Въезд в аэропорт перекрыт. Самолет рейса Новосибирск — Москва экстренно сел в Перми из-за сообщения о минировании

Сообщается также, что въезд в аэропорт перекрыт.
— При мне гаишники развернули женщину со словами: «Вообще никого не пускаем», — рассказал «АиФ-Прикамье» очевидец.
При этом, как сообщил 59.RU пресс-секретарь аэропорта, задержки рейсов «даже не планируются».
Полиция усилила контроль выезжающих из аэропорта автомобилей. Если вы в ближайшее время собираетесь вылетать, поторопитесь — могут быть пробки.
Инцидент прокомментировали в авиакомпании S7 Airlanes.
— Во время выполнения рейса S7 2508 Новосибирск — Москва на почту контактного центра S7 Airlines поступило анонимное сообщение о том, что борт заминирован. Информация была передана экипажу воздушного судна. В соответствии с требованиями безопасности полетов командир воздушного судна принял решение совершить посадку в ближайшем аэропорту — Перми, — сообщила НГС пресс-служба S7.
В авиакомпании добавили, что рейс благополучно приземлился. Его встретили сотрудники силовых и экстренных служб. Они проводят необходимые мероприятия.
Министерство безопасности края прислало свой комментарий по поводу ЧП:
— В 12:53 в аэропорту Большое Савино г. Перми по запросу экипажа совершил посадку самолёт Airbus A320 а/к S7, выполняющий рейс по маршруту Новосибирск — Москва, — сообщает Минтербез в комментарии. — Сейчас пассажиры эвакуированы в здание аэропорта и находятся в безопасности. На месте работают оперативные службы. После проверки воздушного судна и пассажиров рейс будет продолжен.
— Вывели людей, грузовой отсек открыт, работают пожарные, прибыл еще наряд, аварийки и служба безопасности, — сообщила 59.RU очевидица Дарья.
Очевидцы выкладывают фотографии из аэропорта. На кадрах видно, что к самолету стянуты машины спецслужб.
Появилось видео приземления самолета в пермском аэропорту.
Пермский аэропорт
— Рейс авиакомпании S7 Airlanes, направляющийся из Новосибирска в Москву, подал сигнал тревоги, находясь над Удмуртской Республикой. Не выходил с нами долгое время на связь. На данный момент совершил благополучную посадку в международном аэропорту Пермь. На борту находится 114 пассажиров, никто из них не пострадал, — сообщили в пресс-службе пермского аэропорта.
Мы направили запрос в авиакомпанию S7 Airlanes, чтобы выяснить подробности инцидента. Ответ пока не поступил.
Пресс-служба пермского аэропорта опубликовала в своем телеграм-канале сообщение о том, что борт приземлился.
Так выглядел путь самолета — видно, что он резко завернул в направлении Перми.
RT также сообщает о том, что причиной экстренной посадки пассажирского самолёта Новосибирск — Москва в Перми стало сообщение о «минировании».
При этом в пресс-службе пермского аэропорта на звонки не отвечают.
По данным сервиса «Флайтрадар», сейчас самолет находится над Пермью.
Пассажирский лайнер Новосибирск — Москва экстренно садится в Перми из-за анонимного сообщения о бомбе на борту, рассказал «Интерфаксу» информированный источник.