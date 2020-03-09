Выжившие в Сибири. Эти новые кафе и рестораны должны были прогореть, но уцелели и кормят толпы людей

В Новосибирске нашлось достаточно любителей раков по 1900 рублей за порцию Фото: Стас Соколов

Каждому новому заведению, которое открывается в Новосибирске, комментаторы НГС пророчат скорее закрытие. Часто такие прогнозы совершенно безосновательны, но бывает, что с ними трудно не согласиться — уж слишком много проектов закрываются уже через пару месяцев после запуска. Но иногда случается чудо, и ресторан, который по всем законам маркетинга должен был бы давно закрыться, продолжает работать на зло скептикам. Да ещё и расширяется. Обозреватель НГС Стас Соколов собрал пять таких примеров. «Раковарня Ивана Раковара»

Интерьер в «Раковарне» не соответствует ценам, но посетителей это не смущает Фото: Стас Соколов

Сетевой проект из Краснодара, где раков много, они недороги и очень популярны. У нас с раками чуть хуже — мизерная (если смотреть съедобную часть) порция этого блюда стоит здесь, как ужин в дорогом ресторане. При этом внешне «Раковарня» выглядит как демократичная закусочная (посмотрите и убедитесь сами): полки из ИКЕА, простая жесткая мебель, зал, в котором ты вечером, как на витрине. Добавьте к этому место — улица Ленина здесь только в последнее время начала обживаться.

Казалось бы, при таком раскладе шансов выжить у заведения немного. Но «Раковарня» жива. В ней, конечно, нечасто бывает аншлаг (хотя и такое случается), но, как выяснилось, любовь к ракам сибиряков оказалась сильней доводов скептиков. Основное достоинство заведения — интересные, яркие рецепты. Раков и морепродукты здесь варят и жарят в авторских соусах, делая это на глазах у посетителей.

«Четверг»

В «Четверге» готовят только разводную речную рыбу Фото: Стас Соколов

Рыбный ресторан в подвале — уже звучит как приговор. А если добавить к этому, что рыба здесь пресноводная, что-то и вовсе непонятно, на что рассчитывали создатели. Ведь в массовом сознании любая речная рыба заражена паразитами. И неважно, что в «Четверге» вся рыба разводная, с закрытых ферм. На вопросы о безопасности в заведении приходится отвечать до сих пор.



Как и чем там кормят — смотрите в этом репортаже (я, кстати, попробовал там рыбу-кота). Тем не менее, проект семейной пары сумел пережить первый год и, вроде бы, пока закрываться не собирается. Главное его достоинство — уровень кухни. Здесь умеют подобрать правильный соус (и сделать его), понимают, как обращаться с продуктом, чтобы извлечь из него максимум. Да и сама рыба имеет значение. Владельцам ресторана удалось собрать все ценное, что в принципе можно найти у местных рыбоводов. Причем рыба-то не мороженая, не охлаждённая (но привезенная за тысячи километров) даже, а живая — свежее не бывает. «Гречка»

Для всех блюд в «Гречке» посчитаны калории, белки, жиры и углеводы Фото: Стас Соколов

Тренд на здоровое питание совершенно не гарантирует здоровья заведениям, которые пытаются его предлагать. Уже немало проектов в этом жанре в Новосибирске закрылось, потому что реальный спрос оказался существенно ниже демонстрируемого в соцсетях интереса. А тут еще и место... «Гречка» открылась на Кирова (обзор заведения смотрите тут), где в округе вообще заведений немного. А те, что есть, предлагают чего попроще — шаверму, манты и так далее.



О том, насколько здоровым можно считать то или иное блюдо, можно спорить бесконечно. Но «Гречке» точно удалось «упаковать» свои блюда так, что народ к ним потянулся. Здесь каждое блюдо расписано по КБЖУ (калории, белки, жиры, углеводы), при приготовлении используются щадящие методы (пар, сувид, томление), много круп и зелени. При этом всё сделано так, чтобы было не только полезно, но ещё и вкусно.

«Гречка» не просто выжила, но и пошла в рост. Второе заведение открылось в начале этого года, в ТРЦ «Галерея Новосибирск». Здесь оно расположено также не на топовом месте (четвертый этаж), но публика идёт. И в самом деле, чего не следуешь для собственного здоровья.

«Пшеница»

«Пшеница» — редкое место, где хлеб не только красивый, но и действительно вкусный Фото: Стас Соколов

Небольшая пекарня в жилом комплексе «Европейский берег» (подробнее о ней мы рассказывали тут). Это не то чтобы удалённый, но точно обособленный район, где всем магазинам и ресторанам приходится рассчитывать только на местных жителей. Да ещё и конкурировать с расположенным по соседству гипермаркетом «Лента».

В отличие от огромного количества мини-пекарен, которые сегодня можно встретить на каждом углу, в «Пшенице» действительно много хлеба ручной работы, сделанного из хорошей муки, без спешки. Стоит он чуть дороже, но разница видна, даже если просто взять здешний багет в руки. Когда «Пшеница» только начала работать, она выглядела как отчаянный эксперимент энтузиастов. Такие заведения могут быть очень милыми, но долго, как правило, не живут. Создатели оказались упорными и терпеливыми, а обитатели «Европейского берега» — разборчивыми покупателями, готовыми переплатить за хороший хлеб.



«Белая панда»

Павильон с зеленым чаем — последнее, что ожидаешь увидеть на площади Карла Маркса Фото: Стас Соколов

Кофейные киоски в Новосибирске можно встретить на каждом углу. А вот уличная точка с хорошим зеленым чаем — едва ли не одна в городе. И расположена не в центре, а на площади Маркса, где её соседи предлагают всё больше шаурму и быстрые кредиты. В общем, «Белая панда» смотрелась здесь как белая ворона. Но прошел уже почти год, а павильон работает. В нем редко бывает сразу несколько человек, но любители чая приходят регулярно. Выпить чайник «Колодца дракона» или пуэра здесь лучше, конечно, внутри, за разговором. Но чай делают и на вынос, в картонных стаканах.

Что еще почитать про заведения в Новосибирске НГС протестировал три столовых с лучшими отзывами — в одной из них есть своя картинная галерея. Где можно вкусно пообедать за 100 рублей — читайте тут. А в январе заработал новый ресторан Новикова, главное блюдо для которого возят аж из самой Доминиканы. Чем там можно поужинать (и пообедать) и сколько всё это стоит — читайте этот обзор. Пока одни заведения открываются, другие по-тихому сворачивают свою работу. В январе мы потеряли сразу 7 заведений (в том числе легендарный ресторан и популярные суши).