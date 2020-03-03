Неведомы зверушки: топ-5 машин, про которые вы даже не слышали — а они крутые и экономичные

Nissan DAYZ Фото: auto.ru

Про «Солярис» или «Ладу Гранту» слышал, наверное, каждый автолюбитель, а вот машины, о которых далее пойдет речь, встречаются на улицах Новосибирска совсем редко. Между тем, сами по себе эти автомобили неплохи — компактны, маневренны, экономичны, и некоторые стоят недорого. Подробнее об этих интересных изделиях японского автопрома на новосибирской вторичке — в обзоре Дмитрия Косенко.

Suzuki Hustler

Suzuki Hustler Фото: auto.ru

Крошечный японский кроссовер, но всё же именно кроссовер — и клиренс 17,5 сантиметров, и полный привод есть. У него 0,7-литровый моторчик мощностью 52 или 64 л.с. (возможна гибридная силовая установка), механическая или вариаторная коробка передач. Удобный функциональный салон со множеством вариантов трансформации, высокая посадка, относительно крупные колеса — что еще для города надо. Экономичность поражает — к примеру с 64-сильным двигателем, вариатором и полным приводом расход в смешанном цикле составляет 3,7 литра. Автомобильчик выпускается с 2014 года, и на вторичке много вариантов 2014–2015 годов выпуска, уровень цен — порядка 550–650 тысяч рублей. Подробнее рассмотреть все Suzuki Hustler вы можете здесь.



Daihatsu Hijet



Daihatsu Hijet Фото: auto.ru

Компактный грузо-пассажирский автомобильчик с 0,7-литровым двигателем мощностью от 46 до 53 л.с. Привод возможен полный, коробка передач — механика или автомат. Длина Hijet всего 3395 мм, зато высота 1875 мм. На такой машине удобно маневрировать и разворачиваться в тесном городе, а большая высота делает кузов достаточно вместимым. «Свежие» автомобили 2015–2016 годов выпуска стоят около 450 тысяч рублей, подробнее смотрите тут. Nissan DAYZ

Nissan DAYZ Фото: auto.ru

Nissan DAYZ — типичный японский кей-кар исключительно для перевозки людей и небольшой поклажи в городских условиях. 0,7-литровый мотор развивает 49 или 64 силы, коробка передач — только вариатор, возможен передний или полный привод. В хорошем оснащении здесь и светодиодная оптика, и круиз-контроль, и навигация, и качественные материалы отделки. Спинки задних сидений складываются и образуют ровный пол вместе с багажным отделением. Какую сумму придется потратить на отличный, почти новый DAYZ 2016–2018 года выпуска, смотрите здесь. Honda Vezel

Honda Vezel

Фото: auto.ru

Honda Vezel — еще один «типа кроссовер», автомобиль построен на базе Fit и имеет клиренс 185 сантиметров. Это уж не такая крохотная машинка, ее длина 4305 мм, ширина 1790 мм. Vezel оснащается 1,5-литровым двигателем мощностью 131 л.с. и вариатором, привод передний или полный. Возможно гибридное исполнение с роботизированной коробкой передач. Качественный салон, кожаный руль, мультимедийная система, навигация, подогрев сидений, двухзонный климат-контроль, камера заднего вида, электропривод сидений — есть всё необходимое для комфортной жизни. Но и стоит машина приличных денег — за автомобили 2014–2015 годов просят 1,1–1,2 миллиона рублей, подробнее рассмотреть варианты Vezel можно тут. Toyota Sienta

Toyota Sienta

Toyota Sienta, конечно, не полноценный огромный минивэн, но и не такой коротыш, как представленные кей-кары — её длина 4235 мм. В салоне 7 мест, обе задние двери сдвижные — для удобства погрузки большого числа пассажиров. Два задних сиденья третьего ряда можно сложить в пол и получить вместительный багажник. 1,5-литровый двигатель машины развивает 74, 103 или 109 л.с., возможен передний или полный привод, коробка передач — вариатор. За Toyota Sienta 2015 года выпуска и младше нужно будет отдать 0,8–1 миллион рублей, различные варианты вы увидите здесь.



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