Рано хвататься за сердце: как в Новосибирске получить бесплатное лекарство

Теперь бесплатные лекарства полагаются людям после инфаркта и инсульта. Рассказываем, как их получить Фото: Тимур Шарипкулов / UFA1.RU

В январе этого года Минздрав расширил список людей, которым полагаются бесплатные лекарства. Если раньше на эту льготу претендовали инвалиды, ветераны, дети до трех лет (или шести, если семья многодетная), военнослужащие, ВИЧ-инфицированные и люди с заболеваниями из специального списка (ДЦП, астма, диабет и так далее), то сейчас право на бесплатные таблетки имеют пациенты, которые перенесли инсульт, инфаркт и операции, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Согласно приказу, бесплатные препараты пациенты будут получать в течение первого года лечения. Вместе с экспертами разбираемся, как получить лекарства бесплатно.



Идем за рецептом К лечащему врачу в поликлинику идем с пачкой документов: нужны СНИЛС, полис, справка из Пенсионного фонда о том, что вы не отказались от льгот в пользу денежной компенсации, а также документ, подтверждающий право на льготу (пенсионное, свидетельство о многодетной семье, справка об инвалидности и так далее). Мамам с детьми до трех лет немного проще: достаточно предоставить СНИЛС ребенка, его свидетельство о рождении и медицинский полис. Врач должен выписать рецепт по специальной форме. Этот рецепт действует не больше четырех недель, точный срок зависит от препарата.

Рецепт на бесплатное лекарство действует не больше четырех недель Фото: Александр Ощепков / NGS.RU

— Убедитесь, что врач все назначения записал в медицинскую карту — возможно, в будущем вам понадобится взять выписку с подтверждением этого факта, — советует заместитель председателя Всероссийского общества инвалидов Олег Рысев. Рецепт нужно подписать у заведующего поликлиникой и проверить на месте правильность заполнения бланка, а также наличие всех необходимых печатей. Когда закончите с оформлением бумаг — обращайтесь в аптеку, которую указал врач. Он подаст туда заявку и сообщит, что вы будете получать там лекарства.

Берем лекарство в аптеке Для получения препарата достаточно рецепта врача. Идти в аптеку лично не обязательно — вместо пациента медикаменты может забрать его родственник или знакомый, если у него на руках будет рецепт. — Если выписанного лекарства в указанной врачом аптеке нет, требуйте записать вас на отсроченное обслуживание. При этом вас должны зарегистрировать в специальном журнале в аптеке. Если лекарство не появилось в аптеке в течение следующих 10 дней или вы не можете ждать и приобрели препарат самостоятельно, сохраняйте чеки. Позднее вы сможете обратиться в свою страховую компанию, которая выдавала вам медицинский полис, и получить деньги, потраченные на покупку лекарства, — подсказывает Рысев. Куда жаловаться, если лекарство не дают Бесплатные лекарства положены не только льготникам — пока пациент лежит в больнице, все медикаменты он должен получать там, без всякой доплаты. Если врачи требуют лекарства купить самостоятельно, можно пожаловаться в свою страховую компанию.



Запомните: пока вы лежите в больнице, все лекарства для вас должны быть бесплатными Фото: Роман Данилкин / 63.RU