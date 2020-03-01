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Город Обзор

Как из фильма. Заглядываем в 5 роскошных и безумно дорогих коттеджей из Новосибирска — что там внутри?

А ещё рассказываем, сколько стоит пожить по-голливудски

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Если у вас есть более 60 миллионов рублей, то один из этих вариантов — ваш. И можно обустраивать свою, голливудскую жизнь с видом на сосновый бор или Обь

Если у вас есть более 60 миллионов рублей, то один из этих вариантов — ваш. И можно обустраивать свою, голливудскую жизнь с видом на сосновый бор или Обь

Желание заглянуть за плотный забор элитных коттеджных посёлков — это что-то между любопытством и лёгкой завистью. Дома, в которых есть свои SPA-зоны, несколько бассейнов и джакузи, винные погреба и собственные тренажёрные залы, обычно показывают в голливудских фильмах, но такие коттеджи мы нашли и в Новосибирске. В нашу подборку из базы N1.ru попали не самые дорогие варианты, но самые впечатляющие и стильные. Тут и скандинавский стиль, и холодный хай-тек, и аристократическая роскошь и что-то совсем причудливое, что очевидно пользуется популярностью

Стильный дом на берегу реки за 78 миллионов рублей

«Впервые в продаже уникальный, роскошный, стильный дом на берегу реки», — говорится в описании

«Впервые в продаже уникальный, роскошный, стильный дом на берегу реки», — говорится в описании

Дом, который смело мог бы вписаться в какой-нибудь скандинавский детектив — холодная европейская эстетика будет точно к месту. А ещё это тот случай, когда фотографии красноречивее любых описаний. Впрочем, подробностей о доме продавец не сообщает. Известно лишь, что это коттедж с шестью комнатами и площадью более 600 «квадратов», расположенный в посёлке «Обские зори», где всего 24 дома. А ещё в коттедже есть камин, причудливая мраморная лестница с орнаментом, шикарный вид на Обь и ванная в стиле модерн с прозрачной стеной.

Владельцы особняка явно предпочитают минимализм...

Владельцы особняка явно предпочитают минимализм...

А также мрамор и кипельно-белый цвет

А также мрамор и кипельно-белый цвет

Объект выставили на продажу 14 февраля, и цена за это время не менялась.

«Счастье рядом», если у вас есть 85 миллионов

«Счастье рядом», — уверяет автор объявления

«Счастье рядом», — уверяет автор объявления

«Чудесный загородный дом за сравнительно небольшие деньги» — пишет продавец в объявлении. Двухэтажный коттедж расположен на 25 сотках в Мочище, жилая площадь — почти 200 квадратных метров. В объявлении также указывается, что дом лишён вычурности, и это действительно так — в интерьере преобладает мрамор, чёрные и белые цвета, есть камин и крытый бассейн в минималистичном стиле.

Гордость этого дома — бассейн под крышей

Гордость этого дома — бассейн под крышей

Но привлекает внимание и камин

Но привлекает внимание и камин

Вариант появился на сайте в конце прошлого года и за это время немного сбросил в цене — первоначально его продавали за 90 миллионов. Притом, что жильё подобного типа в Мочище стоит около 100 миллионов рублей.

Дом с бассейном, прудом и гостевым домиком за 65 миллионов

«Дом полностью из кирпича, со свежим ремонтом, выполненным по индивидуальному проекту в классическом стиле», — говорится в объявлении

«Дом полностью из кирпича, со свежим ремонтом, выполненным по индивидуальному проекту в классическом стиле», — говорится в объявлении

Вариант расположен в ДНТ «Лесное» рядом с сосновым бором. Коттедж из кирпича, двухэтажный, располагается на 450 квадратных метрах. Гостевой домик немного меньше — 400 «квадратов», там есть каминный зал, зона барбекю русская баня на дровах.

В основном доме есть несколько спален, отдельная гардеробная, гостиная с камином, spa-зона с бассейном и финской парной и даже постирочная. Гараж рассчитан на пять автомобилей.

В доме сделан свежий ремонт, а дворик оформлен по индивидуальному ландшафтному проекту. Ещё из примечательного — рядом с коттеджем расположен пруд.

Примечательная часть особняка — пруд

Примечательная часть особняка — пруд

Вид на дом

Вид на дом

Дом продаётся с сентября прошлого года и за это время подорожал на 12 миллионов.

Коттедж «для взыскательного покупателя» за 62 миллиона рублей

«Достойный дом для взыскательного покупателя», — указывается в описании

«Достойный дом для взыскательного покупателя», — указывается в описании

Дом с тёплыми интерьерами, обшитый натуральным деревом, выставлен на продажу в ДНТ «Удача», недалеко от площади Калинина.

«На первом этаже: кухня, гостиная, спальня, сауна, бассейн и два санузла. На втором этаже: спальня с санузлом и гардеробной, детская спальня и санузел. Теплый водяной пол, подогрев подоконников. В бассейне приточно-вытяжная система вентиляции. Замечательная сауна с отделкой из липы и декоративной стеной из гималайской соли, которая при нагреве, иодирует воздух», — кратко описывает вариант продавец.

А так дом выглядит изнутри

А так дом выглядит изнутри

В доме есть небольшой, но уютный коттедж

В доме есть небольшой, но уютный коттедж

А эта комната, наверняка, порадует любителей пара

А эта комната, наверняка, порадует любителей пара

Коттедж продают с июля прошлого года, цена за это время оставалась неизменной.

Загородный особняк «без скучных зон» за 61 миллион

«Продуман каждый сантиметр площади, нет скучных зон — с какого бы ракурса ни был выбран обзор — дом несет единую продуманную концепцию уюта, гармонии и комфорта», — пишет автор объявления

«Продуман каждый сантиметр площади, нет скучных зон — с какого бы ракурса ни был выбран обзор — дом несет единую продуманную концепцию уюта, гармонии и комфорта», — пишет автор объявления

«На стенах фреска, декоративные обои Линкруста, декоративная штукатурка в зоне входа и по периметру лестничных маршей, потолки — экологичные натяжные, полы в гостиной из паркетной доски, в спальне — пробковое покрытие», — описывает продавец трёхэтажного коттеджа площадью 400 «квадратов» в Мочище.

В доме есть несколько гардеробных, четыре спальни, винный погреб, тренажёрный зал и два кабинета.

На территории также есть летний домик с бильярдной, мангальной зоной и русской баней.

Владельцы особняка явно отдают предпочтение аристократическому стилю

Владельцы особняка явно отдают предпочтение аристократическому стилю

Так владельцы дома обустроили гостиную

Так владельцы дома обустроили гостиную

Одна из гардеробных

Одна из гардеробных

«Мотивированному покупателю» владельцы особняка обещают торг, ну а пока предложение продолжает оставаться на сайте (с 4 января), взлетев в цене на 3 миллиона.

В прошлом месяце мы рассказывали, как выглядят самые крошечные квартиры в черте Новосибирска — их площадь доходит до 14 «квадратов», душ приходится выносить в единственную жилую комнату, а плиту с холодильником ставить в проходе.

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КОММЕНТАРИИ (38)

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1 мар 2020 в 13:01

Такие дома практически невозможно продать.

Гость
1 мар 2020 в 13:02

Когда уже начнут проверять соответствие расходов доходам?

!!!
1 мар 2020 в 13:13

Какой человек, в здравом уме, будет покупать коттедж за 61 млн. руб. в Новосибирске?