«Вылавливали и избивали»: 6 красоток смешанных кровей — о жизни в России (у них в родне есть даже индейцы)

Эти девушки не сразу смогли оценить прелести своей внешности Фото: Евгения Бикунова / Сеть городских порталов

Есть мнения (и исследования тоже есть), которые демонстрируют, что люди смешанных кровей обладают мистически притягательной внешностью. Всё, что хоть немного отличается от привычного глазу, вызывает интерес и пристальное внимание. Мужчины долго будут смотреть вслед привлекательной девушке с раскосыми глазами или с буйной темной копной волос, да и женщины тоже — ведь любоваться красотой никто не запрещал. Мы собрали невероятно притягательных метисок и попросили рассказать истории их семей. Убедитесь в их необычной красоте сами.



Ленни Сонталес, 31 год

Ленни сейчас живет в Санкт-Петербурге Фото: Евгения Бикунова / Сеть городских порталов

— Моя мама — испанка, но родилась в Молдавии, бабушка с дедушкой переехали туда из испанской деревни Убеда, причину переезда они никогда не называли. Папа — молдавский цыган. В Молдавии они познакомились с мамой, потом отец ушел в армию, служил сначала на Украине, потом его перевели в Мурманск.

Ленни работает в кальянной и мастером перманентного макияжа Фото: Евгения Бикунова / Сеть городских порталов

— Мы не живём по цыганским традициям, папа отрёкся от них еще в юном возрасте, не хотел придерживаться некоторых обычаев из-за слишком строгих рамок. Родители не признаются в своих национальностях: отец не говорит, что он цыган; называет себя украинцем, а мама называет себя русской.

Ленни никогда не была в Испании

Фото: предоставила Ленни Сонталес

— Не люблю, когда меня называют Леной; это не мое, не ощущаю себя в этом имени. Я никогда не чувствовала себя необычной, я такая же, как все. Моя внешность мне нравится: я без ума от своих веснушек, хотя они не такие яркие, как мне хотелось бы, мне нравятся мои глаза и губы. Есть некоторые моменты, которые я хотела бы исправить, но не до неузнаваемости, это слишком. Елена Кан, 33 года

Елена живёт в Хабаровске Фото: Евгения Бикунова / Сеть городских порталов

— Я — метиска. Моя мама — русская красавица, а папа — кореец. Мама приехала из деревни Благословенное в город, устроилась на работу и встретила отца на швейной фабрике. В те времена им пришлось тяжело, это была дикость — чтобы русская женщина вышла замуж за нерусского. Их родители были против такого союза, и моя бабушка по линии отца рыдала на свадьбе. Будучи в браке, мама и папа даже на остановку ходили по отдельности, так как папу вылавливали русские парни и избивали.

Елена — топ-мастер по перманентному макияжу и татуажу, у нее своя студия Фото: Евгения Бикунова / Сеть городских порталов

— В школьные годы я считала себя жутко некрасивой, комплексов было очень много: худющие ноги, прямые брови, глаза не как у всех, миндалевидной формы, о которой в наше время, как оказалось, мечтает большинство девушек (это я уже узнала, будучи мастером перманентного макияжа). Добавьте сюда еще плоскую грудь и курносый нос. Я носила по пять колготок за раз, чтобы ноги казались толще. В школе обзывали нанайкой, узкоглазой и даже кидали в меня камнями. Мама мне говорила: «Вспомни мультик про гадкого утёнка. Когда он вырос, превратился в прекрасного лебедя, так же будет и с тобой».

В детстве Елене пришлось непросто — её дразнили и даже закидывали камнями Фото: Евгения Бикунова / Сеть городских порталов

— Сейчас я благодарна родителям за свою необычную внешность, все трудности в школьные годы сделали меня сильной личностью. Я легко добиваюсь всего, чего хочу. Думаю, здесь заслуга не только внешности, но и трудолюбия, любознательности и упорства. Ни разу мне на ум не приходила мысль, что-то исправлять в себе, ведь я красотка. Татьяна Блинникова, 24 года



Татьяна родилась в городе Кызыл, сейчас живет в Красноярске Фото: Евгения Бикунова / Сеть городских порталов

— Отец у меня русский, а мама — носитель крови малочисленного северного народа — тувинцев-тоджинцев. Многие их называют просто тувинцами, и я в том числе, чтобы не углубляться в подробности. Но это отдельная национальность.

Существует теория, что тувинцы-тоджинцы — это предки американских индейцев Фото: Евгения Бикунова / Сеть городских порталов

— Родители познакомились в Тоджинском кожууне Республики Тыва. Мама жила там, а отец приехал работать по распределению. Родные говорят, что именно моя мама добивалась в своё время внимания отца. Ей тогда было всего 17 лет, а ему — аж 31 год. Когда ей исполнилось 19 лет, они поженились. — Не могу вспомнить случаи, чтобы необычная внешность мне помогала. Скорее — наоборот. Я выросла среди тувинцев, но они своей меня никогда не считали, называли «орус» — русская. Это тяжело, любому человеку тяжело быть всегда в стороне.

Татьяна еще учится в университете Фото: Евгения Бикунова / Сеть городских порталов

— Когда я переехала в Красноярск, тут тоже не совсем вписалась в общество, многие русские называют меня узкоглазой, хотя у меня достаточно большие глаза, просто не европейской формы. Конечно, не все люди такие. Многие вообще не задумываются над тем, какой я национальности, либо думают, что я русская, ведь у меня русские имя и фамилия. Хотя есть и те, кто удивляется, когда узнает, что я не чисто тувинка. — Я бы не хотела менять свою внешность кардинально, мне нравятся мои скулы и необычная форма глаз. За исключением каких-то банальных модификаций, к которым прибегают многие девушки. Анна Мальцагова, 25 лет

Анна родилась на Сахалине, сейчас живет в Хабаровске Фото: Евгения Бикунова / Сеть городских порталов

— Я родилась на Сахалине — там познакомились мои родители, им было по 16 лет. Отец — чеченец, мама — русская. Чеченцы привыкли, чтоб их девушки сидели дома, менталитет у них такой.

Анна работает помощником депутата Фото: Евгения Бикунова / Сеть городских порталов

— Иногда они пытаются научить меня, как жить правильно: сидеть дома и носить платок. Ведь я мусульманка. Я считаю, что это не самое важное. Важнее быть человеком и не делать зла. У меня карьера — я не могу сидеть дома. Платок не ношу.

Кроме основной работы, Анна занимается моделингом Фото: Евгения Бикунова / Сеть городских порталов

— Мне всегда помогала моя внешность — я яркая личность, добрая и отзывчивая. Я рада, что я такая: моя внешность — это мой козырь по жизни. Татьяна Суслякова, 28 лет

Татьяна живёт в Новокузнецке, а родилась в Норильске

Фото: предоставлено Татьяной Сусляковой

— Моя мама — узбечка, а папа — русский. Они познакомились на работе, в северном Норильске — это родина мамы, туда переехали мои бабушка и дедушка. — Я люблю свою внешность. Она привлекает внимание, и, наверное, это больше связано с тем, что я постоянно делаю с ней что-нибудь неординарное, в пределах разумного, конечно: короткие стрижки, выбритые виски, яркий цвет волос и косы.

Татьяна занимается организацией мероприятий Фото: предоставлено Татьяной Сусляковой

— В детстве было полное отрицание того, как я выгляжу. Мне казалось, что я урод. Думаю, что все девочки проходят через это. Сейчас всё наоборот, я купаюсь в любви к себе и счастлива, менять ничего не хочу. Юлия Прокудина, 24 года

Юлия родилась в Казахстане, живёт в Барнауле Фото: Евгения Бикунова / Сеть городских порталов

— Мой папа — татарин, мама — наполовину немка, наполовину — русская. Они познакомились в Казахстане — жили в одной деревне. В Россию переехали, когда мне было два года.

Юля работает продавцом-консультантом Фото: Евгения Бикунова / Сеть городских порталов

— Первое впечатление создает внешность. Она выталкивала меня вперед, выделяя из общей массы. Она же помогла мне начать вести свой блог, потому что, когда люди заходят на страницу, они видят сначала картинку, а потом уже знакомятся с человеком.

Юлия считает, что ее внешность — это прежде всего заслуга родителей Фото: Евгения Бикунова / Сеть городских порталов