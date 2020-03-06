Она просит конняку, что делать? Тест: как вы понимаете женский язык

Знаете, что всё это означает, или вы из Средневековья?

Вы даже не представляете, что может храниться у нее в косметичке и для чего нужны все эти вещи с такими странными названиями. Но в честь 8 Марта сделайте подвиг и попробуйте понять (и выучить!) эти слова.



И дайте ей тоже пройти этот тест: может, она не настоящая девушка.

