«Я паркуюсь как чудак»: кусок бетона наказал водителя «Лэнд Крузер Прадо» за посягательство на тротуар

«Лэнд Крузер Прадо», напоровшийся на бетон Фото: читатель НГС

В новом, 167-м выпуске, проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: «Лэнд Крузер Прадо», напоровшийся на бетон, апокалипсис на Коммунистической и массовые нарушения хоккейных болельщиков.

«Прадо» на тротуаре Фото: читатель НГС



— Не было парковочного места и это чудо решило заехать на тротуар, но не рассчитало высоту бетонного кружочка. Домкратил и вытаскивал его из под машины, — рассказывает Евгений.

Паркуются вторым рядом на Коммунистической Фото: читатель НГС

— Изо дня в день одно и то же. Паркуются массово вторым рядом на Коммунистической от Красного до Советской. В результате движение на этом участке полностью останавливается. Люди сдают задом на красный проспект и разворачиваются. ГИБДД дела никакого нет до этого безобразия! — бьет тревогу читатель Дмитрий.

Машины на переходе Фото: читатель НГС

— Пешеходный переход на улице Ильича, — уточняют жители Академгородка.

Автомобиль перекрыл проезд Фото: читатель НГС

— «Фольксфаген» припарковался на улице Кирова прям на проезде, на дороге, — пишет Татьяна.

На месте для инвалидов Фото: читатель НГС

— Паркуется на месте для инвалидов у дома по улице Планетная, 55/7. Машина стоит под знаком «Парковка для инвалидов» уже 2 суток, — сообщает читатель Андрей.



Стоянка на тротуаре Фото: читатель НГС

Выстроились в ряд в пешеходной зоне.

«Лэнд Крузер» мешает пешеходам Фото: читатель НГС

— Я понимаю, что снега много, но пешеходам тоже не сладко приходится. Тротуары сплошной каток, плюс ко всему на пешеходном паркуются авто, — жалуется Елена.

Приезжающие на стадион «Сибирь» машины Фото: читатель НГС

— ГИБДД бездействует во время проведения мероприятий на стадионе «Сибирь». Приезжающие на стадион автомашины ставят на тротуарах, газонах, блокируя пешеходные дорожки и переходы, — информирует Роман.

Жилой комплекс «6 звезд» Фото: читатель НГС

— Жилой комплекс «6 звезд», улица Аникина, 16, — уточняет читатель Игорь.

Стоянка на тротуаре Фото: читатель НГС