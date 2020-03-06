Едем в Зюзю и Колбасу. Список городов и сёл, где новосибирцы могут взять ипотеку по ставке 3%

В список попали не только отдаленные сёла, но и крупные города. Какие? Сейчас расскажем Фото: Александр Ощепков

Правительство Новосибирской области составило полный список деревень, сёл, посёлков и городов, где можно купить жильё по сельской ипотеке — со ставкой до 3% годовых. В список попали и крупные города возле Новосибирска — Кольцово, Краснообск, Обь, Колывань. Там можно купить не только новостройку, но и вторичное жилье — и не только коттедж, но и квартиру в высотке. Корреспондент НГС Елена Гурьянова внимательно изучила 27-страничный документ правительства со всеми населёнными пунктами и выбрала самые интересные.

Мы составили карту, на которой отметили наиболее крупные города и рабочие посёлки, где разрешили покупать недвижимость по льготной ставке. Как следует из официального перечня, опубликованного на сайте правительства, в список территорий не вошли только такие крупные города как Новосибирск, Бердск, Искитим и Куйбышев.

Тёмным синим цветом на карте отмечены города, а более светлым — рабочие поселки. Рабочими посёлками считаются населённые пункты с численностью населения не менее 3 тысяч человек, большинство которых работают на промышленных предприятиях. Также к рабочим посёлкам иногда относят населённые пункты, на территории которых расположены научно-исследовательские учреждения.



Сельская ипотека доступна в городах Обь, Барабинск, Болотное, Карасук, Каргат, Купино, Татарск, Тогучин, Черепаново, Чулым. Также в официальный перечень попали рабочие посёлки Кольцово, Краснообск, Колывань, Коченево, Краснозерское, Чик, Линево, Маслянино, Мошково, Ордынское, Сузун, Горный, Чаны, Дорогино, Посевная, Чистоозерное.



В какие деревни и сёла с интересными названиями можно переехать

В каждом районе обширной Новосибирской области нашлись деревни и сёла с привлекательными названиями. В некоторых из них — вроде посёлка Заливной Луг, села Колыбелька или Улыбино — хочется как минимум побывать. Другие — вроде Зюзи или Нового Карапуза — впечатляют своей необычностью. Баганский район: село Красный Остров;

Барабинский: село Зюзя, деревня Бадажки, деревня Бехтень, деревня Богатиха;



Болотнинский: деревня Байкал и Малиновка, деревня Большая Чёрная, Светлая Поляна;



Венгеровский: деревня Малинино, деревня Ночка, деревня Кругленькая, деревня Серп и Молот, посёлок Чистое Озеро;



Доволенский: село Баклуши, Довольное, Безногое, Комарье;



Здвинский: посёлок Горькое Озеро, село Цветники;



Искитимский: деревня Бородавкино, село Елбаши и Улыбино;



Карасукский: село Калачи и Хорошее, посёлок Свободный Труд;



Каргатский: деревня Беркуты, посёлок Безлюдный;



Колыванский: село Скала;



Коченевский: посёлок Мирный;



Краснозёрский: село Колыбелька, село Локтёнок, посёлок Палкин Водопой и село Светлое;



Куйбышевский: посёлок Заливной Луг, посёлок Медведкино;



Купинский: деревня Вишнёвка;



Кыштовский: деревня Колбаса;



Маслянинский: поселок Нижняя Матренка, село Елбань;



Мошковский: посёлок Радуга, село Локти и деревня Глядень;



Северный: деревни Большие Кулики и Малиновка;



Татарский: деревня Безбожник, деревня Неудачино и посёлок Сибиряк;



Убинский: деревня Лисьи Норки, посёлок Новый Карапуз;



Чановский: посёлок Песцы, деревня Блюдцы. В этом районе также можно выбрать между курортным посёлком Озеро-Карачи и Нефтепровод;



Черепановский: посёлки Отважный, Грибной, Виноград и село Ясная Поляна;



Чистозерный: посёлок Яблоневка.



Куда можно переехать возле Новосибирска

В Новосибирском районе доступны для переезда территории всех сельсоветов. Среди наиболее крупных и интересных — посёлки Каинская Заимка и Ложок недалеко от Академгородка. В Боровском сельсовете это собственно Боровое, которое гордится хвойным лесом. Также сельскую ипотеку можно взять на жильё в сёлах Каменка, Верх-Тула, Марусино и Криводановка, Сосновка и Красный Яр в Кубовинском сельсовете, Кудряши, Мочище, Новолуговое, Жеребцово и Плотниково, Толмачёво, Ленинское. В Мичуринском сельсовете это посёлок Элитный, где у границы с Затулинкой строится много нового жилья в малоэтажных домах.

Посмотрите полный перечень территорий, где доступна сельская ипотека по ставке до 3%. Его также можно найти на сайте областного правительства в постановлении «Об утверждении перечней сельских территорий и сельских агломераций Новосибирской области» в разделе «Правовая база». Документ можно скачать и тут.

Какое жильё можно купить по сельской ипотеке

По сельской ипотеке можно купить участок под строительство или с уже готовым жилым домом, квартиру в сданном доме или новостройке. При этом серьёзных ограничений для заёмщиков практически нет — для этого не надо иметь детей или работать на селе. Сейчас в Новосибирске сельскую ипотеку выдаёт только Россельхозбанк.

