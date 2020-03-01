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Авто Я паркуюсь как чудак Обзор

«Я паркуюсь как чудак»: кусок бетона наказал водителя «Лэнд Крузер Прадо» за посягательство на тротуар

Рассматриваем новые фото с нарушителями правил парковки

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«Лэнд Крузер Прадо», напоровшийся на бетон

«Лэнд Крузер Прадо», напоровшийся на бетон

В новом, 167-м выпуске, проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: «Лэнд Крузер Прадо», напоровшийся на бетон, апокалипсис на Коммунистической и массовые нарушения хоккейных болельщиков.

«Прадо» на тротуаре&nbsp;

«Прадо» на тротуаре 

— Не было парковочного места и это чудо решило заехать на тротуар, но не рассчитало высоту бетонного кружочка. Домкратил и вытаскивал его из под машины, — рассказывает Евгений.

Паркуются вторым рядом на Коммунистической

Паркуются вторым рядом на Коммунистической

— Изо дня в день одно и то же. Паркуются массово вторым рядом на Коммунистической от Красного до Советской. В результате движение на этом участке полностью останавливается. Люди сдают задом на красный проспект и разворачиваются. ГИБДД дела никакого нет до этого безобразия! — бьет тревогу читатель Дмитрий.

Машины на переходе

Машины на переходе

— Пешеходный переход на улице Ильича, — уточняют жители Академгородка.

Автомобиль перекрыл проезд

Автомобиль перекрыл проезд

— «Фольксфаген» припарковался на улице Кирова прям на проезде, на дороге, — пишет Татьяна.

На месте для инвалидов

На месте для инвалидов

— Паркуется на месте для инвалидов у дома по улице Планетная, 55/7. Машина стоит под знаком «Парковка для инвалидов» уже 2 суток, — сообщает читатель Андрей.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

Выстроились в ряд в пешеходной зоне.

«Лэнд Крузер» мешает пешеходам

«Лэнд Крузер» мешает пешеходам

— Я понимаю, что снега много, но пешеходам тоже не сладко приходится. Тротуары сплошной каток, плюс ко всему на пешеходном паркуются авто, — жалуется Елена.

Приезжающие на стадион «Сибирь» машины&nbsp;

Приезжающие на стадион «Сибирь» машины 

— ГИБДД бездействует во время проведения мероприятий на стадионе «Сибирь». Приезжающие на стадион автомашины ставят на тротуарах, газонах, блокируя пешеходные дорожки и переходы, — информирует Роман.

Жилой комплекс «6 звезд»

Жилой комплекс «6 звезд»

— Жилой комплекс «6 звезд», улица Аникина, 16, — уточняет читатель Игорь.

Стоянка на тротуаре&nbsp;

Стоянка на тротуаре 

— На пешеходном тротуаре Сакко и Ванцетти с Кирова, — пишет Виталий.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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Я паркуюсь как чудакпарковка
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КОММЕНТАРИИ (27)

Вова
1 мар 2020 в 09:30

Этим переходятлам и яжематерям всегда все мешает!

Фото пользователя
1 мар 2020 в 09:11

я на железном ЗИЛе и мне по барабану ваши блоки бетонные и пешеходные переходы бабки поматеряться и обойдут эвакуатор тоже не станет связываться с таким чудом

1 мар 2020 в 09:15

Может следует повысить в звании пресс-секретаря местного ГАИ если не до генерал-майора, то хотя бы до подполковника? В этом случае у читателей этой рубрики позора появится призрачный шанс познакомиться с ним лично. Заодно проверим: владеет ли руководитель отдела связей с общественностью хотя бы грамотой.