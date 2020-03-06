Когда устали от тюльпанов. Что продают к 8 марта и сколько это стоит — 14 роскошных и странных цветов

Снегопады и похолодание — не повод отказываться от весеннего настроения. Тем более город уже готов к цветочному фестивалю под названием 8 Марта. Тюльпан — символ весны, по крайней мере, в Сибири. Магазины уже готовы к штурму — букеты на продажу стоят везде, даже в самых захудалых продуктовых магазинчиках. Корреспонденты НГС прошлись по магазинам в поисках самого красивого букета. Кстати, продавцы утверждают, что цены к празднику уже не повысят. Подробности — читайте в нашем обзоре.
Цветочная лихорадка уже охватила город. Магазины запаслись букетами и развесили рекламные щиты, призывающие купить букетик тюльпанов.
Кстати, охапки тюльпанов действительно стали доступны. Например, небольшой букетик из 3 цветков можно найти дешевле 80 рублей. В среднем самый весенний цветок и неотъемлемый атрибут 8 марта стоит 70–150 рублей за штуку. И самые крупные и красивые тюльпаны, как ни странно, нашлись не в специализированных магазинах, а в киосках метро.
За диковинными цветами лучше отправиться в крупные специализированные флористические центры, где будет неплохой выбор лютиков, ирисов и ромашек.
Кроме того, прямо на месте можно включить фантазию и составить самый экстравагантный букет из каких-нибудь растений-колючек или цветов, похожих на огурцы. Не всем понравится, зато точно сюрприз.
У полок с экзотическими цветами покупателей мало. И дело не в том, что у людей нет фантазии. Мужчины признались, что идут сразу к полкам с розами и хризантемами, потому что «надёжно, сразу точно не завянут».
В этом году особенно много цветов в горшочках. Не комнатных растений, а именно цветов в горшочках. То есть вместо вазы горшок, вместо воды — земля. Понятно, что простоят они практически столько же, сколько в вазе. Но выглядит немного гуманнее.
Роза — королева цветов, но не в этот раз. Классические алые розы 8 марта не в почёте, говорят продавцы. Но если без них никак, то можно обратить внимание на другой цвет.
Море цветов бушует во всех магазинах — даже, если вы не собираетесь их покупать, можно просто пройти мимо. Считайте это сеансом цветочной терапии.
Ароматные гвоздики — недооценённый цветок с незаслуженно плохой репутацией. Особенно не повезло красным гвоздикам, которые ассоциируются с коммунистами и похоронами. Присмотритесь к другим оттенкам — эти цветы прекрасны. К тому же они довольно дешёвые и очень стойкие.
8 марта — это ещё не 1 апреля, но можно и пошутить. Цветок нелюмбо выглядит примерно как Шрек, но зато красиво цветёт (превращается в принца). Кстати, это можно использовать как концепцию — букет со смыслом или что-то в этом ключе.
Ирисы тоже находятся в списке весенних цветов. Синие или белые — всё равно. Лучше и те, и другие сразу. Цены на них — в пределах 100 рублей. Трёх цветков достаточно для небольшого букета.
По настоящему весна придёт не раньше, чем через месяц.
Но цветы — верный способ почувствовать её приближение.
Поэтому необязательно ждать (просить, верить и надеяться) каких-то невероятных букетов от мужчин. В конце концов именно 8 марта, в день солидарности женщин в борьбе за равноправие и эмансипацию (по крайней мере, это официальная версия), можно гордо зайти в магазин и выбрать букет на свой вкус. Без всяких там предрассудков.
В эту пятницу, 6 марта, мы вели онлайн-репортаж из офисов Новосибирска — смотрите, как мужчины поздравляли коллег-женщин (некоторые даже постелили красную дорожку!).
И заодно загляните в рубрику «Мнения» — там есть интересная колонка мужчины-феминиста (есть и такие) о 8 Марта. Артем Старостин рассуждает о традициях, истинных причинах этого праздника, его современной адаптации, о том, нужно ли дарить своей половинке цветы (у него интересное мнение на этот счет, и некоторые в редакции НГС с ним согласны), а также стоит ли обсуждать этот момент со своими родителями и другими старшими родственниками. Колонку читайте тут.