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Въезд в аэропорт перекрыт. Самолет рейса Новосибирск — Москва экстренно сел в Перми из-за сообщения о минировании

Мы следим за ситуацией в режиме онлайн

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По данным сервиса Flightradar24, самолет Airbus A320 авиакомпании S7, следующий рейсом Новосибирск — Москва, направляется в пермский аэропорт для экстренной посадки. При этом сегодня, 3 марта, уже были сообщения о «минировании» рейса Владивосток-Москва, он экстренно сел в Хабаровске. Мы следим за ситуацией в режиме онлайн.

Если вы летели на этом самолете или знаете что-либо о причинах экстренной посадки, поделитесь этим с нами — написать нам можно через группу во «Вконтакте» или на почту 59@rugion.ru. Также можно связаться с нашими журналистами по WhatsApp на номер 8-982-781-74-07 (можно анонимно).

Екатерина Вохмянина

Сообщается также, что въезд в аэропорт перекрыт.

Въезд в аэропорт перегородила полиция

Въезд в аэропорт перегородила полиция

— При мне гаишники развернули женщину со словами: «Вообще никого не пускаем», — рассказал «АиФ-Прикамье» очевидец.

При этом, как сообщил 59.RU пресс-секретарь аэропорта, задержки рейсов «даже не планируются».

Екатерина Вохмянина

Полиция усилила контроль выезжающих из аэропорта автомобилей. Если вы в ближайшее время собираетесь вылетать, поторопитесь — могут быть пробки.

Екатерина Вохмянина

Инцидент прокомментировали в авиакомпании S7 Airlanes.

— Во время выполнения рейса S7 2508 Новосибирск — Москва на почту контактного центра S7 Airlines поступило анонимное сообщение о том, что борт заминирован. Информация была передана экипажу воздушного судна. В соответствии с требованиями безопасности полетов командир воздушного судна принял решение совершить посадку в ближайшем аэропорту — Перми, — сообщила НГС пресс-служба S7.

В авиакомпании добавили, что рейс благополучно приземлился. Его встретили сотрудники силовых и экстренных служб. Они проводят необходимые мероприятия.

Екатерина Вохмянина

Министерство безопасности края прислало свой комментарий по поводу ЧП:

— В 12:53 в аэропорту Большое Савино г. Перми по запросу экипажа совершил посадку самолёт Airbus A320 а/к S7, выполняющий рейс по маршруту Новосибирск — Москва, — сообщает Минтербез в комментарии. — Сейчас пассажиры эвакуированы в здание аэропорта и находятся в безопасности. На месте работают оперативные службы. После проверки воздушного судна и пассажиров рейс будет продолжен.

Наталья Михалева

— Вывели людей, грузовой отсек открыт, работают пожарные, прибыл еще наряд, аварийки и служба безопасности, — сообщила 59.RU очевидица Дарья.

Тимур Хусаинов

Очевидцы выкладывают фотографии из аэропорта. На кадрах видно, что к самолету стянуты машины спецслужб.

На взлетно-посадочной полосе находятся пожарные, скорые и спасатели

На взлетно-посадочной полосе находятся пожарные, скорые и спасатели

Тимур Хусаинов

Появилось видео приземления самолета в пермском аэропорту.

Пермский аэропорт

Екатерина Евстафьева

— Рейс авиакомпании S7 Airlanes, направляющийся из Новосибирска в Москву, подал сигнал тревоги, находясь над Удмуртской Республикой. Не выходил с нами долгое время на связь. На данный момент совершил благополучную посадку в международном аэропорту Пермь. На борту находится 114 пассажиров, никто из них не пострадал, — сообщили в пресс-службе пермского аэропорта.

Мы направили запрос в авиакомпанию S7 Airlanes, чтобы выяснить подробности инцидента. Ответ пока не поступил.

Екатерина Вохмянина

Пресс-служба пермского аэропорта опубликовала в своем телеграм-канале сообщение о том, что борт приземлился.

Так встречают борт в пермском аэропорту

Так встречают борт в пермском аэропорту

Екатерина Вохмянина

Так выглядел путь самолета — видно, что он резко завернул в направлении Перми.

Екатерина Вохмянина

RT также сообщает о том, что причиной экстренной посадки пассажирского самолёта Новосибирск — Москва в Перми стало сообщение о «минировании».

При этом в пресс-службе пермского аэропорта на звонки не отвечают.

Екатерина Вохмянина

По данным сервиса «Флайтрадар», сейчас самолет находится над Пермью.

Екатерина Вохмянина

Пассажирский лайнер Новосибирск — Москва экстренно садится в Перми из-за анонимного сообщения о бомбе на борту, рассказал «Интерфаксу» информированный источник.

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КОММЕНТАРИИ (66)

3 мар 2020 в 14:55

рейтинг солнцеликого падает что ли?

3 мар 2020 в 14:52

S7 вы достали уже

холоп
3 мар 2020 в 15:14

Ниче не понял, но на всякий случай поцеловал икону Путина