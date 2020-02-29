«Мама, я руку сломал!». Автомобилистка с сыном перевернулись на Большевичке — их подрезал провокатор

Авария произошла на Большевистской улице, 280 Фото: youtube.com

В эту субботу рубрика «Куда ты рулишь?» разбирает частую и при этом патовую в правовом смысле ситуацию — один подрезал другого, произошла авария. Скрывшийся провокатор, поскольку не имел физического контакта со второй машиной, юридически вроде как невиновен. Но что же делать в такой ситуации? Подробнее о машине, подрезанной и перевернувшейся на улице Большевистской — в статье Дмитрия Косенко.

25 февраля, Большевистская улица в районе автосалона Porsche. Регистратор установлен в автомобиле Toyota Platz, он фиксирует, как машину справа обгоняет седан Nissan Sunny. Водитель седана слишком близко прижимается к «Тойоте», еще и делает резкий маневр влево — непонятно, специально это или так получилось. Женщина-водитель «Тойоты», видимо, непроизвольно крутит рулем влево, после чего машина начинает терять курсовую устойчивость на дороге. Вправо, еще раз влево, и вот «Тойота» врезается в бетонный разделитель, после чего переворачивается через крышу и встает на колеса. Слышны крики подростка «Мама, я руку сломал!» — смотрите видео.

Видео: youtube.com



Официально по данным ГИБДД: 25 февраля в 16:00 на улице Большевистской, 280 произошел наезд на препятствие (бетонный разделитель) автомобиля Toyota Platz. Водитель 1979 года рождения не пострадала. Причина аварии —несоответствие выбранной скорости конкретным условиям движения.

В официальной сводке нет подтверждения, что пассажир в перевернувшейся машине получил какие-либо травмы. Вероятно, всё обошлось некритичными ушибами. — Да, те, кто подрезает, к сожалению, практически неуязвимы, так как понятие «бесконтактное ДТП» не приводит к выплатам по ОСАГО. Нашему водителю остается только посочувствовать, предложить найти злодея и, конечно, написать заявление в полицию в отдел розыска ГИБДД. И уже в гражданском порядке судиться с ним, — говорит руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.

При этом формальная вина лежит всё же на водителе перевернувшейся машины, что и отражено в полицейской сводке. — Есть такой пункт 10.1 ПДД РФ, он написан «кровью» и говорит о том, что водитель должен управлять транспортным средством, учитывая дорожные условия. Вот под этот пункт можно подвести — почему потерялось управление. Резко дернули руль, так как испугались, — добавляет эксперт.



Пункт 10.1 ПДД. Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности, видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства.

Спрогнозировать такую ситуацию, а тем более выкрутиться из неё — дело не из легких, особенно если вас подрезают специально и агрессивно. Стоит придерживаться единственного универсального правила — не делать резких движений рулем и не менять курс.

Кто виноват в этой аварии?