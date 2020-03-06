Она просит конняку, что делать? Тест: как вы понимаете женский язык

Вы даже не представляете, что может храниться у нее в косметичке и для чего нужны все эти вещи с такими странными названиями. Но в честь 8 Марта сделайте подвиг и попробуйте понять (и выучить!) эти слова.
И дайте ей тоже пройти этот тест: может, она не настоящая девушка.
Она говорит, что теперь у нее появились папулы и пустулы. Что бы это значило?
Для чего ей мезонити?
Говорит, что сделала ламинирование, но у вас нет ламината. Куда смотреть?
Что будете делать, если она попросит вас купить конняку?
Найдете лишнее слово в этом списке?
Лучше всего он ложится на жирные, тонкие и редкие волосы
В каком отделе будете искать мист?
Для чего ей нужен филлер?
Вы нашли в ее шкафчике нефритовый роллер. Ваша реакция?
Где у нее омбре?
Вам этого мало? Задания показались слишком легкими или просто хочется еще? Уверены, вы не знаете, где у нее глиттер!