«Заплати и потом разбирайся»: в Новосибирске ювелира обвинили в воровстве электроэнергии с помощью магнита

«Новосибирскэнергосбыт» первым подал в суд на ювелира Михаила Рынкова. Сейчас мастер доказывает свою невиновность, иначе ему придется заплатить приличный штраф Фото: Густаво Зырянов / Михаил Рынков

Ювелира Михаила Рынкова обвинили в краже электроэнергии с помощью магнита. По версии «Новосибирскэнергосбыта», это обнаружилось во время очередной проверки счётчика. Мастеру ювелирных украшений выписали штраф почти на 70 тысяч рублей, но он не согласился с этим и стал доказывать свою невиновность. Корреспондент НГС Илья Калинин выслушал обе стороны конфликта, который сейчас рассматривается уже в арбитражном суде. Что случилось

В июле 2019 года сотрудники сетевой организации «Региональные электрические сети» во время рядовой проверки счетчиков выявили факт хищения электроэнергии. По их версии, ювелир Михаил Рынков воровал электричество с помощью магнитного воздействия на счётчик, который учитывал расход электроэнергии в его мастерской.

— Пришли проверяющие в рабочее время, само собой — я занимался своими делами, а они там что-то копошились. И вот в процессе они вдруг закричали, что здесь ленточка магнитная сработана. Это произошло причём не сразу, как они пришли, хотя вроде как их целью было проверить: не пользуется ли кто магнитами. Это означает, что было воздействие на прибор учёта, и соответственно, неучтённое потребление электроэнергии, — рассказывает свою версию ювелир Михаил Рынков.

Так называемая магнитная ленточка, по его словам, служит пломбой-индикатором магнитного воздействия на счётчик. Если воздействие происходит, то у этой ленточки меняется специальный магнитный рисунок. Проверяющие, утверждает мастер, сразу ему объяснили, что за это положен немалый штраф, но Рынков не согласился с обвинением.

— Ситуация сначала напугала, так как доказать тут свою невиновность крайне тяжело. И тогда я поехал к их начальству с предложением разобраться в ситуации, так как я магнитом не пользовался. В конце концов я предложил им снять счётчик и сделать экспертизу на остаточную намагниченность деталей: если бы я пользовался магнитом, то это бы показало. А мне ответили, что это всё чушь, я ничего не докажу, и надо платить деньги — без малого 70 тысяч рублей. Штраф мне выписал «Новосибирскэнергосбыт», — вспоминает ювелир.



Осенью «Новосибирскэнергосбыт» подал иск к Михаилу Рынкову и потребовал взыскать с него штраф.

Как ювелир пытался доказать свою невиновность

Михаил Рынков провёл официальную экспертизу счётчика в Новосибирском центре стандартизации и метрологии. Экспертиза показала, что у счётчика нет никаких повреждений как снаружи, так и внутри. Попытка же остановить счётчик магнитом, утверждает ювелир, бесследно для механизма не проходит: либо выгорают какие-то платы, либо ломаются детали внутри механизма.

— Пока шла экспертиза, я сделал ещё выписку показаний счётчика за последние года три-четыре, где было видно, что показания из года в год помесячно одинаковые: прям сезонность можно проследить, что летом у меня подъём, потому что делаю обручальные кольца, а зимой небольшой спад. И тогда я понял, что надо обращаться к адвокату и писать претензии к «РЭС», чтобы они аннулировали контрольный акт, а в «Новосибирскэнергосбыт» — чтобы они аннулировали штраф. И я обратился уже к адвокату. Из «РЭС» мне ответили, что сомневаются в правдоподобности экспертизы и, мол, вникать в ситуацию они не собираются. А из «Энергосбыта» я ответ вовсе не получил, а осенью прошлого года мне вручили повестку в суд, — рассказывает ювелир.



Интересный, по его словам, факт: счётчик, который изначально посчитали «намагниченным», а потом — нормальным (такой вердикт вынесли эксперты из НЦСМ), специалисты из «Новосибирскэнергосбыта» снова ввели в эксплуатацию.

— В начале октября 2019 года, после того, как я забрал счётчик после экспертизы, пришёл человек из «Энергосбыта» и ввёл этот самый счётчик в эксплуатацию. И даже эту ленточку оставил на нём. Этим вводом в эксплуатацию они, получается, подтверждают сами, что прибор учёта нормальный и не искажает показания, — считает Михаил Рынков.

Из мастерской ювелир вынужден был съехать: 5 ноября 2019 года там отключили свет, несмотря на то, что дело находилось в суде.

Претензия энергетиков к ювелиру на сумму штрафа в размере 65 тысяч рублей Фото: Михаил Рынков

Как это объясняют энергетики Технический директор АО «Новосибирскэнергосбыт» Александр Михайлишин говорит, что они уверены в результатах проверки счётчика, которая проводилась специалистами «РЭС».

— Признаки воздействия зафиксированы в акте о безучётном потреблении — по исчезновению магнитного рисунка, ранее нанесённого заводом-изготовителем на антимагнитную пломбу. Поскольку имеет место срабатывание антимагнитной пломбы — это уже свидетельство о вмешательстве в работу прибора учёта. Обширная судебная практика, в том числе и Верховного суда, подтверждает, что в такой ситуации не требуется установления искажения данных прибора учёта, соответственно, не нужна экспертиза, — комментирует технический директор «Навосибирскэнергосбыта».



По поводу отключения света Александр Михайлишин заметил, что своевременно неоплаченный Михаилом Рынковым штраф, включённый в общий счёт, считается задолженностью. В то время как «отказ потребителя от признания задолженности, указанной в уведомлении о введении ограничения режима потребления, не является препятствием для введения ограничения режима потребления». Что происходит сейчас

В Новосибирском арбитражном суде рассматривается иск АО «Новосибирскэнергосбыт» к предпринимателю Михаилу Рынкову. Пока стороны предоставляют различные факты, доказывающие их позиции. Очередное заседание назначено на 5 марта.

— Сейчас вот получили сертификаты на эти антимагнитные пломбы. Мне кое-как их в «РЭС» предоставили, хотя я просил это сделать ещё осенью. Предоставили также копию видеозаписи момента фиксации работниками срабатывания этой пломбы. Предоставили копию суду, а мне не дали, объяснив тем, что у них не хватило диска для записи. И я, сидя в мастерской и дома, постоянно думаю: что ещё может помочь, какие ещё доказательства могут быть. Вот на данном этапе получается, что легитимность сертификатов, которые предоставили на эти ленты, под вопросом. У организации, которая их выдавала, по результатам заседаний нескольких московских судов была отозвана лицензия. Испытательная лаборатория, которая проводила испытание этих лент, тоже закрыта. И мы запросили сейчас экспертизу самой этой антимагнитной ленты: может, она просто старая, китайская или сама сработала. Есть некоторые домыслы, что этой ленте помогли «сработать», — рассуждает ювелир.

