

Когда устали от тюльпанов. Что продают к 8 марта и сколько это стоит — 14 роскошных и странных цветов

Где купить самый красивый и недорогой букет? Дешевле ли в оптовых магазинчиках? Сейчас всё расскажем

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Матрикария — так называют ромашки в цветочных салонах.&nbsp;<br> Ромашки всегда прекрасны, правда одной веточкой не обойтись — это букет, который даже в оптовом магазине будет стоить не меньше 2000 рублей (25 веточек). Зато на шаг впереди — сразу в лето

Матрикария — так называют ромашки в цветочных салонах. 
Ромашки всегда прекрасны, правда одной веточкой не обойтись — это букет, который даже в оптовом магазине будет стоить не меньше 2000 рублей (25 веточек). Зато на шаг впереди — сразу в лето

Снегопады и похолодание — не повод отказываться от весеннего настроения. Тем более город уже готов к цветочному фестивалю под названием 8 Марта. Тюльпан — символ весны, по крайней мере, в Сибири. Магазины уже готовы к штурму — букеты на продажу стоят везде, даже в самых захудалых продуктовых магазинчиках. Корреспонденты НГС прошлись по магазинам в поисках самого красивого букета. Кстати, продавцы утверждают, что цены к празднику уже не повысят. Подробности — читайте в нашем обзоре.

В оптовых магазинах цены не намного ниже, чем в рознице

В оптовых магазинах цены не намного ниже, чем в рознице

Цветочная лихорадка уже охватила город. Магазины запаслись букетами и развесили рекламные щиты, призывающие купить букетик тюльпанов.

Кампанула блю — так называются кустистые цветы, которые продаются в горшочках. 427 рублей в «Гринвилле»

Кампанула блю — так называются кустистые цветы, которые продаются в горшочках. 427 рублей в «Гринвилле»

Кстати, охапки тюльпанов действительно стали доступны. Например, небольшой букетик из 3 цветков можно найти дешевле 80 рублей. В среднем самый весенний цветок и неотъемлемый атрибут 8 марта стоит 70–150 рублей за штуку. И самые крупные и красивые тюльпаны, как ни странно, нашлись не в специализированных магазинах, а в киосках метро.

Цены на экзотические растения практически те же, что и на обычные розы&nbsp;

Цены на экзотические растения практически те же, что и на обычные розы 

За диковинными цветами лучше отправиться в крупные специализированные флористические центры, где будет неплохой выбор лютиков, ирисов и ромашек.

Зелёные гвоздики — 60 рублей за цветок в розницу

Зелёные гвоздики — 60 рублей за цветок в розницу

Кроме того, прямо на месте можно включить фантазию и составить самый экстравагантный букет из каких-нибудь растений-колючек или цветов, похожих на огурцы. Не всем понравится, зато точно сюрприз.

Каллы 108 рублей в розницу в «Гринвилле»

Каллы 108 рублей в розницу в «Гринвилле»

У полок с экзотическими цветами покупателей мало. И дело не в том, что у людей нет фантазии. Мужчины признались, что идут сразу к полкам с розами и хризантемами, потому что «надёжно, сразу точно не завянут».

Ландыши в Ашане — 494 рубля за растущее в горшочке растение

Ландыши в Ашане — 494 рубля за растущее в горшочке растение

В этом году особенно много цветов в горшочках. Не комнатных растений, а именно цветов в горшочках. То есть вместо вазы горшок, вместо воды — земля. Понятно, что простоят они практически столько же, сколько в вазе. Но выглядит немного гуманнее.

Альтернатива классическому букеты — цветы в горшках

Альтернатива классическому букеты — цветы в горшках

Роза — королева цветов, но не в этот раз. Классические алые розы 8 марта не в почёте, говорят продавцы. Но если без них никак, то можно обратить внимание на другой цвет.

Средняя цена на розу в канун 8 марта — 150–250 рублей&nbsp;

Средняя цена на розу в канун 8 марта — 150–250 рублей 

Море цветов бушует во всех магазинах — даже, если вы не собираетесь их покупать, можно просто пройти мимо. Считайте это сеансом цветочной терапии.

Гидрангея — 573 рубля букет в горшочке в «ЛеруаМерлен»

Гидрангея — 573 рубля букет в горшочке в «ЛеруаМерлен»

Ароматные гвоздики — недооценённый цветок с незаслуженно плохой репутацией. Особенно не повезло красным гвоздикам, которые ассоциируются с коммунистами и похоронами. Присмотритесь к другим оттенкам — эти цветы прекрасны. К тому же они довольно дешёвые и очень стойкие.

Гвоздика — 50 рублей в «Ашане»

Гвоздика — 50 рублей в «Ашане»

8 марта — это ещё не 1 апреля, но можно и пошутить. Цветок нелюмбо выглядит примерно как Шрек, но зато красиво цветёт (превращается в принца). Кстати, это можно использовать как концепцию — букет со смыслом или что-то в этом ключе.

Нелюмбо — 96 рублей цветок в «Гринвилле»

Нелюмбо — 96 рублей цветок в «Гринвилле»

Ирисы тоже находятся в списке весенних цветов. Синие или белые — всё равно. Лучше и те, и другие сразу. Цены на них — в пределах 100 рублей. Трёх цветков достаточно для небольшого букета.

Продавцы цветов утверждают, что цены к 8 марта больше не вырастут

Продавцы цветов утверждают, что цены к 8 марта больше не вырастут

Ирисы от 50 рублей в магазине «Proцветы» на Вокзальной магистрали

Ирисы от 50 рублей в магазине «Proцветы» на Вокзальной магистрали

По настоящему весна придёт не раньше, чем через месяц.

Продавцы делают ставки на тюльпаны — символ сибирской весны

Продавцы делают ставки на тюльпаны — символ сибирской весны

Тюльпан микс — 311 рублей 5 луковиц в «Ашане»

Тюльпан микс — 311 рублей 5 луковиц в «Ашане»

Но цветы — верный способ почувствовать её приближение.

Мимоза (80 гр) — 250 рублей в Гринвилле

Мимоза (80 гр) — 250 рублей в Гринвилле

Поэтому необязательно ждать (просить, верить и надеяться) каких-то невероятных букетов от мужчин. В конце концов именно 8 марта, в день солидарности женщин в борьбе за равноправие и эмансипацию (по крайней мере, это официальная версия), можно гордо зайти в магазин и выбрать букет на свой вкус. Без всяких там предрассудков.

В эту пятницу, 6 марта, мы вели онлайн-репортаж из офисов Новосибирска — смотрите, как мужчины поздравляли коллег-женщин (некоторые даже постелили красную дорожку!).

И заодно загляните в рубрику «Мнения» — там есть интересная колонка мужчины-феминиста (есть и такие) о 8 Марта. Артем Старостин рассуждает о традициях, истинных причинах этого праздника, его современной адаптации, о том, нужно ли дарить своей половинке цветы (у него интересное мнение на этот счет, и некоторые в редакции НГС с ним согласны), а также стоит ли обсуждать этот момент со своими родителями и другими старшими родственниками. Колонку читайте тут.

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цветы8 марта
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КОММЕНТАРИИ (6)

:))
6 мар 2020 в 15:33

Дорогая редакция,где купить самый красивый и самый дорогой букет?Директор предприятия поставил задачу,но я не знаю где искать.Надеюсь на вашу помощ.

группа товарищей
6 мар 2020 в 15:42

Мужик ! Будь мужиком. Не корми цветочных барыг. Бросай всех своих баб.

Собственно
6 мар 2020 в 15:31

Как же хорошо что недавно расстался с подругой - не надо ломать голову, что дарить и зачем :)