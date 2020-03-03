Директор «Опытного завода» заявил о рейдерском захвате. Что происходит на самом деле — в репортаже Алены Истоминой

Новосибирский ФГУП «Опытный завод» находится на улице Софийской Фото: Ольга Бурлакова

Исполнительный директор новосибирского ФГУП «Опытный завод» Станислав Иваницкий заявил, что процедуру банкротства предприятия начали использовать для рейдерского захвата. По мнению Иваницкого, уголовные дела в отношении него и приход на завод нового внешнего управляющего из Москвы — звенья одной цепи. А москвичи якобы действуют в интересах неизвестных людей, главная цель которых — полностью разорить предприятие и продать 30 гектаров земли «Опытного завода». Внешний управляющий Айрат Габдулвалов считает эти обвинения смешными и говорит, что для него главное, чтобы завод работал и приносил прибыль. Иваницкий не скрывает, что ситуация на предприятии плачевная — уходят арендаторы и заказчики, вместо 210 работников осталось всего 60, долги перед налоговой растут. Сотрудники завода говорят о психологическом воздействии, из-за которого с завода убегают специалисты. Простые рабочие считают, что директор намеренно срывает производство, чтобы вовлечь СМИ в свою войну против внешнего управляющего. Журналист НГС Алёна Истомина побывала на заводе и посмотрела, что там на самом деле происходит.

Фото: Евгения Бикунова (инфографика)

Что происходит с заводом В 2017 году «Опытный завод» был признан банкротом по требованию Федеральной налоговой службы. В сентябре 2018 года на заводе введено внешнее управление — на должность управляющего назначают екатеринбуржца Сергея Кудашева. Кудашев оформляет доверенность на Станислава Иваницкого — он действует от имени внешнего управляющего — и назначает его исполнительным директором завода. В декабре 2019 года суд меняет внешнего управляющего на москвича Айрата Габдулвагапова. В конце февраля Станислав Иваницкий написал заявление в СК и прокуратуру, а также выступил с заявлениями в СМИ о том, что происходит рейдерский захват завода — по его мнению, деятельность людей, действующих от имени нового внешнего управляющего, свидетельствует о намеренном срыве производства и целенаправленном саботаже.

До сентября 2018 года «Опытный завод» входил в структуру СО РАН, позже — в Федеральное агентство научных организаций Фото: Ольга Бурлакова

«Ребята зашли просто продать территорию»

Утром здание «Опытного завода» кажется заброшенным — вокруг подозрительно тихо для рабочего дня. Цеха пустуют — в здании отключили свет, поэтому всех распустили с условием «боевой готовности» — по звонку нужно быть на работе в течение часа.

Производство встало из-за отключения электроэнергии Фото: Ольга Бурлакова

— Очередное ЧП, как мы из этой ситуации выйдем — непонятно, — эмоционально жестикулирует исполнительный директор завода Станислав Иваницкий. — У нас задолженность три миллиона. Я приношу заказы, которые тормозятся, не исполняются. Вот теперь из-за света у нас будут задержки в производстве. Потому что внешние управленцы забыли проплатить. Ссылаются на то, что нет закона платить за электричество. Но они полностью несут за это ответственность. Деятельность предприятия на данный момент нарушена.

Станислав Иваницкий на данный момент является исполнительным директором завода Фото: Ольга Бурлакова

Своё видение ситуации Иваницкий рассказывает наскоком, основной упор делая на своих уголовных делах и незаконном захвате завода людьми внешнего управляющего. По его мнению, проблемы на предприятии начались в 2016 году, после того как Следственный комитет возбудил в отношении него уголовное дело о сокрытии налогов — именно из-за этого дела и бесконечных проверок от сотрудничества с заводом отказываются крупные заказчики. — Возбуждается уголовное дело. Вызывают всех контрагентов, допрашивают их, — объясняет Станислав Иваницкий. — Из-за этого уходят заказчики, арендаторы. Было 18 арендаторов, осталось 5. И то они собрались уходить, причём это крупные арендаторы. Им хочется в тишине побыть, не хочется постоянные проверки получать. Самое главное, уходят люди. Из 210 работников остались 60. Когда людей постоянно дёргают, когда прокурор каждый день здесь...

Сейчас на заводе трудится порядка 60 человек Фото: Ольга Бурлакова

— Я уже 30 лет директором работаю, такой кошмар первый раз вижу, — продолжает Станислав Иваницкий. — Раз в месяц либо допрос, либо проверка. ОБЭП, прокуратура, трудовая инспекция, налоговая. Сидят по три дня. Разворачиваются, уходят, ничего не нашли. Завод несколько дней стоит... Раз в три дня проверки. А ты должен погасить банкротство, погасить налоги. Вот сейчас, когда погасили уголовное дело за недоказанностью, снова пришли все заказчики. У меня остался один заказчик, который в Москве, до которого не смогла налоговая подтянуться и проверками замучить. А все разбежались — и как будешь в этой ситуации работать?

В феврале Советский районный суд Новосибирска признал Станислава Иваницкого невиновным по части 2 статьи 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам в особо крупном размере).

Опытный завод основан в 1959 году Фото: Ольга Бурлакова

Нынешние проблемы завода Иваницкий связывает с приходом нового управляющего из Москвы Айрата Габдулвагапова. Исполнительный директор сетует, что даже не может выговорить фамилию нового управляющего и вообще виделся с ним всего один раз — по словам директора, москвич не появляется на заводе.



— Его самого нет, зато человек 20 бегает по заводу с какими-то доверенностями, — рассказывает Станислав Иваницкий. — У них должна быть нотариально заверенная доверенность, в законе о внешнем управлении сказано, что он не может давать право на управление третьим лицам. Они находятся тут незаконно. Ребята просто зашли продать территорию, не завод, а территорию. Задача — довести завод до банкротства.

Иваницкий уверен, что люди внешнего управляющего пытаются разорить завод Фото: Ольга Бурлакова

Иваницкий считает, что москвичи претендуют на 30 гектаров земли — если завод развалить, то эту землю, по мнению исполнительного директора, можно продать за 700 миллионов рублей. В чьих интересах в этом случае действует управляющий — Иваницкий пояснить не смог.

— Он должен оздоравливать предприятие, но никаких действий не происходит, есть только раздувание щёк, — подчёркивает он. — Когда происходит такое повышенное внимание к предприятию, то заказчики уходят. Это способ уведения предприятия в частные руки. Исполнительный директор уверен, что уголовные дела в отношении него и назначение нового внешнего управляющего — это звенья одной цепи.

Изначально завод выпускал приборы и установки для институтов Сибирского отделения Фото: Ольга Бурлакова

Дверь с шумом открывается, и в кабинет влетает подтянутая блондинка — руководитель службы охраны труда Ольга Дымова.

— С двери вероломно сняли табличку, — восклицает женщина. — Сегодня утром пришли. На двери, где сидит у нас директор, снята табличка: «Иваницкий Станислав Бориславович, директор опытного завода, кандидат экономических наук». «Дайте доверенность — мы сами всё разрулим» Руководитель юридического отдела ФГУП «Опытный завод» Артур Смирнов — один из тех, кто действует по доверенности от внешнего управляющего из Москвы. Он считает, что конфликт с исполнительным директором возник только из-за того, что «человеку не дали доверенность, чтобы руководить предприятием». — С июня 2017 года идёт процедура банкротства, задолженность по налогам составляла 30 миллионов рублей, — рассказывает Смирнов. — Назначили арбитражного управляющего. Он выдал доверенность на Иваницкого, назначил его исполнительным директором на этом заводе. Всю хозяйственную деятельность как вёл Иваницкий, так и продолжил её вести, уже по доверенности. Результатом стало то, что появилось много жалоб на Кудашева (управляющего из Екатеринбурга) — от налоговой, от нынешних и бывших работников.

За два года деятельности управляющего из Екатеринбурга долг завода только вырос Фото: Ольга Бурлакова

Именно с этим Артур Смирнов связывает нынешние проблемы завода — сокращение численности работников, долги по зарплате, и то, что долг перед налоговой вырос с 30 до 75 миллионов рублей.

— Меня назначили практически под Новый год, — рассказывает внешний управляющий Айрат Габдулвагапов. — Первая попытка поговорить с руководством и бухгалтером была в январе. Но он (Иваницкий. — Прим. ред.) встреч избегал. Не хотели со мной работать именно бухгалтер и Иваницкий. У них позиция была такая — вы нам дайте доверенность, мы сами всё разрулим. Я, ещё когда был в Москве, к поездке подготовился заранее. Посидел, посмотрел и пришёл к выводу, что никакой доверенности я не дам. Потому что большая задолженность по заработной плате, по кредиторской задолженности. Текущая задолженность — по свету, по хозяйственной деятельности. Это всё именно потому, что они работали с предыдущим управляющим по доверенности. С Кудашевым я пытался разговаривать, честно сказать, мне кажется, что он там и не был никогда.

В феврале прошлого года на собрании кредиторов был утверждён план внешнего управления на заводе Фото: Ольга Бурлакова

По словам Айрата Габдулвагапова, в феврале 2019 года на собрании кредиторов был утверждён план внешнего управления — он запрашивал у Иваницкого письменный отчёт о проделанной работе, но ответа не получил.

— Я пришёл к выводу, что по плану внешнего управления не было принято никаких мер, — продолжает Габдулвагапов. — К нам поступила информация, что на заводе есть несколько баз с базой 1С, в том числе и с чёрной бухгалтерией. Я запросил данные 1С. Мне ответили — в ФСБ сначала обратитесь, а потом вам что-то предоставят. Раз попросил, два попросил. Принял решение, что буду вскрывать серверную, изымать базу 1С. Они смеялись, ничего не открывали. Вызвал ребят, мне базу вскрыли. Наверное поэтому у них сложилось впечатление, что это рейдерский захват.

В отношении ФГУП введена процедура банкротства — наблюдение Фото: Ольга Бурлакова

Для управления заводом управляющий привлёк людей с юридическим и техническим образованием. По словам Смирнова, для управления нет необходимости в нотариальной доверенности, как утверждает Иваницкий — это просто лишняя трата времени и денег.

— Мы два месяца пытаемся что-то сделать, высылаем кучу отчётов о проделанной работе, — объясняет Смирнов. — А исполнительный директор отстранился от всех действий, внешний управляющий был вынужден взять на себя абсолютно все вопросы текущей деятельности — снег чистить, котлы очищать... Управляющему надо, чтобы всё работало. И суд спрашивает с управляющего, чтобы предприятие работало. Чтобы станки не остановились, чтобы снег с крыши не упал. Этим мы сейчас и занимаемся. Хотя по большому счёту это должен делать исполнительный директор и персонал. Но так получилось, что это делают внешний управляющий и привлечённые люди. Логическим завершением процедуры банкротства управляющий видит только один результат — сохранить производство как минимум в том виде, как есть. Чтобы объёмы не упали, а увеличились. Все эти претензии, что кто-то хочет захватить, украсть — ни одного обоснования этому нет. Налоговая хочет захватить государственное предприятие?

По словам главного юриста, задача внешнего управляющего — в стабильной работе предприятия Фото: Ольга Бурлакова

— У нас нет планов по захвату, по банкротству, — подчёркивает внешний управляющий. — Мы с налоговой долго общались на эту тему. Налоговой, конечно, проще, чтобы компания ушла в банкротство, чтобы быстро всё погасить. Мы их попытались убедить и убедили, что будем много сил вкладывать в то, чтобы продать профилакторий, погасить долги. И у меня нет желания увольнять Иваницкого — человек там долго работает.

«Идёт психологическое воздействие» За журналистами по территории завода ходит руководитель службы охраны труда Ольга Дымова. Видно, что она старается подобрать для разговора правильных рабочих. И будто ненароком отсеивает некоторых, к кому подходят корреспонденты, фразами: «Он работает недавно, ничего рассказать не сможет». — Нехватка финансов ощущается, — рассказывает корреспонденту НГС начальник производства Александр Каюткин. — Ничего не можем в запасе держать. Когда у нас происходят поломки, то мы выкручиваемся. Вроде перед Новым годом всё наладилось, в январе всё в гору пошло, выдали прям продукцию с двукратным превышением. Тут же за январь не можем произвести выплату заработной платы, потому что сервера встали. Людей сложно набирать в связи с тем, что они боятся к нам приходить. Один ушёл, другому сказал, что зарплаты не платятся. И кто к нам пойдёт с таким эхо?

Начальник производства Александр Каюткин Фото: Ольга Бурлакова

По словам Каюткина, в этом месяце (феврале) на заводе смогут выдать только один из восьми заказов — то свет отключится, то станки сломаются, то ещё какое-то происшествие произойдёт.

— К тому же рабочие чувствуют какое-то психологическое воздействие, среда такая, — продолжает Каюткин. — Люди кое-что слышат, часть из этого не понимают. Предполагают, что завод банкрот, и разбегаются. Поэтому я сейчас стараюсь эту информацию нейтрализовать. Чтобы больше думали о выпуске продукции, а не об этих интригах и подковерных играх. В общем, я думаю, что трудягам самым простым эта информация будет лишней. Но они в курсе — всё ходит на уровне слухов. И они эти слухи ко мне приносят в ужасающей, исковерканной форме. Я начинаю их успокаивать. Сейчас они трудятся за счёт словесных гарантий. Я им обещаю: «Мужики, сделаю всё, чтобы вы получили деньги. Помните, октябрь, такая же была ситуация. Сдадим заказ, получим расчёт — и сразу получим деньги». И так, уговорами мы катимся.

Из восьми заказов в этом месяце на заводе успеют выполнить только один Фото: Ольга Бурлакова

— Мы работаем, только непонятно как работаем, — пожимает плечами начальник цеха Вячеслав Синицын. — Какие-то внешние управляющие появились. С финансами что-то — надо покупать материалы, задержки происходят, а работать-то надо. Работать хочется, а нет возможности... С приходом внешних всё тормознулось. Мы у них спрашиваем, они говорят, что это государственное предприятие, мы его оживляем, но оживлений не видать.

Начальник цеха Вячеслав Синицын Фото: Ольга Бурлакова

— Оборудование старое, — объясняет Каюткин. — Пока один заказ сделаем, что-то другое ломается. То кран ломается, вальцы ломаются. То ещё какая-то беда случается. Сварочник ломается, расходников не хватает. Это всё затягивает время. Никто не хочет с нами работать — я вот ищу подрядную организацию, чтобы станки отремонтировать, приезжают, смотрят. Договор даже не хотят заключать, потому что эхо от нас нехорошее идёт.

Сейчас многие организации просто отказываются от сотрудничества с заводом Фото: Ольга Бурлакова

Корреспондент НГС пообщалась с несколькими работниками «Опытного завода» вне стен завода — они согласились рассказать своё видение ситуации на условиях анонимности.

— Все последние неудобства, которые происходят, происходят нарочно по вине нашей администрации, — считает собеседник. — Они делают это, чтобы создать информационный шум. Люди, которые пришли заниматься управлением, достаточно адекватно себя ведут.

На заводе ходят слухи о том, что администрация нарочно срывает деятельность завода ради информационного шума Фото: Ольга Бурлакова

Рабочие считают, что и электроэнергию могли отключить специально, не только из-за долгов. И сделали это не управляющие.

— От управляющих вижу больше помощи, чем от администрации, — поясняет один из работников завода. — Новые люди, они вовсе не хотят, чтобы завод остановился. Последние все неудобства созданы специально, я считаю, чтобы обстановка стала более натянутой, чтобы в дальнейшем вину за них переложить на управленцев. Всё, что вам преподносилось как чёрное и белое, оно таковым не является. Я вижу эту возню, мне становится неприятно.

В 1985–1990 годах «Опытный завод» делал многокамерные установки для молекулярно-лучевой эпитаксии Фото: Ольга Бурлакова

По словам одного из работников завода, вся «оппозиция» состоит из Ольги Дымовой, главного бухгалтера и Станислава Иваницкого, которые пытаются дестабилизировать обстановку и переиграть ситуацию в свою сторону.

— Когда приехал внешний управляющий, понаехали люди в погонах. И они пытались выгнать управленцев — а у них есть все основания тут находиться. Вся эта красная братия ничего не могла сделать.

Предприятию принадлежит 30 гектаров земли в микрорайоне ОбьГЭС Фото: Ольга Бурлакова