Ненормальная «Тойота Краун». Сибиряк ездит на праворульке с левым рулем — есть версия, что её делали для шейха

Японская Toyota Crown — один из символов императорского праворульного автопрома, а вот новосибирец Владислав Ребенков владеет редким экземпляром «Крауна» с левым рулем. На машине 1990 года выпуска он передвигается каждый день, потихоньку ее чинит и не пугается большого расхода топлива. О том, чем хорош 30-летний «Краун» — подробнее в обзоре Дмитрия Косенко.
Эта Toyota Crown долгое время находилась в семье Владислава, и недавно отчим передал машину молодому человеку для постоянного использования. Японское качество плюс левый руль — идеальное сочетание для сибиряков. Откуда появился этот «Краун», сейчас никто не знает, вероятно, он был предназначен для леворульного рынка арабских стран.
— Это неизвестно доподлинно, есть две версии. Одна версия, что это какая-то бывшая машина такси, а вторая — что на ней возили арабских шейхов.
— Отчим гордится тем, что у него единственная такая машина в России, насколько известно. По крайней мере, я искал на сайтах объявлений, в таком кузове леворукой нет ни одной машины. Он, опять же, узнавал, что, в принципе, выпуск был какой-то ограниченный.
У автомобиля 2-литровый атмосферник, задний привод, 4-ступенчатая механическая коробка, которой Владиславу не хватает. Зато отличная плавность хода.
— Езжу повседневно, везде на ней. Ездить очень комфортно, потому что машина тех времен делалась, сразу видно, что для такси или представительских функций. Едешь, как на лодке, она прям плывет, кочки не чувствуются, ничего не чувствуется.
— Здесь невозможно что-то не делать, правда, отчим до меня все сделал: откапиталил движок, поменял сцепление. Я вот недавно крышку трамблера поменял, искры не хватало. Сейчас заказал кучу всяких прокладок, масло убегает, не можем найти, где. Поэтому будем менять сразу все.
В больших сервисах Владиславу рекомендовали заменить чуть ли не всю подвеску, но он считает, что это развод на деньги.
— Нашел у себя в Кольцово опытного парня, занимается машинами. Он залез, сказал: «Все нормально у тебя с сайлентблоками, да, видно, что б/у, но еще ездить и ездить, ничего менять не надо».
— По электрике тоже есть проблемы — там лампочка постоянно горит, которая никак не убирается, не работает стрелка спидометра, надо пружинку поменять.
Автомобиль тяжелый, а двигатель — не то, что нынешние — прожорливый. Поэтому на бензине экономить не приходится.
— По расходу много, от 15 литров, по ощущениям. 15–20 литров на сотку зимой в городе, на полную печка, не глушу её.
— Мы ездили далеко под Тогучин, ну и на трассе вообще отлично. Только скоростей не хватает, на четвертой — когда едешь 100 км/ч — уже кажется, что взлетит машина. Хочется уже и пятую, и шестую воткнуть.
Владислав считает, что водить такую почти раритетную технику — особая привилегия.
— Есть вот такие машины, где уже навык магистра, может быть гроссмейстерский навык вождения. Здесь уже и опыт, и, в принципе, умение безопасно осторожно водить. Потому что здесь не такая отлаженная коробка передач, как у новых машин, люфт руля, опять же, непривычен.
— Привести ее в порядок, чтобы она много денег не высасывала из кармана, и ездить дальше. Менять пока смысла нет.
Если вам интересно, сколько стоят такие Toyota Crown, можете увидеть это здесь.
На каких еще машинах ездят читатели НГС
Антон приделал на свой Suzuki Carry ковш для расчистки снега и теперь не зависит от дорожников.
Никита ездит на «Мерседесе» 1985 года выпуска, он рассказал, сколько тратит на ремонт. Смотрите на крепкого «немца» здесь.
Мирон Медведев владеет электрокаром Nissan Leaf и экономит на бензине по 10 тысяч рублей в месяц. Обзор машины можно увидеть здесь.
Виктор Бубенщиков за 15 тысяч купил 21-ю «Волгу» 1965 года и ездит на ней на работу. Посмотрите, как круто выглядит его машина.
Новосибирец Семен владеет лимузином, который снимался в «Улицах разбитых фонарей». Теперь ретроавто катает невест за 2000 рублей в час — почитать про него можно тут.
А Евгений Буцкий каждый день ездит на 34-летней Toyota Crown — смотрим на отличную Toyota Crown 1985 года выпуска.