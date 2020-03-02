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Вас уже развели: проверьте, сможете ли вы защитить деньги на карте от мошенников

Лишитесь всех денег за минуту или сохраните капитал

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А вы знаете, что сейчас происходит с вашим счетом?

А вы знаете, что сейчас происходит с вашим счетом?

Удивляетесь, как это все умудряются попасть в лапы мошенников, ведь их подходы такие топорные? А что, если мы скажем, что и вас могут обмануть? Мы собрали популярные способы обмана и обсудили их с региональным управляющим «Альфа-Банка» в Екатеринбурге Еленой Разумовской, чтобы понять, насколько вы близки к разорению. Не боитесь проверить?

Сотрудник банка звонит и уточняет информацию по вашей карте, потому что в службе безопасности заметили подозрительную активность по счету. Назовете?

    В каких случаях сотрудники банка могут вам позвонить?

      Но если угроза мошенничества действительно существует, то банк срочно позвонит вам, верно?

        Что будете делать, если звонок якобы от банка показался вам подозрительным?

          Мошенники могут списать деньги с вашей бесконтактной карты, если просто поднесут терминал к тому месту, где она лежит

            Если вы вовремя поняли, что вас обвели вокруг пальца, вы всегда можете вернуть похищенное

              На счет поступила сумма с неизвестного счета, а потом незнакомый человек позвонил и попросил ее вернуть. Вернете?

                Приходят СМС от финансовых организаций с сообщением: «Ваша заявка принята, вам одобрен кредит...», — но вы никуда не обращались. Проигнорируете такие сообщения?

                  Мошенники могут даже устанавливать банкоматы-фальшивки. Как отличить настоящий от поддельного?

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                    банкденьгимошенники
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                    КОММЕНТАРИИ (25)

                    Отличный Парень
                    2 мар 2020 в 09:39

                    Глупее теста в жизни не видел .

                    Алень
                    2 мар 2020 в 09:42

                    А я отдал свою зарплатную карту своей молодой жене, написАл ей пин-код, а сам на долго летаю на вахту, у нас четверо детей, трое у неё было от предыдущего брака и я их усыновил, и четвёртый совместный. Я ей полностью доверяю, она мне покупает трусы, носки и бритвенные принадлежности.

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                    2 мар 2020 в 09:36

                    Как можно вестись на эти лохотроны... Что у людей в головах...