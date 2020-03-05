Перекресток в Новосибирске, где машины давят друг друга в «бутылочном горлышке» — смотрите сами

В свежем выпуске рубрики «Самый глупый перекрёсток» — крупная развязка Фрунзе – Кошурникова – Красина. На этом перекрёстке нестандартной формы два левых поворота, поэтому ожидающие проезда машины затрудняют другим обзор и проезд. Кроме того, в одном из направлений происходит сужение с 3 до 2 рядов, из-за чего автомобили среднего ряда как бы попадают в «бутылочное горлышко». Подробности в обзоре Дмитрия Косенко .

На этом масштабном пересечении сходятся 8-полосная улица Кошурникова, 6-полосная Фрунзе и 4-полосная Красина. Если подъезжать к перекрестку по Фрунзе со стороны Ипподромской, то три полосы движения превращаются в две, причем довольно тесные. Пространство «сжирают» многочисленные бордюры и островки безопасности, машины едут буквально в сантиметрах друг от друга.

— До перекрестка три полосы, а после две. При этом правый ряд, в соответствии со знаками, должен перестроиться влево, чтобы проехать перекресток. То есть пропустить всех, затем перестроиться. На деле получается, что левый ряд едет прямо, правый тоже вроде как прямо, а средний ряд попадает как бы в «бутылочное горлышко», то есть зажимается крайними рядами. Те, кто ездит там регулярно, как-то приспосабливаются. А вот с непривычки можно попасть в аварию, что и происходит периодически, — описывает обстановку наш читатель.

Проблем добавляют два левых поворота — с Кошурникова на Фрунзе и с Красина на Кошурникова

— Когда проезжают на зеленый по Кошурникова в сторону «Золотой Нивы», происходит регулярный затор из-за автомобилей, едущих с Фрунзе на «Ниву». Даже если ты едешь на зеленый, то справа тебя всегда подожмут и вклинятся, — добавляет читатель.



Из-за большой ширины проезжих частей здесь могут происходить столкновения в ситуации, когда въезжающий на перекресток на желтый свет автомобиль пытается проскочить, но не успевает, и его бьет другая машина, поехавшая на свой зеленый — подобную ситуацию мы разбирали здесь.