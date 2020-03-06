Ненормальная «Тойота Краун». Сибиряк ездит на праворульке с левым рулем — есть версия, что её делали для шейха

Владислав Ребенков и его Toyota Crown Фото: Ольга Бурлакова

Японская Toyota Crown — один из символов императорского праворульного автопрома, а вот новосибирец Владислав Ребенков владеет редким экземпляром «Крауна» с левым рулем. На машине 1990 года выпуска он передвигается каждый день, потихоньку ее чинит и не пугается большого расхода топлива. О том, чем хорош 30-летний «Краун» — подробнее в обзоре Дмитрия Косенко.

Toyota Crown 1990 года выпуска, в кузове S130 Фото: Ольга Бурлакова

Эта Toyota Crown долгое время находилась в семье Владислава, и недавно отчим передал машину молодому человеку для постоянного использования. Японское качество плюс левый руль — идеальное сочетание для сибиряков. Откуда появился этот «Краун», сейчас никто не знает, вероятно, он был предназначен для леворульного рынка арабских стран.

Так «Краун» выглядит изнутри Фото: Ольга Бурлакова

— Это неизвестно доподлинно, есть две версии. Одна версия, что это какая-то бывшая машина такси, а вторая — что на ней возили арабских шейхов.

На сайтах объявлений леворуких таких машин нет Фото: Ольга Бурлакова

— Отчим гордится тем, что у него единственная такая машина в России, насколько известно. По крайней мере, я искал на сайтах объявлений, в таком кузове леворукой нет ни одной машины. Он, опять же, узнавал, что, в принципе, выпуск был какой-то ограниченный.

У автомобиля 2-литровый атмосферник, задний привод, 4-ступенчатая механическая коробка Фото: Ольга Бурлакова

У автомобиля 2-литровый атмосферник, задний привод, 4-ступенчатая механическая коробка, которой Владиславу не хватает. Зато отличная плавность хода.

«Едешь, как на лодке, она прям плывет, кочки не чувствуются» Фото: Ольга Бурлакова

— Езжу повседневно, везде на ней. Ездить очень комфортно, потому что машина тех времен делалась, сразу видно, что для такси или представительских функций. Едешь, как на лодке, она прям плывет, кочки не чувствуются, ничего не чувствуется.

Автомобилю 30 лет, и, конечно, он нуждается в постоянном обслуживании. Что-то приходится периодически чинить Фото: Ольга Бурлакова

Уже отремонтирован двигатель, заменено сцепление Фото: Ольга Бурлакова

— Здесь невозможно что-то не делать, правда, отчим до меня все сделал: откапиталил движок, поменял сцепление. Я вот недавно крышку трамблера поменял, искры не хватало. Сейчас заказал кучу всяких прокладок, масло убегает, не можем найти, где. Поэтому будем менять сразу все.

С ходовой частью вроде бы все нормально Фото: Ольга Бурлакова

В больших сервисах Владиславу рекомендовали заменить чуть ли не всю подвеску, но он считает, что это развод на деньги.

Сайлентблоки еще послужат Фото: Ольга Бурлакова

— Нашел у себя в Кольцово опытного парня, занимается машинами. Он залез, сказал: «Все нормально у тебя с сайлентблоками, да, видно, что б/у, но еще ездить и ездить, ничего менять не надо».

Стрелка спидометра не работает Фото: Ольга Бурлакова

— По электрике тоже есть проблемы — там лампочка постоянно горит, которая никак не убирается, не работает стрелка спидометра, надо пружинку поменять.

На бензине экономить не приходится Фото: Ольга Бурлакова

Автомобиль тяжелый, а двигатель — не то, что нынешние — прожорливый. Поэтому на бензине экономить не приходится.

Расход в городе 15–20 литров Фото: Ольга Бурлакова

— По расходу много, от 15 литров, по ощущениям. 15–20 литров на сотку зимой в городе, на полную печка, не глушу её.

На трассе не хватает 5 и 6 передач Фото: Ольга Бурлакова

— Мы ездили далеко под Тогучин, ну и на трассе вообще отлично. Только скоростей не хватает, на четвертой — когда едешь 100 км/ч — уже кажется, что взлетит машина. Хочется уже и пятую, и шестую воткнуть.

Другие водители обращают внимание на старый «Кроун», рассматривают, что-то спрашивают

Фото: Ольга Бурлакова

Владислав считает, что водить такую почти раритетную технику — особая привилегия.

Необходим гроссмейстерский навык вождения Фото: Ольга Бурлакова

— Есть вот такие машины, где уже навык магистра, может быть гроссмейстерский навык вождения. Здесь уже и опыт, и, в принципе, умение безопасно осторожно водить. Потому что здесь не такая отлаженная коробка передач, как у новых машин, люфт руля, опять же, непривычен.



Менять машину владелец не собирается Фото: Ольга Бурлакова