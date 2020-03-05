За какие лекарства водителей лишают прав: разбираемся на примерах

Пьяных, утомлённых и больных водителей всё чаще ловят оптом: весь поток останавливают и проверяют на опьянение. Если выявлены признаки — тут же стоит машина для полноценного медосвидетельствования, которое включает и тесты на наркотики Фото: Артем Краснов

Мы выгребли редакционную аптечку и проверили, какие из препаратов запрещают вождение. Дело оказалось не таким простым, как казалось на первый взгляд. В России запрещена езда пьяным — это все знают. Но статья 12.8 Административного кодекса наказывает не только за вождение после алкоголя или наркотиков, но также под действием психотропных веществ, которые содержатся в лекарствах. И неважно, выписаны эти препараты врачом или приняты по собственной инициативе, тем более многие из запрещающих вождение медикаментов не требуют даже рецепта для покупки.



Между тем лишение прав за лекарства случается всё чаще: вот свежие примеры из Тюмени и Москвы, но это лишь вершина айсберга. Как отличить лекарства, запрещающие вождение? Это непросто, и списки, циркулирующие по интернету, как правило, очень примерны. Скажем, в них любят включать препараты вроде ибупрофена или нурофена, которые в запретный перечень не входят. Существует вполне официальный «Перечень наркотических и психотропных веществ...», которым пользуются эксперты во время химико-токсикологической экспертизы. Проблема лишь в том, что для обычного человека он практически нечитабельный. Мы подготовили для вас небольшое видео с примерами некоторых лекарств: кстати, не все они содержат вещества из перечня, но могут давать ложноположительные результаты при экспресс-тестах на наркотики (например, быстрорастворимые средства от простуды и капли для носа).

Видео: Леонид Меньшенин, Максим Непряхин

Проблеме уже не один год, и обсуждалась даже идея установить для лекарственных психотропов допустимые концентрации, при выявлении которых водитель не считается нарушителем. Но инициативу отвергли.

