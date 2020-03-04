Добро пожаловать в пешики. Колонка водителя, который спорит с самим собой — отказаться от личного авто или нет

Не пора ли отказаться от личной машины? Фото: Ольга Бурлакова

Авторедактор НГС Дмитрий Косенко в своей колонке рассуждает о том, не настало ли время отказаться от личного автомобиля в пользу такси и каршеринга. Какие доводы остаются за собственное авто и не меркнут ли они перед преимуществами, которые дают «Яндекс» и «Делимобиль»?

Третьего дня пробил тут колесо на Ипподромской магистрали — для Новосибирска ничего необычного. Расстройство, ремонт, расходы. А еще эту машину надо каждую неделю заправлять, периодически вслушиваться, не стучит ли чего, менять масло, колодки и фильтры. Беспокоиться — как она там стоит возле дома или офиса, не стукнут ли, не поцарапают? Каждый день искать парковочное место в центре, иногда давая по 2–3 круга вокруг квартала. А вдруг что-то серьезно сломается? Это ж расходов на десятки тысяч рублей.

Так может, ну её, эту собственность, когда любой таксист сейчас приедет к тебе за две минуты, вежливо (в основном) обслужит и пожелает счастливого пути? В последние годы таксопарки стремительно обновляются, и старых дурнопахнущих праворулек осталось совсем чуть-чуть, лично ко мне приезжают в основном свежие «Рио» и «Солярисы». Дорого? Ну, это понятие относительное, автомобилисты у нас считаются людьми обеспеченными, так что все расходы на машину можно направить на такси. 150 рублей по центру, 300 рублей в спальный район, куда-то может быть подороже. В сентябре мы сравнивали расходы на личный автомобиль и такси — регулярно пользоваться перевозчиками (14 поездок в неделю) оказалось чуть дороже, чем содержать свою машину. Хочется рулить самому и дешевле платить — пожалуйста, каршеринг. С дешевизной, правда, в Новосибирске не всё так очевидно — иногда за такси заплатите меньше. Это в Москве разница в ценах почти в два раза плюс бесплатная парковка для каршеринговых машин — эти два фактора сыграли решающую роль во взрывном росте этого сервиса. Не стоит забывать, что в каршеринге остаётся часть головняков, присущих классическому владению личным авто: соблюдение правил, возможные штрафы, маневрирование между ямками, финансовая или уголовная ответственность за любые последствия.

Так не пора ли сбросить оковы? Нет, наверное, не пора. Вернее, это зависит от индивидуальных взглядов на жизнь конкретного человека. Для многих людей у нас в России обладание какой-то собственностью является важным моментом. Для многих автомобиль не просто железяка, а вещь, наполненная эмоциями — удовольствие от вождения, ухаживания, какого-то тюнинга. Прийти в гараж, залудить стопку водки, обсудить с друзьями-знакомыми «поменял ли уже шины» и «какое масло залил» — как без всего этого? И, напоследок, переход на общественный транспорт в этой колонке даже не рассматривается — потому что он в Новосибирске за гранью добра. И 99% автомобилистов, поездивших на личной машине, вряд ли добровольно согласятся пересесть в наши автобусы и троллейбусы (про метро не говорим, оно у нас игрушечное).

А вы готовы пересесть с личной машины на такси/каршеринг?

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