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Едем в Зюзю и Колбасу. Список городов и сёл, где новосибирцы могут взять ипотеку по ставке 3%

Публикуем полную карту самых выгодных мест для жизни под Новосибирском

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В список попали не только отдаленные сёла, но и крупные города. Какие? Сейчас расскажем

В список попали не только отдаленные сёла, но и крупные города. Какие? Сейчас расскажем

Правительство Новосибирской области составило полный список деревень, сёл, посёлков и городов, где можно купить жильё по сельской ипотеке — со ставкой до 3% годовых. В список попали и крупные города возле Новосибирска — Кольцово, Краснообск, Обь, Колывань. Там можно купить не только новостройку, но и вторичное жилье — и не только коттедж, но и квартиру в высотке. Корреспондент НГС Елена Гурьянова внимательно изучила 27-страничный документ правительства со всеми населёнными пунктами и выбрала самые интересные.

Мы составили карту, на которой отметили наиболее крупные города и рабочие посёлки, где разрешили покупать недвижимость по льготной ставке. Как следует из официального перечня, опубликованного на сайте правительства, в список территорий не вошли только такие крупные города как Новосибирск, Бердск, Искитим и Куйбышев.

Тёмным синим цветом на карте отмечены города, а более светлым — рабочие поселки. Рабочими посёлками считаются населённые пункты с численностью населения не менее 3 тысяч человек, большинство которых работают на промышленных предприятиях. Также к рабочим посёлкам иногда относят населённые пункты, на территории которых расположены научно-исследовательские учреждения.

Сельская ипотека доступна в городах Обь, Барабинск, Болотное, Карасук, Каргат, Купино, Татарск, Тогучин, Черепаново, Чулым. Также в официальный перечень попали рабочие посёлки Кольцово, Краснообск, Колывань, Коченево, Краснозерское, Чик, Линево, Маслянино, Мошково, Ордынское, Сузун, Горный, Чаны, Дорогино, Посевная, Чистоозерное.

В какие деревни и сёла с интересными названиями можно переехать

В каждом районе обширной Новосибирской области нашлись деревни и сёла с привлекательными названиями. В некоторых из них — вроде посёлка Заливной Луг, села Колыбелька или Улыбино — хочется как минимум побывать. Другие — вроде Зюзи или Нового Карапуза — впечатляют своей необычностью.

  • Баганский район: село Красный Остров;
  • Барабинский: село Зюзя, деревня Бадажки, деревня Бехтень, деревня Богатиха;
  • Болотнинский: деревня Байкал и Малиновка, деревня Большая Чёрная, Светлая Поляна;
  • Венгеровский: деревня Малинино, деревня Ночка, деревня Кругленькая, деревня Серп и Молот, посёлок Чистое Озеро;
  • Доволенский: село Баклуши, Довольное, Безногое, Комарье;
  • Здвинский: посёлок Горькое Озеро, село Цветники;
  • Искитимский: деревня Бородавкино, село Елбаши и Улыбино;
  • Карасукский: село Калачи и Хорошее, посёлок Свободный Труд;
  • Каргатский: деревня Беркуты, посёлок Безлюдный;
  • Колыванский: село Скала;
  • Коченевский: посёлок Мирный;
  • Краснозёрский: село Колыбелька, село Локтёнок, посёлок Палкин Водопой и село Светлое;
  • Куйбышевский: посёлок Заливной Луг, посёлок Медведкино;
  • Купинский: деревня Вишнёвка;
  • Кыштовский: деревня Колбаса;
  • Маслянинский: поселок Нижняя Матренка, село Елбань;
  • Мошковский: посёлок Радуга, село Локти и деревня Глядень;
  • Северный: деревни Большие Кулики и Малиновка;
  • Татарский: деревня Безбожник, деревня Неудачино и посёлок Сибиряк;
  • Убинский: деревня Лисьи Норки, посёлок Новый Карапуз;
  • Чановский: посёлок Песцы, деревня Блюдцы. В этом районе также можно выбрать между курортным посёлком Озеро-Карачи и Нефтепровод;
  • Черепановский: посёлки Отважный, Грибной, Виноград и село Ясная Поляна;
  • Чистозерный: посёлок Яблоневка.

Куда можно переехать возле Новосибирска

В Новосибирском районе доступны для переезда территории всех сельсоветов. Среди наиболее крупных и интересных — посёлки Каинская Заимка и Ложок недалеко от Академгородка. В Боровском сельсовете это собственно Боровое, которое гордится хвойным лесом. Также сельскую ипотеку можно взять на жильё в сёлах Каменка, Верх-Тула, Марусино и Криводановка, Сосновка и Красный Яр в Кубовинском сельсовете, Кудряши, Мочище, Новолуговое, Жеребцово и Плотниково, Толмачёво, Ленинское. В Мичуринском сельсовете это посёлок Элитный, где у границы с Затулинкой строится много нового жилья в малоэтажных домах.

Посмотрите полный перечень территорий, где доступна сельская ипотека по ставке до 3%. Его также можно найти на сайте областного правительства в постановлении «Об утверждении перечней сельских территорий и сельских агломераций Новосибирской области» в разделе «Правовая база».

Документ можно скачать и тут.

Города и сёла, где можно купить жильё с ипотекой 3%

Какое жильё можно купить по сельской ипотеке

По сельской ипотеке можно купить участок под строительство или с уже готовым жилым домом, квартиру в сданном доме или новостройке. При этом серьёзных ограничений для заёмщиков практически нет — для этого не надо иметь детей или работать на селе. Сейчас в Новосибирске сельскую ипотеку выдаёт только Россельхозбанк.

Более подробно об условиях сельской ипотеки до 3% мы рассказывали в этой статье — когда выяснилось, что жильё по программе развития села внезапно продают в высотках. Больше всего этому обрадовались жители Краснообска. Оказалось, что в этом фактически городском районе можно купить не только участок для строительства дома, но и квартиру.

НГС ищет героев — новосибирцев, которые уже сумели взять сельскую ипотеку по ставке до 3%. Расскажите, куда вы переехали или переезжаете. Ждём ваши истории и контакты для связи на news@ngs.ru с пометкой «Сельская ипотека», а также через WhatsApp, Viber, Telegram по номеру 8 982 781-74-07. Или напишите напрямую нашему корреспонденту Елене Гурьяновой.

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КОММЕНТАРИИ (51)

Анонимно из Канады
6 мар 2020 в 07:46

3% это на все 30 лет или тут подвох есть ?

Human no ID
6 мар 2020 в 07:45

Едем едем в соседнее село за ипотекооооой.
Едем, едем за ипотекой, а заодно и в аптекуууу...

6 мар 2020 в 07:23

Один раз проехал в ЗЮЗЮ.
Гаишники оказались добрыми и не убили.
Годик ходил пешком.
С тех пор в ЗЮЗЮ не хожу.