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Авто Самый глупый перекресток Проблема

Перекресток в Новосибирске, где машины давят друг друга в «бутылочном горлышке» — смотрите сами

Изучаем схему движения на развязке Фрунзе – Кошурникова – Красина

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Развязка Фрунзе – Кошурникова – Красина

Развязка Фрунзе – Кошурникова – Красина

В свежем выпуске рубрики «Самый глупый перекрёсток» — крупная развязка Фрунзе – Кошурникова – Красина. На этом перекрёстке нестандартной формы два левых поворота, поэтому ожидающие проезда машины затрудняют другим обзор и проезд. Кроме того, в одном из направлений происходит сужение с 3 до 2 рядов, из-за чего автомобили среднего ряда как бы попадают в «бутылочное горлышко». Подробности в обзоре Дмитрия Косенко.

На этом масштабном пересечении сходятся 8-полосная улица Кошурникова, 6-полосная Фрунзе и 4-полосная Красина. Если подъезжать к перекрестку по Фрунзе со стороны Ипподромской, то три полосы движения превращаются в две, причем довольно тесные. Пространство «сжирают» многочисленные бордюры и островки безопасности, машины едут буквально в сантиметрах друг от друга.

Вот как это выглядит со стороны

Вот как это выглядит со стороны

— До перекрестка три полосы, а после две. При этом правый ряд, в соответствии со знаками, должен перестроиться влево, чтобы проехать перекресток. То есть пропустить всех, затем перестроиться. На деле получается, что левый ряд едет прямо, правый тоже вроде как прямо, а средний ряд попадает как бы в «бутылочное горлышко», то есть зажимается крайними рядами. Те, кто ездит там регулярно, как-то приспосабливаются. А вот с непривычки можно попасть в аварию, что и происходит периодически, — описывает обстановку наш читатель.

Проблем добавляют два левых поворота&nbsp;— с Кошурникова на Фрунзе и с Красина на Кошурникова

Проблем добавляют два левых поворота — с Кошурникова на Фрунзе и с Красина на Кошурникова

Автомобили, желающие повернуть, высовываются на встречную полосу, ухудшают обзор, мешают проехать тем, кто движется прямо.

Из-за большой ширины проезжих частей здесь могут происходить столкновения

Из-за большой ширины проезжих частей здесь могут происходить столкновения

— Когда проезжают на зеленый по Кошурникова в сторону «Золотой Нивы», происходит регулярный затор из-за автомобилей, едущих с Фрунзе на «Ниву». Даже если ты едешь на зеленый, то справа тебя всегда подожмут и вклинятся, — добавляет читатель.

Из-за большой ширины проезжих частей здесь могут происходить столкновения в ситуации, когда въезжающий на перекресток на желтый свет автомобиль пытается проскочить, но не успевает, и его бьет другая машина, поехавшая на свой зеленый — подобную ситуацию мы разбирали здесь.

Столкновение на Фрунзе – Кошурникова – Красина

Почитайте о других проблемных перекрестках Новосибирска

Мы рассказывали о перекрестке Кирова — Воскова: там 4-полосная улица Кирова внезапно перестает быть главной. Исследовали кольцо на Богаткова — Доватора, где заставляют уступать тех, кто едет по главной.

На Ипподромской нашли места, где водителям приходится сворачивать шею. На перекрестке Мочищенское шоссе — Жуковского обнаружили, что водители по старой привычке не уступают имеющим приоритет. На связке площадей Труда — Энергетиков обнаружили светофор, который усиливает пробки. А на пересечении улиц Добролюбова и Зыряновской увидели, что светофора вообще нет и там часто творится хаос.

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КОММЕНТАРИИ (17)

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5 мар 2020 в 09:12

Нормальный там перекресток! Одни думают, что на желтый проскочат, а другие думают, что фиг ты у меня проскочишь!😁

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5 мар 2020 в 09:18

кроме тупости водителей на этом перекрестке ничего не может мешать, всё там едется нормально. просто многие не любят занимать нужный ряд заранее.

kfuiy
5 мар 2020 в 09:17

Отличное место ! машины все передавятся и станет алилуя !
Машины покупают люди нестандартной ориентации .