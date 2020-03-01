Бог простит: почему не надо отказываться от еды в пост

Главное в посте — совсем не скудная еда Фото: Дарья Селенская / Сеть городских порталов

Если вы открыли этот текст, обнимая бутерброд с колбасой, мы не будем заставлять вас его выкидывать. Лучше поделимся, как не умереть от голода в ближайшие 40 дней. Как не превратить Великий пост в величайшее испытание, если вы впервые решили к нему присоединиться, и чем заменить отказ от еды рассказали наши эксперты.

Проблемы с ЖКТ? Держитесь от поста подальше

Пост потому и называется Великим, что отказаться верующим приходится от всей любимой еды и даже немного больше. Самые строгие ограничения — в первую и последнюю неделю поста. А первый понедельник и последняя пятница — вообще те дни, когда можно пить только воду. Понятное дело, не каждый протянет на такой диете.

Даже обычное воздержание от тех или иных продуктов рекомендуется далеко не всем. Резкая смена питания обернется стрессом и для обычного здорового человека, не привыкшего экспериментировать с диетами. — Такое пищевое поведение может спровоцировать заболевания ЖКТ и нервной системы даже у здорового человека, — объясняет диетолог Марина Глебова. — Поэтому всем, кто решил поститься, нужно заранее подготовиться к этому. Главное, не бросать резко есть те или иные продукты, а потихоньку отказываться от них, чтобы 2 марта не стало потрясением для организма. Также не лишним будет составить хотя бы приблизительное меню на ближайшие полтора месяца поста.



Перед началом поста посоветуйтесь с гастроэнтерологом и священником Фото: Сергей Сюрин / 29.RU

Кроме того, поститься не советуют беременным и кормящим женщинам и людям, у которых есть заболевания ЖКТ, — последних воздержание просто добьет.

— Есть такие заболевания, которые требуют, чтобы у человека в рационе было мясо. Например, диабет, когда в рационе обязательно должно быть нежирное мясо. Диабетиков довольно много. Человек тогда может отказаться от тех блюд, которые любит, готовить более простую еду, — говорит протоиерей Петр Мангилев.



Пост — это не только по еду По канонам, во вторник первой недели поста рекомендуется употреблять только хлеб и воду, в среду и четверг — холодную еду без масла (воду, черный хлеб, овощи, фрукты), в пятницу можно есть горячие блюда, но опять же без масла, добавить его в еду можно только в первые выходные поста. Только растительное. Также пост исключает продукты животного происхождения и блюда на их основе. Мясо, яйца, сливочное масло, молочные продукты — забудьте о них до 18 апреля. Единственное исключение составляет разве что алкоголь. Красное вино не запрещается выпить (не злоупотребляя) на Благовещение, в Лазареву субботу и в Вербное воскресенье. Но это в идеале. Если вы хотите присоединиться к посту, но у вас есть ограничения по состоянию здоровья, некоторыми правилами можно пренебречь. По словам представителей духовенства, человек имеет право не соблюдать пищевой пост, если у него есть противопоказания. Но могут быть ограничения другого рода, которые человек может принять на себя.

— Например, отказаться от сладкого либо принять дополнительный молитвенный труд. Формы могут быть разные, и пост учитывает состояние здоровья человека. Этот вопрос индивидуально решается со священником, — рассказывает Петр Мангилев. — Смысл поста в том, чтобы мы больше думали о духовном и меньше — о телесном, меньше времени тратили на заботу о еде, больше трудились молитвенно.



Больше молитесь и меньше думайте о телесном — это и есть пост Фото: Олег Каргаполов / 74.RU

Как превратить пост в обычную диету Если пренебречь некоторыми пищевыми правилами поста еще можно, то есть обязательные столпы. Нарушите их, и голодание не принесет вам ничего, кроме собственно голодания. По аналогии с Крещением, когда не так обязательно окунаться в купель, сколько посвятить себя службам в храме и молитвам. Без них «магии» не случится. Примерно так же работает и пост. Воздержание полезно прежде всего для очищения души. А о какой чистоте может идти речь, если с утра вы соблюдали пост, а вечером поехали веселиться в клуб? — Если окунание в купель во время Крещения — дело факультативное, то пост имеет обязательный характер. Он может иметь множество форм, и смысл — не в ограничении себя в еде. Просто человеку, ограничившему себя в еде животного происхождения, проще сконцентрироваться на молитве. А если человек отказался от мяса, соблюдает постное меню, не употребляет алкоголь, но развлекается каждый божий день, с точки зрения духовенства — это не больше чем диета, — объясняет Петр Мангилев.

Как правильно выйти из поста



И не старайтесь съесть все куличи во время Пасхи Фото: Сергей Сюрин / 29.RU