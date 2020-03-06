6 марта пятница
СЕЙЧАС -9°С
Пробки 7/10
usd 66.19
eur 73.68
СЕЙЧАС -9°С
Пробки 7/10
usd 66.19
eur 73.68

Все новости

Все новости
Авто Истории

Ненормальная «Тойота Краун». Сибиряк ездит на праворульке с левым рулем — есть версия, что её делали для шейха

Читатель НГС Владислав Ребенков владеет очень редкой машиной 1990 года выпуска. Мы устроили ей тест-драйв

1 065
10 Обсудить

Поделиться

Владислав Ребенков и его&nbsp;Toyota Crown

Владислав Ребенков и его Toyota Crown

Японская Toyota Crown — один из символов императорского праворульного автопрома, а вот новосибирец Владислав Ребенков владеет редким экземпляром «Крауна» с левым рулем. На машине 1990 года выпуска он передвигается каждый день, потихоньку ее чинит и не пугается большого расхода топлива. О том, чем хорош 30-летний «Краун» — подробнее в обзоре Дмитрия Косенко.

Toyota Crown 1990 года выпуска, в кузове S130

Toyota Crown 1990 года выпуска, в кузове S130

Эта Toyota Crown долгое время находилась в семье Владислава, и недавно отчим передал машину молодому человеку для постоянного использования. Японское качество плюс левый руль — идеальное сочетание для сибиряков. Откуда появился этот «Краун», сейчас никто не знает, вероятно, он был предназначен для леворульного рынка арабских стран.

Так «Краун» выглядит изнутри

Так «Краун» выглядит изнутри

— Это неизвестно доподлинно, есть две версии. Одна версия, что это какая-то бывшая машина такси, а вторая — что на ней возили арабских шейхов.

На сайтах объявлений леворуких таких машин нет

На сайтах объявлений леворуких таких машин нет

— Отчим гордится тем, что у него единственная такая машина в России, насколько известно. По крайней мере, я искал на сайтах объявлений, в таком кузове леворукой нет ни одной машины. Он, опять же, узнавал, что, в принципе, выпуск был какой-то ограниченный.

У автомобиля 2-литровый атмосферник, задний привод, 4-ступенчатая механическая коробка

У автомобиля 2-литровый атмосферник, задний привод, 4-ступенчатая механическая коробка

У автомобиля 2-литровый атмосферник, задний привод, 4-ступенчатая механическая коробка, которой Владиславу не хватает. Зато отличная плавность хода.

«Едешь, как на лодке, она прям плывет, кочки не чувствуются»

«Едешь, как на лодке, она прям плывет, кочки не чувствуются»

— Езжу повседневно, везде на ней. Ездить очень комфортно, потому что машина тех времен делалась, сразу видно, что для такси или представительских функций. Едешь, как на лодке, она прям плывет, кочки не чувствуются, ничего не чувствуется.

Автомобилю 30 лет, и, конечно, он нуждается в постоянном обслуживании.&nbsp;Что-то приходится периодически чинить

Автомобилю 30 лет, и, конечно, он нуждается в постоянном обслуживании. Что-то приходится периодически чинить

Уже отремонтирован двигатель, заменено сцепление

Уже отремонтирован двигатель, заменено сцепление

— Здесь невозможно что-то не делать, правда, отчим до меня все сделал: откапиталил движок, поменял сцепление. Я вот недавно крышку трамблера поменял, искры не хватало. Сейчас заказал кучу всяких прокладок, масло убегает, не можем найти, где. Поэтому будем менять сразу все.

С ходовой частью вроде бы все нормально

С ходовой частью вроде бы все нормально

В больших сервисах Владиславу рекомендовали заменить чуть ли не всю подвеску, но он считает, что это развод на деньги.

Сайлентблоки еще послужат

Сайлентблоки еще послужат

— Нашел у себя в Кольцово опытного парня, занимается машинами. Он залез, сказал: «Все нормально у тебя с сайлентблоками, да, видно, что б/у, но еще ездить и ездить, ничего менять не надо».

Стрелка спидометра не работает

Стрелка спидометра не работает

— По электрике тоже есть проблемы — там лампочка постоянно горит, которая никак не убирается, не работает стрелка спидометра, надо пружинку поменять.

На бензине экономить не приходится

На бензине экономить не приходится

Автомобиль тяжелый, а двигатель — не то, что нынешние — прожорливый. Поэтому на бензине экономить не приходится.

Расход в городе 15–20 литров

Расход в городе 15–20 литров

— По расходу много, от 15 литров, по ощущениям. 15–20 литров на сотку зимой в городе, на полную печка, не глушу её.

На трассе не хватает 5 и 6 передач

На трассе не хватает 5 и 6 передач

— Мы ездили далеко под Тогучин, ну и на трассе вообще отлично. Только скоростей не хватает, на четвертой — когда едешь 100 км/ч — уже кажется, что взлетит машина. Хочется уже и пятую, и шестую воткнуть.

Другие водители обращают внимание на старый «Кроун», рассматривают, что-то спрашивают<br>

Другие водители обращают внимание на старый «Кроун», рассматривают, что-то спрашивают

Владислав считает, что водить такую почти раритетную технику — особая привилегия.

Необходим&nbsp;гроссмейстерский навык вождения

Необходим гроссмейстерский навык вождения

— Есть вот такие машины, где уже навык магистра, может быть гроссмейстерский навык вождения. Здесь уже и опыт, и, в принципе, умение безопасно осторожно водить. Потому что здесь не такая отлаженная коробка передач, как у новых машин, люфт руля, опять же, непривычен.

Менять машину владелец не собирается

Менять машину владелец не собирается

— Привести ее в порядок, чтобы она много денег не высасывала из кармана, и ездить дальше. Менять пока смысла нет.

Если вам интересно, сколько стоят такие Toyota Crown, можете увидеть это здесь.

На каких еще машинах ездят читатели НГС

Антон приделал на свой Suzuki Carry ковш для расчистки снега и теперь не зависит от дорожников.

Никита ездит на «Мерседесе» 1985 года выпуска, он рассказал, сколько тратит на ремонт. Смотрите на крепкого «немца» здесь.

Мирон Медведев владеет электрокаром Nissan Leaf и экономит на бензине по 10 тысяч рублей в месяц. Обзор машины можно увидеть здесь.

Виктор Бубенщиков за 15 тысяч купил 21-ю «Волгу» 1965 года и ездит на ней на работу. Посмотрите, как круто выглядит его машина.

Новосибирец Семен владеет лимузином, который снимался в «Улицах разбитых фонарей». Теперь ретроавто катает невест за 2000 рублей в час — почитать про него можно тут.

А Евгений Буцкий каждый день ездит на 34-летней Toyota Crown — смотрим на отличную Toyota Crown 1985 года выпуска.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Авто с пробегомToyota Crown
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (10)

Babrak
6 мар 2020 в 12:10

"есть версия, что её делали для шейха" - что только не придумаешь, чтобы продать.

6 мар 2020 в 12:09

Двухлитровый краун с рамочными дверями, это машина такси. Какой шейх, не смешите.

6 мар 2020 в 12:12

Да. НГС подсуропил владельцу, озвучив неисправности, при которых эксплуатация ТС запещена.