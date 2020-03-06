«Вылавливали и избивали»: 6 красоток смешанных кровей — о жизни в России (у них в родне есть даже индейцы)

Есть мнения (и исследования тоже есть), которые демонстрируют, что люди смешанных кровей обладают мистически притягательной внешностью. Всё, что хоть немного отличается от привычного глазу, вызывает интерес и пристальное внимание. Мужчины долго будут смотреть вслед привлекательной девушке с раскосыми глазами или с буйной темной копной волос, да и женщины тоже — ведь любоваться красотой никто не запрещал. Мы собрали невероятно притягательных метисок и попросили рассказать истории их семей. Убедитесь в их необычной красоте сами.
Ленни Сонталес, 31 год
— Моя мама — испанка, но родилась в Молдавии, бабушка с дедушкой переехали туда из испанской деревни Убеда, причину переезда они никогда не называли. Папа — молдавский цыган. В Молдавии они познакомились с мамой, потом отец ушел в армию, служил сначала на Украине, потом его перевели в Мурманск.
— Мы не живём по цыганским традициям, папа отрёкся от них еще в юном возрасте, не хотел придерживаться некоторых обычаев из-за слишком строгих рамок. Родители не признаются в своих национальностях: отец не говорит, что он цыган; называет себя украинцем, а мама называет себя русской.
— Не люблю, когда меня называют Леной; это не мое, не ощущаю себя в этом имени. Я никогда не чувствовала себя необычной, я такая же, как все. Моя внешность мне нравится: я без ума от своих веснушек, хотя они не такие яркие, как мне хотелось бы, мне нравятся мои глаза и губы. Есть некоторые моменты, которые я хотела бы исправить, но не до неузнаваемости, это слишком.
Елена Кан, 33 года
— Я — метиска. Моя мама — русская красавица, а папа — кореец. Мама приехала из деревни Благословенное в город, устроилась на работу и встретила отца на швейной фабрике. В те времена им пришлось тяжело, это была дикость — чтобы русская женщина вышла замуж за нерусского. Их родители были против такого союза, и моя бабушка по линии отца рыдала на свадьбе. Будучи в браке, мама и папа даже на остановку ходили по отдельности, так как папу вылавливали русские парни и избивали.
— В школьные годы я считала себя жутко некрасивой, комплексов было очень много: худющие ноги, прямые брови, глаза не как у всех, миндалевидной формы, о которой в наше время, как оказалось, мечтает большинство девушек (это я уже узнала, будучи мастером перманентного макияжа). Добавьте сюда еще плоскую грудь и курносый нос. Я носила по пять колготок за раз, чтобы ноги казались толще. В школе обзывали нанайкой, узкоглазой и даже кидали в меня камнями. Мама мне говорила: «Вспомни мультик про гадкого утёнка. Когда он вырос, превратился в прекрасного лебедя, так же будет и с тобой».
— Сейчас я благодарна родителям за свою необычную внешность, все трудности в школьные годы сделали меня сильной личностью. Я легко добиваюсь всего, чего хочу. Думаю, здесь заслуга не только внешности, но и трудолюбия, любознательности и упорства. Ни разу мне на ум не приходила мысль, что-то исправлять в себе, ведь я красотка.
Татьяна Блинникова, 24 года
— Отец у меня русский, а мама — носитель крови малочисленного северного народа — тувинцев-тоджинцев. Многие их называют просто тувинцами, и я в том числе, чтобы не углубляться в подробности. Но это отдельная национальность.
— Родители познакомились в Тоджинском кожууне Республики Тыва. Мама жила там, а отец приехал работать по распределению. Родные говорят, что именно моя мама добивалась в своё время внимания отца. Ей тогда было всего 17 лет, а ему — аж 31 год. Когда ей исполнилось 19 лет, они поженились.
— Не могу вспомнить случаи, чтобы необычная внешность мне помогала. Скорее — наоборот. Я выросла среди тувинцев, но они своей меня никогда не считали, называли «орус» — русская. Это тяжело, любому человеку тяжело быть всегда в стороне.
— Когда я переехала в Красноярск, тут тоже не совсем вписалась в общество, многие русские называют меня узкоглазой, хотя у меня достаточно большие глаза, просто не европейской формы. Конечно, не все люди такие. Многие вообще не задумываются над тем, какой я национальности, либо думают, что я русская, ведь у меня русские имя и фамилия. Хотя есть и те, кто удивляется, когда узнает, что я не чисто тувинка.
— Я бы не хотела менять свою внешность кардинально, мне нравятся мои скулы и необычная форма глаз. За исключением каких-то банальных модификаций, к которым прибегают многие девушки.
Анна Мальцагова, 25 лет
— Я родилась на Сахалине — там познакомились мои родители, им было по 16 лет. Отец — чеченец, мама — русская. Чеченцы привыкли, чтоб их девушки сидели дома, менталитет у них такой.
— Иногда они пытаются научить меня, как жить правильно: сидеть дома и носить платок. Ведь я мусульманка. Я считаю, что это не самое важное. Важнее быть человеком и не делать зла. У меня карьера — я не могу сидеть дома. Платок не ношу.
— Мне всегда помогала моя внешность — я яркая личность, добрая и отзывчивая. Я рада, что я такая: моя внешность — это мой козырь по жизни.
Татьяна Суслякова, 28 лет
— Моя мама — узбечка, а папа — русский. Они познакомились на работе, в северном Норильске — это родина мамы, туда переехали мои бабушка и дедушка.
— Я люблю свою внешность. Она привлекает внимание, и, наверное, это больше связано с тем, что я постоянно делаю с ней что-нибудь неординарное, в пределах разумного, конечно: короткие стрижки, выбритые виски, яркий цвет волос и косы.
— В детстве было полное отрицание того, как я выгляжу. Мне казалось, что я урод. Думаю, что все девочки проходят через это. Сейчас всё наоборот, я купаюсь в любви к себе и счастлива, менять ничего не хочу.
Юлия Прокудина, 24 года
— Мой папа — татарин, мама — наполовину немка, наполовину — русская. Они познакомились в Казахстане — жили в одной деревне. В Россию переехали, когда мне было два года.
— Первое впечатление создает внешность. Она выталкивала меня вперед, выделяя из общей массы. Она же помогла мне начать вести свой блог, потому что, когда люди заходят на страницу, они видят сначала картинку, а потом уже знакомятся с человеком.
— Я не любила свою внешность только в школе — меня дразнили из-за тёмного цвета кожи. Сейчас я довольна, ничего не хочу менять, устраиваю себя такой, какая есть. Люблю красить волосы цветной краской, раз в три месяца примерно меняю цвет — наверное, это моя творческая натура.
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