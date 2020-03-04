Самое то: выбираем пальто по типу фигуры (для объемных бедер подойдут модели с нагрудными карманами)

Голубая мечта большинства россиянок — наконец снять объемную зимнюю одежду и нарядиться в легкое пальто. И она скоро сбудется Фото: Евгения Бикунова (иллюстрация)

Каждый год весна приходит все равно неожиданно и застает врасплох. В первый теплый день кажется, что нет ничегошеньки надеть в свете внезапного потепления. Но после тщательной ревизии выясняется, что кое-что все-таки осталось. Но обязательно нужно новое пальто. Или старое еще ничего? Стилист, персональный шопер и блогер YouTube Алена Петухова подготовила памятку для обладательниц разных типов фигуры — как правильно выбрать главного героя весеннего гардероба. Основная задача выбора моделей по типу фигуры — скорректировать диспропорции, если они есть, и подчеркнуть достоинства.

Если у вас полные бёдра (тип фигуры «груша») оптимально выбирать пальто, которые привлекут внимание к верхней части тела — с широким отложным и/или меховым воротником, с погонами, объёмными рукавами, нагрудными карманами (но в таком случае стоит подчеркнуть талию). — Если пальто укороченное, оно не должно заканчиваться на самой широкой точке бёдер: визуально это сделает их ещё шире. Хорошо будут смотреться удлинённые пальто А-силуэта, — советует стилист. В том случае, если выбрали модель без широкого ворота или какого-то другого акцента сверху, это можно компенсировать объёмным шарфом или палантином.



Правильные модели для типа фигуры «груша»

Фото: Евгения Бикунова (иллюстрация)

Если ваша фигура относится к типу «яблоко», важно, чтобы линия талии была завышена — иначе будет подчёркнут объём в районе живота. Хорошо будут смотреться модели-коконы и трапеции либо прямые пальто. Эксперт также рекомендует укороченные модели, но лучше выбрать однобортные варианты. Отлично будет подчеркивать такую фигуру асимметрия у застёжки и/или подола.

Правильные модели для типа фигуры «яблоко» Фото: Евгения Бикунова (иллюстрация)

Для типа фигуры «прямоугольник» (талия не выражена по сравнению с грудью и бёдрами) выбираем пальто, у которых есть акценты сверху и снизу (например, большой воротник, накладные карманы или защипы) и при этом подчёркнута талия поясом — это создаст визуальную иллюзию более женственных форм и изгибов.

Правильные модели для типа фигуры «прямоугольник» Фото: Евгения Бикунова (иллюстрация)

Если у вас широкие плечи (фигура «перевёрнутый треугольник») переносим акцент вниз — подойдут модели с расширенной линией бедра, пальто с баской, накладными и меховыми карманами, манжетами, асимметричными застёжками, а верх пальто оставляем максимально лаконичным.

Правильные модели для типа фигуры «перевернутый треугольник» Фото: Евгения Бикунова (иллюстрация)

Для типа фигуры «песочные часы» допустимы любые фасоны, но самые выигрышные те, которые подчёркивают талию: пальто-халат с запахом, поясом или ремнём. Если объём груди большой, лучше отдавать предпочтение однобортным моделям, без накладных карманов.

Правильные модели для типа фигуры «песочные часы»

Фото: Евгения Бикунова (иллюстрация)

Цвет и посадка — Одним из главных цветов наступившего года по версии Pantone является классический синий — это глубокий, насыщенный оттенок. Если вы обладательница яркой внешности, можно выбрать пальто в таком цвете, — советует Алена. Вне времени и трендов остаются такие цвета, как бежевый (в различных оттенках), серый, молочный и хаки. Основной тенденцией по стилю по-прежнему является расслабленность, мягкая посадка и полуприлегание. Жёсткий стиль милитари ушёл на второй план.

Что может пойти не так Одной из самых популярных ошибок эксперт называет выбор слишком тесного пальто маленького размера и неудачной длины. Алена рекомендует брать модели, которые закрывают колено и ниже, в зависимости от вашего роста. — Выбирайте пальто минимум на размер больше того, в котором носите нательную одежду, тогда оно будет смотреться хорошо. Если, примеряя пальто, вы можете надеть под него тёплый свитер и при этом оно не натянется и будет красиво сидеть, — это ваш размер, — объясняет эксперт.

При выборе пальто обращайте внимание на его длину — наиболее универсальными будут варианты чуть ниже колена или до середины икры — под такое пальто можно спрятать любую юбку или платье. Это поможет избежать разницы длин, которая часто портит образ, а также несостыковки юбки и пальто по цвету, принту и стилю.

Будьте аккуратны при выборе моделей с меховыми карманами и манжетами Фото: pinterest.ru/net-a-porter.com

Удачнее всего смотрятся варианты, у которых мех либо полностью совпадает по цвету с пальто, либо, наоборот, есть игра на контрасте цвета — например, синее пальто и бордовые меховые манжеты на рукавах.