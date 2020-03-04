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Стиль и красота Обзор

Самое то: выбираем пальто по типу фигуры (для объемных бедер подойдут модели с нагрудными карманами)

Эти ошибки испортят даже дорогую модель — рассказываем, как правильно определить ваши длину и размер

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Голубая мечта большинства россиянок — наконец снять объемную зимнюю одежду и нарядиться в легкое пальто. И она скоро сбудется

Голубая мечта большинства россиянок — наконец снять объемную зимнюю одежду и нарядиться в легкое пальто. И она скоро сбудется

Каждый год весна приходит все равно неожиданно и застает врасплох. В первый теплый день кажется, что нет ничегошеньки надеть в свете внезапного потепления. Но после тщательной ревизии выясняется, что кое-что все-таки осталось. Но обязательно нужно новое пальто. Или старое еще ничего? Стилист, персональный шопер и блогер YouTube Алена Петухова подготовила памятку для обладательниц разных типов фигуры — как правильно выбрать главного героя весеннего гардероба.

Основная задача выбора моделей по типу фигуры — скорректировать диспропорции, если они есть, и подчеркнуть достоинства.

Если у вас полные бёдра (тип фигуры «груша») оптимально выбирать пальто, которые привлекут внимание к верхней части тела — с широким отложным и/или меховым воротником, с погонами, объёмными рукавами, нагрудными карманами (но в таком случае стоит подчеркнуть талию).

— Если пальто укороченное, оно не должно заканчиваться на самой широкой точке бёдер: визуально это сделает их ещё шире. Хорошо будут смотреться удлинённые пальто А-силуэта, — советует стилист. В том случае, если выбрали модель без широкого ворота или какого-то другого акцента сверху, это можно компенсировать объёмным шарфом или палантином.

Правильные модели для типа фигуры «груша»<br>

Правильные модели для типа фигуры «груша»

Если ваша фигура относится к типу «яблоко», важно, чтобы линия талии была завышена — иначе будет подчёркнут объём в районе живота. Хорошо будут смотреться модели-коконы и трапеции либо прямые пальто.

Эксперт также рекомендует укороченные модели, но лучше выбрать однобортные варианты. Отлично будет подчеркивать такую фигуру асимметрия у застёжки и/или подола.

Правильные модели для типа фигуры «яблоко»

Правильные модели для типа фигуры «яблоко»

Для типа фигуры «прямоугольник» (талия не выражена по сравнению с грудью и бёдрами) выбираем пальто, у которых есть акценты сверху и снизу (например, большой воротник, накладные карманы или защипы) и при этом подчёркнута талия поясом — это создаст визуальную иллюзию более женственных форм и изгибов.

Правильные модели для типа фигуры «прямоугольник»

Правильные модели для типа фигуры «прямоугольник»

Если у вас широкие плечи (фигура «перевёрнутый треугольник») переносим акцент вниз — подойдут модели с расширенной линией бедра, пальто с баской, накладными и меховыми карманами, манжетами, асимметричными застёжками, а верх пальто оставляем максимально лаконичным.

Правильные модели для типа фигуры «перевернутый треугольник»

Правильные модели для типа фигуры «перевернутый треугольник»

Для типа фигуры «песочные часы» допустимы любые фасоны, но самые выигрышные те, которые подчёркивают талию: пальто-халат с запахом, поясом или ремнём. Если объём груди большой, лучше отдавать предпочтение однобортным моделям, без накладных карманов.

Правильные модели для типа фигуры «песочные часы»<br>

Правильные модели для типа фигуры «песочные часы»

Цвет и посадка

— Одним из главных цветов наступившего года по версии Pantone является классический синий — это глубокий, насыщенный оттенок. Если вы обладательница яркой внешности, можно выбрать пальто в таком цвете, — советует Алена.

Вне времени и трендов остаются такие цвета, как бежевый (в различных оттенках), серый, молочный и хаки. Основной тенденцией по стилю по-прежнему является расслабленность, мягкая посадка и полуприлегание. Жёсткий стиль милитари ушёл на второй план.

Что может пойти не так

Одной из самых популярных ошибок эксперт называет выбор слишком тесного пальто маленького размера и неудачной длины. Алена рекомендует брать модели, которые закрывают колено и ниже, в зависимости от вашего роста.

— Выбирайте пальто минимум на размер больше того, в котором носите нательную одежду, тогда оно будет смотреться хорошо. Если, примеряя пальто, вы можете надеть под него тёплый свитер и при этом оно не натянется и будет красиво сидеть, — это ваш размер, — объясняет эксперт.

При выборе пальто обращайте внимание на его длину — наиболее универсальными будут варианты чуть ниже колена или до середины икры — под такое пальто можно спрятать любую юбку или платье. Это поможет избежать разницы длин, которая часто портит образ, а также несостыковки юбки и пальто по цвету, принту и стилю.

Будьте аккуратны при выборе моделей с меховыми карманами и манжетами

Будьте аккуратны при выборе моделей с меховыми карманами и манжетами

Удачнее всего смотрятся варианты, у которых мех либо полностью совпадает по цвету с пальто, либо, наоборот, есть игра на контрасте цвета — например, синее пальто и бордовые меховые манжеты на рукавах.

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выбор пальтовесна 2020женский стиль
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КОММЕНТАРИИ (1)

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4 мар 2020 в 08:06

"как правильно определить ваши длину и размер" - моя длина заинтирисуит тока роботникав кладбища.