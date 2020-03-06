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Она просит конняку, что делать? Тест: как вы понимаете женский язык

Всего 12 слов сведут вас с ума или научат разбираться в наречии девушек

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Знаете, что всё это означает, или вы из Средневековья?

Знаете, что всё это означает, или вы из Средневековья?

Вы даже не представляете, что может храниться у нее в косметичке и для чего нужны все эти вещи с такими странными названиями. Но в честь 8 Марта сделайте подвиг и попробуйте понять (и выучить!) эти слова.

И дайте ей тоже пройти этот тест: может, она не настоящая девушка.

Она говорит, что теперь у нее появились папулы и пустулы. Что бы это значило?

    Для чего ей мезонити?

      Говорит, что сделала ламинирование, но у вас нет ламината. Куда смотреть?

        Что будете делать, если она попросит вас купить конняку?

          Найдете лишнее слово в этом списке?

            Лучше всего он ложится на жирные, тонкие и редкие волосы

              В каком отделе будете искать мист?

                Для чего ей нужен филлер?

                  Вы нашли в ее шкафчике нефритовый роллер. Ваша реакция?

                    Где у нее омбре?

                      Вам этого мало? Задания показались слишком легкими или просто хочется еще? Уверены, вы не знаете, где у нее глиттер!

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                      тест8 МартаМеждународный женский день
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                      КОММЕНТАРИИ (5)

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                      6 мар 2020 в 08:16

                      В прошлый раз был тест про сленг современной молодёжи.И все жаловались,мол,там куча непонятных слов.Нет.Там много слов-заимствований из английского языка,поэтому многое "понятно интуитивно".А вот язык женщин-это действительно треш.Даль и Ожегов в гробу переворачиваются😁

                      Фото пользователя
                      6 мар 2020 в 08:15

                      Большинство ответов угадал. Но!!! «Омбре» это как раз чаще про волосы, а не про губы. У моей это самое «омбре» на голове! Загуглите, если сомневаетесь.

                      гвоздь (последний)
                      6 мар 2020 в 08:15

                      А для чего так всё усложнять? Пусть женщины употребляют мужское наречение. В их же интересах. Мужчина - глава семьи, как ни крути. А женщина - это женщина. Какой бы "сильной" ни была.