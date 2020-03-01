Как из фильма. Заглядываем в 5 роскошных и безумно дорогих коттеджей из Новосибирска — что там внутри?

Если у вас есть более 60 миллионов рублей, то один из этих вариантов — ваш. И можно обустраивать свою, голливудскую жизнь с видом на сосновый бор или Обь Фото: n1.ru

Желание заглянуть за плотный забор элитных коттеджных посёлков — это что-то между любопытством и лёгкой завистью. Дома, в которых есть свои SPA-зоны, несколько бассейнов и джакузи, винные погреба и собственные тренажёрные залы, обычно показывают в голливудских фильмах, но такие коттеджи мы нашли и в Новосибирске. В нашу подборку из базы N1.ru попали не самые дорогие варианты, но самые впечатляющие и стильные. Тут и скандинавский стиль, и холодный хай-тек, и аристократическая роскошь и что-то совсем причудливое, что очевидно пользуется популярностью



Стильный дом на берегу реки за 78 миллионов рублей

«Впервые в продаже уникальный, роскошный, стильный дом на берегу реки», — говорится в описании Фото: n1.ru

Дом, который смело мог бы вписаться в какой-нибудь скандинавский детектив — холодная европейская эстетика будет точно к месту. А ещё это тот случай, когда фотографии красноречивее любых описаний. Впрочем, подробностей о доме продавец не сообщает. Известно лишь, что это коттедж с шестью комнатами и площадью более 600 «квадратов», расположенный в посёлке «Обские зори», где всего 24 дома. А ещё в коттедже есть камин, причудливая мраморная лестница с орнаментом, шикарный вид на Обь и ванная в стиле модерн с прозрачной стеной.



Владельцы особняка явно предпочитают минимализм... Фото: n1.ru

А также мрамор и кипельно-белый цвет Фото: n1.ru

Объект выставили на продажу 14 февраля, и цена за это время не менялась.

«Счастье рядом», если у вас есть 85 миллионов

«Счастье рядом», — уверяет автор объявления Фото: n1.ru

«Чудесный загородный дом за сравнительно небольшие деньги» — пишет продавец в объявлении. Двухэтажный коттедж расположен на 25 сотках в Мочище, жилая площадь — почти 200 квадратных метров. В объявлении также указывается, что дом лишён вычурности, и это действительно так — в интерьере преобладает мрамор, чёрные и белые цвета, есть камин и крытый бассейн в минималистичном стиле.

Гордость этого дома — бассейн под крышей Фото: n1.ru

Но привлекает внимание и камин Фото: n1.ru

Вариант появился на сайте в конце прошлого года и за это время немного сбросил в цене — первоначально его продавали за 90 миллионов. Притом, что жильё подобного типа в Мочище стоит около 100 миллионов рублей.

Дом с бассейном, прудом и гостевым домиком за 65 миллионов

«Дом полностью из кирпича, со свежим ремонтом, выполненным по индивидуальному проекту в классическом стиле», — говорится в объявлении Фото: n1.ru

Вариант расположен в ДНТ «Лесное» рядом с сосновым бором. Коттедж из кирпича, двухэтажный, располагается на 450 квадратных метрах. Гостевой домик немного меньше — 400 «квадратов», там есть каминный зал, зона барбекю русская баня на дровах.

В основном доме есть несколько спален, отдельная гардеробная, гостиная с камином, spa-зона с бассейном и финской парной и даже постирочная. Гараж рассчитан на пять автомобилей.

В доме сделан свежий ремонт, а дворик оформлен по индивидуальному ландшафтному проекту. Ещё из примечательного — рядом с коттеджем расположен пруд.

Примечательная часть особняка — пруд Фото: n1.ru

Вид на дом Фото: n1.ru

Дом продаётся с сентября прошлого года и за это время подорожал на 12 миллионов.

Коттедж «для взыскательного покупателя» за 62 миллиона рублей

«Достойный дом для взыскательного покупателя», — указывается в описании Фото: n1.ru

Дом с тёплыми интерьерами, обшитый натуральным деревом, выставлен на продажу в ДНТ «Удача», недалеко от площади Калинина.



«На первом этаже: кухня, гостиная, спальня, сауна, бассейн и два санузла. На втором этаже: спальня с санузлом и гардеробной, детская спальня и санузел. Теплый водяной пол, подогрев подоконников. В бассейне приточно-вытяжная система вентиляции. Замечательная сауна с отделкой из липы и декоративной стеной из гималайской соли, которая при нагреве, иодирует воздух», — кратко описывает вариант продавец.

А так дом выглядит изнутри Фото: n1.ru

В доме есть небольшой, но уютный коттедж Фото: n1.ru

А эта комната, наверняка, порадует любителей пара Фото: n1.ru

Коттедж продают с июля прошлого года, цена за это время оставалась неизменной.

Загородный особняк «без скучных зон» за 61 миллион

«Продуман каждый сантиметр площади, нет скучных зон — с какого бы ракурса ни был выбран обзор — дом несет единую продуманную концепцию уюта, гармонии и комфорта», — пишет автор объявления Фото: n1.ru

«На стенах фреска, декоративные обои Линкруста, декоративная штукатурка в зоне входа и по периметру лестничных маршей, потолки — экологичные натяжные, полы в гостиной из паркетной доски, в спальне — пробковое покрытие», — описывает продавец трёхэтажного коттеджа площадью 400 «квадратов» в Мочище.

В доме есть несколько гардеробных, четыре спальни, винный погреб, тренажёрный зал и два кабинета. На территории также есть летний домик с бильярдной, мангальной зоной и русской баней.

Владельцы особняка явно отдают предпочтение аристократическому стилю Фото: n1.ru

Так владельцы дома обустроили гостиную Фото: n1.ru

Одна из гардеробных Фото: n1.ru