«Я падала без сил»: мать пятерых детей сбежала от мужа-тирана — он заставлял её таскать дрова и постоянно рожать

Специально для НГС многодетная мама рассказала свою непростую историю Фото: из архива Татьяны Кузнецовой

Татьяна Кузнецова — эффектная блондинка, глядя на которую, совсем не скажешь, что она мама пятерых детей. Татьяна отлично выглядит для своих 36 лет, её внешность похвалила даже Лариса Гузеева на реалити-шоу «Давай поженимся». Сибирячка приняла участие в съёмках в качестве невесты, но жених не выбрал её. Корреспонденту НГС Татьяна рассказала подробности своей прошлой жизни, о которых кратко упомянула в эфире Первого канала — она сбежала от мужа вместе с детьми, потому что тот заставлял её беременеть до тех пор, пока не получится мальчик.



— Расскажите, как попали на передачу? — В 2018 году мне во «ВКонтакте» написала девушка, представилась редактором программы «Давай поженимся» и предложила принять участие. Я согласилась. Было очень много общения с ней, с продюсерами, но в итоге поехать не получилось, так как на дату съемок были куплены билеты в Таиланд. И вот в феврале 2020-го мне опять позвонила редактор и спросила, актуально ли предложение. Я согласилась и поехала. — Ожидания оправдались? — У меня не было цели встретить на передаче любовь, но если повезет, то почему бы и нет. Меня не огорчил выбор жениха, так как он сам мне не очень понравился. — А волнение? Съёмки, камеры, Гузеева? — Волнения не было, я, наверное, просто до конца не понимала, что нахожусь в Останкино. Но мне понравилось, есть желание участвовать в подобных шоу и дальше, если пригласят.

— В эфире вы рассказывали, что в разводе. Почему ваш брак распался? — У нас с мужем было четверо дочек. После последних родов я зареклась, что рожать больше не буду, начала приводить себя в порядок. А он настаивал, чтобы я рожала ещё, так как хотел мальчика. От первого брака у него тоже дочь. Я твёрдо ему сказала, что рожать больше не буду, начались споры и скандалы по любому поводу. Это всё привело к тому, что я собрала детей и уехала к маме. Думала — одумается, приедет за мной, и мы попробуем наладить нашу жизнь, но я ошиблась.

Через неделю я заехала за вещами и встретила в своём доме девушку, которая уже перевезла туда свои вещи и развешивала свое постиранное белье. Он сказал ей переезжать и жить с ним. Я пожелала им счастья и уехала, хотя на тот момент мы ещё были в браке. Когда начался бракоразводный процесс, я всё объяснила судье, что назад дороги нет, на моей кровати уже спит другая женщина, нас очень быстро развели. Хотя обычно, когда в семье много детей, дают шанс помириться, у нас этого шанса не было. Да уже и не хотелось. Так я осталась одна и начала новую жизнь.

С мужем Татьяна провела 10 лет Фото: предоставлено Татьяной Кузнецовой

— Муж потом приходил, просился обратно?

— Просился, когда его девушка была беременна на 4–5 месяце. Но зачем мне муж с новым ребёнком? — Долго вы были вместе? — Примерно 10 лет. Мы познакомились в 2004 году, я тогда училась на пятом курсе СГГА, диплом пошла сдавать уже с младенцем на руках. Через три месяца после родов узнала, что снова беременна, в 2005 году родилась старшая дочь Анна, в 2006-м — Настя, в 2008-м — Алёна, и в 2011-м появилась Маша. Восемь лет у нас с Сергеем все было хорошо, а потом начались проблемы. Сейчас мы не общаемся.

— Как вы одна справлялись с маленькими детьми — на передаче вы сказали, что мужа все время не было дома? — Я не думала, что у меня будет пятеро детей, но точно знала, что будет не один. Чтобы быть многодетной мамой и не сойти с ума, нужно заниматься ещё чем-то, помимо домашних дел. Так я и сделала: работаю уже три года в бьюти-сфере — мне внезапно пришла идея научиться делать татуаж. Я люблю рисовать, и это приносит мне удовольствие. Сейчас у меня свой салон красоты. Помогают родители, во всем, в том числе в моем стремлении выжить. А когда случаются стрессы — я слушаю музыку и аудиокниги.

После развода она открыла свой салон красоты и добилась успеха в этой сфере Фото: предоставлено Татьяной Кузнецовой

— Когда вы были в браке, то муж не разрешал вам работать? — Я очень хотела, но да, муж не разрешал. Мы жили в большом доме, за городом, все своё время я посвящала детям. Иногда буквально падала без сил. Я помогала ему в его бизнесе — сначала фасовала мясо (муж ударился в сельское хозяйство — купил оборудование и больше ста свиней), потом он купил мне бензопилу — я пилила замороженные туши, потом, правда, принес специальную, но риск что-нибудь себе отрезать все-таки был, впрочем, я приноровилась. Поначалу мне даже нравилось работать в гараже с этим мясом до самой ночи — хоть куда-то выйти из дома, разнообразие, но постепенно я начала уставать.

— А что за история с дровами? — Такой бизнес тоже был. Сергей начал привозить дрова, мы их скидывали во дворе — огромная куча дров, давали объявления и продавали. Мы сами их грузили, развозили, разгружали. Причем занимались этим я и наемный работник, иногда помогали дети. Сергей особо не грузил. Мотались по всему частному сектору. Для таких целей муж купил мне грузовик, чтобы я сама могла ездить, но я не справилась с механикой. Я уставала смертельно — на мне были четверо детей, готовка, уборка, дети, мясо, еще и дрова. В этот период и начались ссоры и проблемы. Я просила хотя бы раз в месяц куда-то выходить, мне уже было плохо, я сходила с ума. Он тогда усмехнулся, спросил, куда выходить — я предложила устраивать романтический день, ходить в ресторан, он ответил что-то в стиле — совсем страх потеряла, иди работай.

Несмотря на многочисленные роды, у Татьяны отличная фигура Фото: предоставила Татьяна Кузнецова

— Как вы набрались смелости собрать детей и уйти? — Он начал выпивать, не запиваться, конечно, но пиво каждый день было. Выпьет и начинает разборки, каждый вечер слёзы, крики. Я поняла, что если я не выберусь, так и буду работать на него всю жизнь, заниматься его делами, рожать, пока не родится мальчик. Поняла, что теряю себя как личность. Собралась и ушла к маме. А потом, как уже сказала, пришла за необходимыми вещами, а в доме другая женщина. Я-то думала, что он переосмыслит ситуацию, побоится потерять семью, но нет, человек ничего не понял. Видимо, я была нужна ему только как инкубатор и домработница. Сейчас я рада, что решилась, потому что не смогла бы жить в тех условиях, в которых жила.

Татьяна не думала, что у нее будет пятеро детей, хотя знала, что точно будет больше одного Фото: предоставила Татьяна Кузнецова