Деньгопровод? Почему люди беднеют, а новые рестораны всё открываются и открываются — 8 причин

Новые рестораны и кафе появляются на улицах как грибы после дождя Фото: Стас Соколов

Новые заведения появляются в Новосибирске практически каждую неделю. То там, то здесь на входе возникают арки из шариков, надписи «Мы открылись». При взгляде на эту кипучую деятельность горожанин со среднестатистическим доходом, которого едва хватает, чтобы раз в неделю сходить в бар, не может не задаться вопросом: что вообще происходит? Жизнь ведь явно не становится лучше. Но это не мешает рестораторам открывать заведения с таким энтузиазмом, как будто в Новосибирск провели деньгопровод. Вот вам на это 8 причин от Стаса Соколова.



Во-первых, это красиво. Нет, в самом деле, ну откроете вы, например, небольшую мебельную фабрику. Там опилки, шумно, клеем пахнет. Ни девушку пригласить, ни с друзьями детства собраться. А ресторан не только демонстрирует успех, но и мягко подчеркивает неповторимость вашей натуры. В конце концов, в своем заведении вы можете проследить, чтобы вам не напихали скрытых камер и микрофонов. Достоинств масса, в общем, надо брать.

Ресторан — это понятно. Даже если вы никогда не занимались ресторанным бизнесом, то, наверняка, часто в самые разные заведения ходите. И этот потребительский опыт создает ощущение, что ничего сложного во всем этом нет. Ощущение это обманчиво, но мало кто готов принять такую простую истину на веру.

Ресторан — это сравнительно недорого. То есть, разумеется, можно на заведение потратить и 100 миллионов рублей (такие прецеденты уже были), но что-то камерное, ламповое можно открыть и за десять. И даже за пять — но уже самое маленькое. Да что там, денег, которые можно выручить при продаже подержанной машины, уже хватит на кофейную точку в переходе метро. А там знаете сколько народу ходит!

Открыть заведение несложно. Вернуть вложенные в него деньги — куда труднее Фото: Стас Соколов

Ресторан — это наличные. Сейчас, конечно, уже не так, не бумажками (хотя в Москве неработающие по пятницам терминалы банковских крат — обычное дело). Но все равно речь идет о прямых поступлениях на счет. Вам не нужно ждать оплаты. Вы не окажитесь в длинной очереди кредиторов у разорившейся торговой сети или строительной компании. И клиент не выставит вам тысячу претензий, требуя скидок и компенсаций. В худшем случае — напишет гадости на «Флампе». Ну, он и так их напишет — не один, так другой.

Ресторан — это нечто уникальное. Так, по крайней мере, может быть в теории. Потому что придумать действительно новый продукт или услугу невероятно сложно. А стоит вам привлечь дизайнера покреативней и повара, который сделает пироги «по рецепту бабушки», и вот, у вас уже нечто такое, чего больше нет нигде. Оно, может быть, и не нужно никому, но уникальное торговое предложение, как говорится, на лицо.

И очень много помощников. Ресторанный рынок сегодня в России переполнен людьми, которые готовы научить вас стать миллионером за весьма (по сравнению с будущими барышами) скромный прайс. Это и всевозможные франшизы (большинство из которых создается по итогам работы единственного заведения, а нередко даже и до его открытия), и просто специалисты, готовые освоить любой объем инвестиций. Добавьте к этому развитый рынок всевозможных сопутствующих услуг. И вы получите идеальную среду, в которой достаточно просто немного позвенеть деньгами, и предложения по их инвестированию не заставят себя ждать.



В больших городах ситуация усугубляется ещё и постоянным притоком желающих из городов поменьше. С одной стороны, в мегаполисе действительно больше денег (в целом). Но в какой-то момент движуха в таком публичном виде бизнеса просто начинает питать сама себя. Приезжает в Новосибирск предприниматель из Барнаула или Новокузнецка, например, и видит, что здесь непрерывно что-то открывается. Значит, есть спрос!

Ну и, наконец, заведения в городе постоянно не только открываются, но и закрываются. А значит, освобождаются места, на рынке появляется еще один комплект оборудования и мебели. И поскольку неудачливые инвесторы хотят вытащить из невзлетевшего проекта хоть что-то, купить всё, что угодно — от мебели до пароконвектоматов — сделать это можно сравнительно недорого. Для человека, задумавшегося о том, чтобы вложиться в какое-то новое для себя направление бизнеса, чертовски соблазнительно. В какое? Вернитесь к началу текста.

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Неужели у нас и вправду открывается много новых заведений? Да. Про многие мы уже писали. Недавно мы рассказывали про супругов, которые уволились из известных заведений и открыли свою хинкальную на окраине Новосибирска. Их историю читайте тут.

Одно заведение — это ладно, но когда в одном месте открывается сразу 30 баров... На днях мы публиковали репортаж из будущего BlaBlaBar в центре Новосибирска (туда уже приезжал Сергей Жуков и группы «Руки вверх!» и закопал в заведении видеокассету — зачем, объясняем тут). Также в этом году заработал новый ресторан Новикова, главное блюдо для которого везут аж из самой Доминиканы. Чем там кормят и сколько всё это стоит — читайте в этом обзоре.