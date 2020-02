Шпионка на Канарах, издевательства над стариками — что ещё пишут про Новосибирск в мировых СМИ

Традиционный фестиваль снежных домов - иглу привлек внимание сразу двух провинциальных изданий. Сначала 17 февраля заметка о нём была опубликована на сайте газеты Belfast Telegraph (Северная Ирландия, Великобритания), а через два дня сюжет о фестивале вышел на региональной телестанции WTAJ-TV (штаб-квартира расположена в районе Питтсбурга, США). Оба издания ссылаются на информационное агентство Associated Press. В публикациях довольно подробно рассказывается об истории фестиваля, его масштабах и приводятся комментарии участников.

История о том, как в Доме ветеранов пациентов привязывали к кровати, заинтересовала The Mice Time of Asia (освещает события в Сингапуре и Бангкоке). Издание ссылается на некую «газету the forest.info» (видимо, речь идет об издании Тайга.инфо). О странностях в Бердском пансионате ветеранов труда имени Калинина (таково полное название этого учреждения) НГС писал ещё в ноябре прошлого года, когда там погиб пациент.



Эвакуации из школ