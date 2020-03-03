Даже экономить нужно умеючи. Как автомобилисты провоцируют поломки моторов

Чтобы сэкономить ресурс двигателя, не обязательно быть опытным механиком — достаточно соблюдать простые правила Фото: Александр Ощепков

Двигатели современных машин довольно нежны — в них больше алюминия, выше степени сжатия, сильнее форсировка. Довести их до капитального ремонта проще, чем когда бы то ни было, но несколько простых соображений позволят снизить риски.

Грейте разумно

Чего не любят ни двигатели, ни коробки передач — резкой езды в мороз, пока узлы и агрегаты не достигли хотя бы минимальных рабочих температур. Дело не только в вязкости масла, которое хуже проникает в микроскопические зазоры пар трения. Двигатели с алюминиевыми блоками, например, в холодном состоянии имеют увеличенные зазоры в цилиндро-поршневой группе, что повышает ударные нагрузки в первые минуты. Слишком активная езда на замороженном автомобиле не только увеличивает износ деталей, но может привести к мгновенной поломке, например, за счёт проворота вкладышей подшипников скольжения.



Но это не значит, что двигатели нужно по полчаса «кипятить» на холостых оборотах. Дайте мотору поработать несколько минут и начинайте движение — главное, делайте всё плавно и избегайте повышенных оборотов. Самое важное — нагружать мотор прогрессивно. И не грейте машину во дворе — от этого больше «греются» соседи.

Помните о масле

Как-то автор этого текста выбирал подержанный автомобиль, и продавец, расхваливая товар, говорил: «Отличная машина, вообще ничего не делал — даже масло не менял». Рекомендация так себе — в среднем моторное масло нужно менять не реже раза в 10 тысяч километров, хотя это зависит от условий эксплуатации. Например, в городском режиме (частые пуски, большая доля холостого хода) масло загрязняется быстрее, и срок можно сократить, например, до 8 тысяч . В инструкциях некоторых машин разрешается менять его раз в 15 тысяч , но это уже на ваше усмотрение.

Что будет, если не менять масло? Оно потеряет свои качества: изменится вязкость, исчерпают ресурс присадки, накопятся продукты износа и прочие «нечистоты». В конечном итоге возрастёт износ двигателя.



Следите за уровнем масла: современные машины имеют индикаторы низкого уровня, но иногда невредно проверять его вручную с помощью щупа. Не забывайте и о прочих сервисных работах — двигателю требуется периодическая замена фильтров и ремней и контроль основных систем, включая электрооборудование. Не переэкономьте на топливе

В себестоимости литра бензина сегодня гораздо больше налогов, чем производственных издержек, поэтому даже у «нежадной» АЗС нет способов снизить его цену, скажем, на 5–6 рублей без компромиссов по качеству.

Недостаточное октановое число чревато детонацией — взрывным сгоранием, которое перегревает двигатель и разрушает его детали. Детонация особенно характерна для форсированных турбомоторов и двигателей с высокими степенями сжатия.

Ради экономии АЗС могут поднимать октановое число с помощью запрещённых антидетонаторов, например, на основе металлов — некоторые из них загрязняют свечи и выводят из строя каталитические нейтрализаторы (кстати, очень дорогой узел). А повышенное содержание ароматических углеводородов повышает нагарообразование.



Топливо может быть попросту «грязным», например, содержать большой процент серы, смол, непредельных углеводородов и так далее. В общем, не переусердствуйте с попытками сэкономить на топливе — расходы на ремонт могут нивелировать весь экономический эффект.

Кстати, убить мотор можно и во время прикуривания чужой машины Фото: Илья Бархатов

Не ошпарьтесь

Перегрев мотора — явление форс-мажорное, опасное и при нормальной эксплуатации почти невозможное. Но если дышит на ладан помпа, загрязнён радиатор или недостаточно охлаждающей жидкости — это случается. Особенно в жару, особенно на низких скоростях.

У большинства машин на панели приборов есть индикатор температуры охлаждающей жидкости, но некоторые обходятся без него, например Citroen C4 . В любом случае о перегреве мотора предупредит контрольная лампа — не игнорируйте её, потому что следующим симптомом будет пар из-под капота.

При перегреве мотора нельзя делать две вещи. Первое — не глушите сразу двигатель, иначе циркуляция охлаждающей жидкости прекратится и локальные температуры поднимутся до максимума. Можно включить печку на полную мощность, открыть окна, а если есть возможность — продолжить движение с низкой нагрузкой на мотор, пока температура не упадёт до рабочих значений. Чего ещё нельзя делать — отворачивать пробку расширительного бачка системы охлаждения, снимать шланги и тому подобное, пока мотор не остынет. Давление в системе охлаждения горячего двигателя выше атмосферного, так что можно получить тяжёлые ожоги.

