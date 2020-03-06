Когда устали от тюльпанов. Что продают к 8 марта и сколько это стоит — 14 роскошных и странных цветов

Матрикария — так называют ромашки в цветочных салонах.

Ромашки всегда прекрасны, правда одной веточкой не обойтись — это букет, который даже в оптовом магазине будет стоить не меньше 2000 рублей (25 веточек). Зато на шаг впереди — сразу в лето Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Снегопады и похолодание — не повод отказываться от весеннего настроения. Тем более город уже готов к цветочному фестивалю под названием 8 Марта. Тюльпан — символ весны, по крайней мере, в Сибири. Магазины уже готовы к штурму — букеты на продажу стоят везде, даже в самых захудалых продуктовых магазинчиках. Корреспонденты НГС прошлись по магазинам в поисках самого красивого букета. Кстати, продавцы утверждают, что цены к празднику уже не повысят. Подробности — читайте в нашем обзоре.



В оптовых магазинах цены не намного ниже, чем в рознице Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Цветочная лихорадка уже охватила город. Магазины запаслись букетами и развесили рекламные щиты, призывающие купить букетик тюльпанов.

Кампанула блю — так называются кустистые цветы, которые продаются в горшочках. 427 рублей в «Гринвилле» Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Кстати, охапки тюльпанов действительно стали доступны. Например, небольшой букетик из 3 цветков можно найти дешевле 80 рублей. В среднем самый весенний цветок и неотъемлемый атрибут 8 марта стоит 70–150 рублей за штуку. И самые крупные и красивые тюльпаны, как ни странно, нашлись не в специализированных магазинах, а в киосках метро.

Цены на экзотические растения практически те же, что и на обычные розы Фото: Ольга Бурлакова / НГС

За диковинными цветами лучше отправиться в крупные специализированные флористические центры, где будет неплохой выбор лютиков, ирисов и ромашек.

Зелёные гвоздики — 60 рублей за цветок в розницу Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Кроме того, прямо на месте можно включить фантазию и составить самый экстравагантный букет из каких-нибудь растений-колючек или цветов, похожих на огурцы. Не всем понравится, зато точно сюрприз.

Каллы 108 рублей в розницу в «Гринвилле» Фото: Ольга Бурлакова / НГС

У полок с экзотическими цветами покупателей мало. И дело не в том, что у людей нет фантазии. Мужчины признались, что идут сразу к полкам с розами и хризантемами, потому что «надёжно, сразу точно не завянут».

Ландыши в Ашане — 494 рубля за растущее в горшочке растение Фото: Ольга Бурлакова / НГС

В этом году особенно много цветов в горшочках. Не комнатных растений, а именно цветов в горшочках. То есть вместо вазы горшок, вместо воды — земля. Понятно, что простоят они практически столько же, сколько в вазе. Но выглядит немного гуманнее.

Альтернатива классическому букеты — цветы в горшках Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Роза — королева цветов, но не в этот раз. Классические алые розы 8 марта не в почёте, говорят продавцы. Но если без них никак, то можно обратить внимание на другой цвет.

Средняя цена на розу в канун 8 марта — 150–250 рублей Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Море цветов бушует во всех магазинах — даже, если вы не собираетесь их покупать, можно просто пройти мимо. Считайте это сеансом цветочной терапии.

Гидрангея — 573 рубля букет в горшочке в «ЛеруаМерлен» Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Ароматные гвоздики — недооценённый цветок с незаслуженно плохой репутацией. Особенно не повезло красным гвоздикам, которые ассоциируются с коммунистами и похоронами. Присмотритесь к другим оттенкам — эти цветы прекрасны. К тому же они довольно дешёвые и очень стойкие.

Гвоздика — 50 рублей в «Ашане» Фото: Ольга Бурлакова / НГС

8 марта — это ещё не 1 апреля, но можно и пошутить. Цветок нелюмбо выглядит примерно как Шрек, но зато красиво цветёт (превращается в принца). Кстати, это можно использовать как концепцию — букет со смыслом или что-то в этом ключе.

Нелюмбо — 96 рублей цветок в «Гринвилле» Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Ирисы тоже находятся в списке весенних цветов. Синие или белые — всё равно. Лучше и те, и другие сразу. Цены на них — в пределах 100 рублей. Трёх цветков достаточно для небольшого букета.

Продавцы цветов утверждают, что цены к 8 марта больше не вырастут Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Ирисы от 50 рублей в магазине «Proцветы» на Вокзальной магистрали Фото: Ольга Бурлакова / НГС

По настоящему весна придёт не раньше, чем через месяц.



Продавцы делают ставки на тюльпаны — символ сибирской весны Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Тюльпан микс — 311 рублей 5 луковиц в «Ашане» Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Но цветы — верный способ почувствовать её приближение.

Мимоза (80 гр) — 250 рублей в Гринвилле Фото: Ольга Бурлакова / НГС