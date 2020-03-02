Вас уже развели: проверьте, сможете ли вы защитить деньги на карте от мошенников

Удивляетесь, как это все умудряются попасть в лапы мошенников, ведь их подходы такие топорные? А что, если мы скажем, что и вас могут обмануть? Мы собрали популярные способы обмана и обсудили их с региональным управляющим «Альфа-Банка» в Екатеринбурге Еленой Разумовской, чтобы понять, насколько вы близки к разорению. Не боитесь проверить?
13 декабря 2019
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