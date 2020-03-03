Въезд в аэропорт перекрыт. Самолет рейса Новосибирск — Москва экстренно сел в Перми из-за сообщения о минировании

По данным сервиса Flightradar24, самолет Airbus A320 авиакомпании S7, следующий рейсом Новосибирск — Москва, направляется в пермский аэропорт для экстренной посадки. При этом сегодня, 3 марта, уже были сообщения о «минировании» рейса Владивосток-Москва, он экстренно сел в Хабаровске. Мы следим за ситуацией в режиме онлайн.

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