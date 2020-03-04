«В Москве живут люди, а здесь нелюди?». Как бывшая учительница пытается отстоять парк

По мнению властей, в пойме реки может быть и парк, и дорога. Так это место выглядело в 2018 году Фото: Александр Ощепков

Дискуссии по поводу строительства парка в пойме реки Ельцовка идут уже несколько лет. В последнее время они превратились в ожесточённые споры между местными жителями и чиновниками. Первые говорят, что нужен парк и ничего больше, вторые объясняют, почему по генплану здесь будет дорога. Бывшая учительница рассказала, как обычные горожане бьются за клочок зелёной зоны возле своего дома. Далее — от первого лица.

— Я живу на улице Кавалерийской. Про парк, который может быть рядом с нашим домом, слышу уже много лет. Помню, как о нём ещё говорил Городецкий во время своей предвыборной кампании. Когда избирался Локоть, то были те же речи — про идею малых рек, про то, как замечательно всё можно сделать. Мы так вдохновились, размечтались, что будет зелёная зона и можно будет не прыгать через парковки, а спокойно гулять по красивым тропинкам... К тому же в районе Ельцовки семь школ, ученики могли бы там проводить какие-то мероприятия.



Сейчас мы видим, как идея сделать парк в пойме Ельцовки как-то испаряется. И самое ужасное, что чиновникам всё равно.

Да, они по-прежнему говорят, что там будет и парк, и дорога — проспект Предпринимателей. Но дорога, которую оставили в генплане, — это скорее отвлекающий манёвр. Мы переживаем, что как только землю переведут в другую категорию, в общественно-деловую зону, то сразу начнётся захват участков, а потом их перепродажа. В Новосибирске эта схема уже давно обкатана.

И, кстати, захват уже начался. Например, на одном участке буквально в декабре началась стройка. Самое интересное — строительство идёт по ночам. Огородили участок, который захватывает Ельцовку с обеих сторон, а это противоречит всем нормам закона — 10 метров как минимум вдоль берега не имеют права перекрывать. И почему по ночам? Потому что незаконно? Но, тем не менее, вкапывают столбы, делают капитальное строение...

В декабре в пойме реки началось строительство Фото: Предоставлено жителями улицы Кавалерийской

Третьего февраля я была на общественных слушаниях по изменению генплана. Мы спрашиваем у чиновников, что происходит, но сталкиваемся с глухой стеной. Всё проходило исключительно формально. На общественных слушаниях были студенты. В конце слушаний, когда стало понятно, что чиновники уже решили, как сделают перезонирование, ребята сказали, что здесь их уже не услышат. И вообще у них возникает мысль, что лучше ехать в другую страну, где их знания и интеллект будут востребованы. Об этом я заявила во всеуслышание. На что товарищ из мэрии сказал: «Ну и пусть едут». Кто дал разрешение на строительство — нам так и не ответили.



Было письмо в прокуратуру, причём три раза. И только после третьего раза мы получили ответ. На первой странице написано — да, всё нарушено, залезли на федеральные земли, у жителей нет доступа к реке Ельцовка. А на второй странице написано, что будут изменения генплана после публичных слушаний, эту зеленую зону переведут в общественно-деловую зону.

Для общественных слушаний подростки 14–15 лет приготовили целую речь о том, почему им так нужен парк. Но слова им так и не дали. А в нашем районе нет ни одного парка, ни одного сквера. Лучистый я не беру во внимание, потому что это несерьёзно. Какой это сквер? Утоптанный плитками, очень маленькая территория, вдобавок ко всему эта территория принадлежит тем домам, которые там расположены.

Детям-подросткам просто негде находиться летом, их всё время отовсюду гонят. Им просто некуда идти со своими самокатами, гироскутерами, моноколесами. С площадок их гонят мамы — потому что подростки на детских площадках как-то не сильно вписываются. Дворы у нас все забиты машинами, и находиться там не то, что небезопасно, а просто опасно.



Мы собрали больше 10 тысяч подписей. И я называю это народным референдумом. Но пока чиновники не обращают на нас никакого внимания, как будто это вообще ничего не значит. Простому жителю города что-то отстоять настолько тяжело, что практически невозможно. Нас много, и мы пишем во все инстанции — прокуратуру, Травникову, Локтю, в Следственный комитет, Народный фронт, генеральную прокуратуру. А ответы — одни отмазки.

Общественники не один раз писали заявления в Следственный комитет о том, что совершается преступление — на участке земли, находящейся в федеральной собственности, уже построено здание, соответственно, уничтожены деревья, ограничен доступ к реке, уничтожен природный слой почвы. Но эти заявления почему-то никак не зарегистрированы. Наши обращения к следователям просто перенаправили в мэрию, то есть тем людям, которые всё это и совершают. Возникает вопрос — это сговор?

Мы постоянно проводим субботники в парке — вывозим мусор. Сажаем деревья — сейчас как раз планируем новые посадки.



Но пока мечты о парке остаются мечтами. Только и остаётся слушать, как открываются парки в Москве. Такое впечатление, что в Москве живут люди, а здесь нелюди. В Москве парки нужны, а мы как-то обойдёмся.

И самое печальное в том, что это равнодушие чувствуют дети — молодое поколение, которое пока хочет здесь жить и развиваться. Но с таким отношением они здесь, к сожалению, не задержатся.

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