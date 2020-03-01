«Я паркуюсь как чудак»: кусок бетона наказал водителя «Лэнд Крузер Прадо» за посягательство на тротуар

В новом, 167-м выпуске, проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: «Лэнд Крузер Прадо», напоровшийся на бетон, апокалипсис на Коммунистической и массовые нарушения хоккейных болельщиков.
— Не было парковочного места и это чудо решило заехать на тротуар, но не рассчитало высоту бетонного кружочка. Домкратил и вытаскивал его из под машины, — рассказывает Евгений.
— Изо дня в день одно и то же. Паркуются массово вторым рядом на Коммунистической от Красного до Советской. В результате движение на этом участке полностью останавливается. Люди сдают задом на красный проспект и разворачиваются. ГИБДД дела никакого нет до этого безобразия! — бьет тревогу читатель Дмитрий.
— Пешеходный переход на улице Ильича, — уточняют жители Академгородка.
— «Фольксфаген» припарковался на улице Кирова прям на проезде, на дороге, — пишет Татьяна.
— Паркуется на месте для инвалидов у дома по улице Планетная, 55/7. Машина стоит под знаком «Парковка для инвалидов» уже 2 суток, — сообщает читатель Андрей.
Выстроились в ряд в пешеходной зоне.
— Я понимаю, что снега много, но пешеходам тоже не сладко приходится. Тротуары сплошной каток, плюс ко всему на пешеходном паркуются авто, — жалуется Елена.
— ГИБДД бездействует во время проведения мероприятий на стадионе «Сибирь». Приезжающие на стадион автомашины ставят на тротуарах, газонах, блокируя пешеходные дорожки и переходы, — информирует Роман.
— Жилой комплекс «6 звезд», улица Аникина, 16, — уточняет читатель Игорь.
— На пешеходном тротуаре Сакко и Ванцетти с Кирова, — пишет Виталий.
Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.