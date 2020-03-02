Группа разбора: эвакуаторщики увезли машину с ребёнком, но их вина минимальна

Автомобиль увезли за дело, но проблема в том, что в салоне спал маленький ребёнок Фото: Олег Каргаполов

Серьёзный конфликт спровоцировал инцидент в Челябинске, где автомобиль с годовалым ребёнком забрали на штрафстоянку, пока мама бегала в банк. Пассажир, к счастью, проспал целый час, поэтому испугаться не успел. Его мама Елена Важенина считает эвакуацию незаконной, эвакуаторищки же винят саму Елену. Кто прав по закону и по совести?

Об эвакуации предупреждают яркие аншлаги, не считая обычных знаков Фото: Google.Maps

Автомобиль Елены был запаркован на улице, обозначенной знаками 3.27 «Остановка запрещена» и табличкой «Эвакуация». Машина стояла не параллельно краю проезжей части, что само по себе является нарушением. Изначально Елена не отрицала, что видела знаки, но позже заявляла, что их не было.



Ей нужно было посетить банк, и единственное свободное место оказалось прямо перед входом. Ребёнок поел и заснул, поэтому Елена решила не будить его: оставила в салоне радионяню и отлучилась, по её словам, на несколько минут. Когда машина исчезла, шокированная женщина принялась звонить мужу, потом долго искала телефон службы эвакуации и через пробки добиралась до штрафстоянки — это заняло около часа. Она сразу обвинила сотрудников в незаконной эвакуации, потребовав машину с ребёнком назад. Сына ей, конечно, сразу вернули, но штраф за нарушение оформили всё равно, кроме того, обратились в органы опеки, которые впоследствии проверили Елену и её семью.

У Елены пять детей: младшего она часто возит с собой Фото: со страницы Елены Важениной в соцсети

За Елену вступился вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт, но нарушений в действиях сотрудников ГИБДД и службы эвакуации полиция не обнаружила. Нет ли в этом выгораживания «своих»?

Скандалы с эвакуацией детей случаются регулярно, и в 2017 году пункт 12.8 ПДД дополнили новой формулировкой: «Запрещается оставлять в транспортном средстве на время его стоянки ребенка в возрасте младше 7 лет в отсутствие совершеннолетнего лица». И это логично: в отсутствие родителей могут угнать машину или выкрасть самого ребёнка. Он может задохнуться, перегреться на солнце, замёрзнуть и так далее — на этот случай есть даже статья 125 УК РФ «Оставление в опасности».



Правда, возникают вопросы к эвакуаторщикам, которые не обнаружили малыша в салоне. Сами они ссылаются на тонировку задних стёкол автомобиля, которая не позволяла увидеть второй ряд сидений. Елена настаивает, что тонировка заводская. Правда, это ничего не говорит о её прозрачности — задние стёкла можно тонировать без ограничений. По словам Елены, детального осмотра салона сотрудники службы эвакуации не проводили. А должны ли? В целом да: внутренние инструкции запрещают эвакуировать автомобили с пассажирами внутри. Но проблема в том, что де-юре этот запрет не прописан, хотя законопроект обсуждался. — Да, вопрос поднимался, но никаких конкретных действий не последовало, — комментирует автоюрст Лев Воропаев. — До сих пор нет нормы, которая бы обязывала проверять наличие людей в салоне перед эвакуацией, поэтому нет и ответственности за такое деяние. Уголовное наказание может быть, например, если наступили тяжкие последствия и был умысел, но в описанной ситуации, как я вижу, ничего, кроме нарушения внутренних инструкций, вменить эвакуаторщикам нельзя.



Зато многодетной маме выписали сразу три счёта: 2200 рублей за услуги эвакуации, штраф 1500 рублей за остановку под знаком и ещё 500 рублей за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Семью взяла на контроль служба опеки, и на 11 марта назначили комиссию по делам несовершеннолетних. Сама Елена рассказывает, что посвящает семье всё время: у неё пять детей в возрасте от 1,5 до 25 лет. В каком-то смысле поднятый ей скандал сейчас оборачивается против неё самой.

Кто виноват в этом конфликте?