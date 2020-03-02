«Заплати и потом разбирайся»: в Новосибирске ювелира обвинили в воровстве электроэнергии с помощью магнита

Ювелира Михаила Рынкова обвинили в краже электроэнергии с помощью магнита. По версии «Новосибирскэнергосбыта», это обнаружилось во время очередной проверки счётчика. Мастеру ювелирных украшений выписали штраф почти на 70 тысяч рублей, но он не согласился с этим и стал доказывать свою невиновность. Корреспондент НГС Илья Калинин выслушал обе стороны конфликта, который сейчас рассматривается уже в арбитражном суде.
Что случилось
В июле 2019 года сотрудники сетевой организации «Региональные электрические сети» во время рядовой проверки счетчиков выявили факт хищения электроэнергии. По их версии, ювелир Михаил Рынков воровал электричество с помощью магнитного воздействия на счётчик, который учитывал расход электроэнергии в его мастерской.
— Пришли проверяющие в рабочее время, само собой — я занимался своими делами, а они там что-то копошились. И вот в процессе они вдруг закричали, что здесь ленточка магнитная сработана. Это произошло причём не сразу, как они пришли, хотя вроде как их целью было проверить: не пользуется ли кто магнитами. Это означает, что было воздействие на прибор учёта, и соответственно, неучтённое потребление электроэнергии, — рассказывает свою версию ювелир Михаил Рынков.
Так называемая магнитная ленточка, по его словам, служит пломбой-индикатором магнитного воздействия на счётчик. Если воздействие происходит, то у этой ленточки меняется специальный магнитный рисунок. Проверяющие, утверждает мастер, сразу ему объяснили, что за это положен немалый штраф, но Рынков не согласился с обвинением.
— Ситуация сначала напугала, так как доказать тут свою невиновность крайне тяжело. И тогда я поехал к их начальству с предложением разобраться в ситуации, так как я магнитом не пользовался. В конце концов я предложил им снять счётчик и сделать экспертизу на остаточную намагниченность деталей: если бы я пользовался магнитом, то это бы показало. А мне ответили, что это всё чушь, я ничего не докажу, и надо платить деньги — без малого 70 тысяч рублей. Штраф мне выписал «Новосибирскэнергосбыт», — вспоминает ювелир.
Осенью «Новосибирскэнергосбыт» подал иск к Михаилу Рынкову и потребовал взыскать с него штраф.
Как ювелир пытался доказать свою невиновность
Михаил Рынков провёл официальную экспертизу счётчика в Новосибирском центре стандартизации и метрологии. Экспертиза показала, что у счётчика нет никаких повреждений как снаружи, так и внутри. Попытка же остановить счётчик магнитом, утверждает ювелир, бесследно для механизма не проходит: либо выгорают какие-то платы, либо ломаются детали внутри механизма.
— Пока шла экспертиза, я сделал ещё выписку показаний счётчика за последние года три-четыре, где было видно, что показания из года в год помесячно одинаковые: прям сезонность можно проследить, что летом у меня подъём, потому что делаю обручальные кольца, а зимой небольшой спад. И тогда я понял, что надо обращаться к адвокату и писать претензии к «РЭС», чтобы они аннулировали контрольный акт, а в «Новосибирскэнергосбыт» — чтобы они аннулировали штраф. И я обратился уже к адвокату. Из «РЭС» мне ответили, что сомневаются в правдоподобности экспертизы и, мол, вникать в ситуацию они не собираются. А из «Энергосбыта» я ответ вовсе не получил, а осенью прошлого года мне вручили повестку в суд, — рассказывает ювелир.
Интересный, по его словам, факт: счётчик, который изначально посчитали «намагниченным», а потом — нормальным (такой вердикт вынесли эксперты из НЦСМ), специалисты из «Новосибирскэнергосбыта» снова ввели в эксплуатацию.
— В начале октября 2019 года, после того, как я забрал счётчик после экспертизы, пришёл человек из «Энергосбыта» и ввёл этот самый счётчик в эксплуатацию. И даже эту ленточку оставил на нём. Этим вводом в эксплуатацию они, получается, подтверждают сами, что прибор учёта нормальный и не искажает показания, — считает Михаил Рынков.
Из мастерской ювелир вынужден был съехать: 5 ноября 2019 года там отключили свет, несмотря на то, что дело находилось в суде.
Как это объясняют энергетики
Технический директор АО «Новосибирскэнергосбыт» Александр Михайлишин говорит, что они уверены в результатах проверки счётчика, которая проводилась специалистами «РЭС».
— Признаки воздействия зафиксированы в акте о безучётном потреблении — по исчезновению магнитного рисунка, ранее нанесённого заводом-изготовителем на антимагнитную пломбу. Поскольку имеет место срабатывание антимагнитной пломбы — это уже свидетельство о вмешательстве в работу прибора учёта. Обширная судебная практика, в том числе и Верховного суда, подтверждает, что в такой ситуации не требуется установления искажения данных прибора учёта, соответственно, не нужна экспертиза, — комментирует технический директор «Навосибирскэнергосбыта».
По поводу отключения света Александр Михайлишин заметил, что своевременно неоплаченный Михаилом Рынковым штраф, включённый в общий счёт, считается задолженностью. В то время как «отказ потребителя от признания задолженности, указанной в уведомлении о введении ограничения режима потребления, не является препятствием для введения ограничения режима потребления».
Что происходит сейчас
В Новосибирском арбитражном суде рассматривается иск АО «Новосибирскэнергосбыт» к предпринимателю Михаилу Рынкову. Пока стороны предоставляют различные факты, доказывающие их позиции. Очередное заседание назначено на 5 марта.
— Сейчас вот получили сертификаты на эти антимагнитные пломбы. Мне кое-как их в «РЭС» предоставили, хотя я просил это сделать ещё осенью. Предоставили также копию видеозаписи момента фиксации работниками срабатывания этой пломбы. Предоставили копию суду, а мне не дали, объяснив тем, что у них не хватило диска для записи. И я, сидя в мастерской и дома, постоянно думаю: что ещё может помочь, какие ещё доказательства могут быть. Вот на данном этапе получается, что легитимность сертификатов, которые предоставили на эти ленты, под вопросом. У организации, которая их выдавала, по результатам заседаний нескольких московских судов была отозвана лицензия. Испытательная лаборатория, которая проводила испытание этих лент, тоже закрыта. И мы запросили сейчас экспертизу самой этой антимагнитной ленты: может, она просто старая, китайская или сама сработала. Есть некоторые домыслы, что этой ленте помогли «сработать», — рассуждает ювелир.
Комментарий экспертов НЦСМ
В «Новосибирском ЦСМ» говорят, что магнитное воздействие на счётчик можно определить при соответствующей экспертизе. Тем более, что производители таких счётчиков встраивают в них специальную защиту: регистратор вмешательства магнитного поля. В НЦСМ уточнили: магнитное вмешательство определяется не только на электронном уровне, но и по намагниченным частям механизма.
— Металлические детали при воздействии на них магнитного поля очень долгое время, порядка полугода, сохраняют свою намагниченность. Мы можем совершенно точно сказать, было на счётчик оказано влияние, достаточное, чтобы остановить счётчик, или нет. Мы экспериментально установили: достаточно минуту подержать магнит на счётчике, и мы этот факт зарегистрируем, — объясняет инженер испытательного центра НЦСМ Павел Морозов.
По счётчику ювелира Михаила Рынкова, уточнили в НЦСМ, такая экспертиза проводилась, и намагниченность деталей обнаружена не была.
Энергетики борются с хищениями электроэнергии, регулярно внедряя для этого новые счётчики. В конце 2019 года НГС рассказал, что в 2020 году всех ожидает новая волна замены приборов учёта электроэнергии. Теперь всем обещают ставить не просто цифровые, а «интеллектуальные приборы учёта».