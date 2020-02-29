Шпионка на Канарах, издевательства над стариками — что ещё пишут про Новосибирск в мировых СМИ

Какие истории про Новосибирск интересны жителям других стран? Сейчас всё расскажем Фото: Вадим Махоров; Александр Ощепков

События, происходящие в Новосибирске или с участием наших земляков, регулярно попадают на страницы мировых СМИ. Обозреватель НГС Стас Соколов изучил, что писали в феврале о нашем городе в зарубежных изданиях. Не удивляйтесь, если такие публикации появляются через несколько недель (и даже месяцев) после описываемых событий. Какая разница, если история интересная?

Кот с титановыми лапками

Статьи о кошке на протезах выходят в самых разных изданиях уже полгода Фото: nanova.org

Международная пресса продолжает писать про кошку Дымку, которой новосибирские врачи сделали протезы вместо отмороженных и ампутированных лапок (подробнее эту чудесную историю читайте тут). НГС рассказывал об этом ещё в июле прошлого года, но заметки с фотографиями необычной кошки продолжают исправно выходить по всему миру. Очередным изданием, решившим рассказать своим читателям о Дымке, стал мексиканский сайт Nanova, специализирующийся на новостях из мира высоких технологий. Издание ссылается, в частности, и на статью НГС. А также уточняет, что Дымка стала второй кошкой в мире, которой были установлены протезы на все четыре лапы. Первым был кот Рыжик, которому протезы были поставлены ещё в 2016 году — так же в Новосибирске. Заметку и видеосюжет про обоих животных опубликовало и агентство «Рейтерс».



Удивительную историю Рыжика (и впечатляющие фотографии) смотрите тут. День рождения Кровавого Барона

История Романа Унгерна, умершего в Новосибирске, привлекла сразу несколько изданий Фото: elbierzodigital.com

Как минимум в двух изданиях вышли большие статьи о Романе Унгерне. Испанская El Bierzo Digital (Эль-Бьерсо — регион на северо-западе страны) рассказывает о жизни этого человека — от его рождения в 1886 году в Австрии до создания им в Восточной Сибири собственной армии и смерти в Новосибирске (Унгерн был расстрелян). В материале отмечается неординарность этой личности, которая совмещала личную смелость и умение организовать людей в критических условиях с жестокостью и склонностью к алкоголю. Большой материал о «Боге войны» (как ещё называли Унгерна) вышел и в издании Law&Lawyers Journals (Польша). Последний, впрочем, является, по сути, пересказом статьи сайта «Русская Семёрка». Канарская узница

Фото: laopiniondemurcia.es

Несколько испанских изданий 22 февраля опубликовали материалы об Олесе Красиловой из Новосибирска, которую задержали в Тенерифе по запросу Интерпола. Газета La Opinion (Галисия) довольно подробно рассказывает о том, что Красилову обвиняют в том, что она способствовала утечке личных данных (прежде всего, отпечатков пальцев), когда с 2008 по 2019 год работала в американском посольстве в Москве. Олеся приехала в Испанию в составе некой официальной группы для проведения деловых переговоров, где она была переводчиком. Заметка об этом вышла и в местном издании La Provincia (Канарские острова). Обе газеты называют эту женщину прямо в заголовках «русской шпионкой».



Иглу на Оби

Переводим заголовок: «Фестиваль иглу привлек сотни к сибирскому водохранилищу» Фото: belfasttelegraph.co.uk

Традиционный фестиваль снежных домов - иглу привлек внимание сразу двух провинциальных изданий. Сначала 17 февраля заметка о нём была опубликована на сайте газеты Belfast Telegraph (Северная Ирландия, Великобритания), а через два дня сюжет о фестивале вышел на региональной телестанции WTAJ-TV (штаб-квартира расположена в районе Питтсбурга, США). Оба издания ссылаются на информационное агентство Associated Press. В публикациях довольно подробно рассказывается об истории фестиваля, его масштабах и приводятся комментарии участников.

Издевательства над стариками

Скриншот с сайта The Mice Time of Asia Фото: micetimes.asia

История о том, как в Доме ветеранов пациентов привязывали к кровати, заинтересовала The Mice Time of Asia (освещает события в Сингапуре и Бангкоке). Издание ссылается на некую «газету the forest.info» (видимо, речь идет об издании Тайга.инфо). О странностях в Бердском пансионате ветеранов труда имени Калинина (таково полное название этого учреждения) НГС писал ещё в ноябре прошлого года, когда там погиб пациент.

Эвакуации из школ



26 февраля международное издание со штаб-квартирой в Сингапуре International Business Times (IBT) опубликовало заметку о массовых эвакуациях, которые прошли в школах на Дальнем Востоке, а также в Новосибирске и Красноярске. IBT рассказывает и об анонимном послании с угрозами, и о том, что нынешняя волна — уже третья за месяц. НГС рассказывал об этих событиях в онлайн-трансляции. Также мы публиковали дословный текст писем с угрозами, которые поступали в новосибирские школы по электронной почте.

Полёт над Байкалом

Публикация о Вадиме Махорове в турецком издании Фото: hurriyet.com.tr