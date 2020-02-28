Коронавирус автопрома: стало ясно, сколько на самом деле китайских компонентов в наших автомобилях

Китайские компоненты используют сегодня большинство производителей: прямо или косвенно (то есть через других поставщиков) Фото: Артем Краснов

Провинция Хубэй, где в декабре прошлого года появился коронавирус Covid-19, является одним из центров китайского автопрома, но это лишь вершина айсберга. Внезапно с проблемами столкнулись производители, которые никак с Китаем не ассоциируются, например Hyundai и KIA. Мы попытались выяснить, возникнет ли дефицит новых автомобилей в самый разгар торгового сезона — в марте и апреле.

Сам Китай из-за карантина рискует «недоделать» за год миллион машин, но главная проблема — недовыпущенные компоненты. Вспышки зафиксированы ещё в двух автомобильных странах — Южной Корее и Италии, и из последней вирус стал распространяться по другим государствам Европы.

DFM AX7 — пример автомобиля, который собирали в эпицентре вспышки коронавируса Фото: Артем Краснов

Самым крупным автопроизводителем Ухани является Donfeng, который имеет здесь и собственное производство, и три совместных с Renault, Honda и PSA (Peugeot и Citroen). Впрочем, прямые поставки из Ухани в Россию включают только одну модель — кроссовер DFM AX7. На наш запрос представители китайских брендов ответили, что пока проблем с поставками нет, потому что большие складские запасы (не только DFM) обеспечивают буфер. Путешествие из Китая занимает 2–3 месяца и даже больше, так что пока вырабатывается старый запас. Плюс же DFM не пользуется большим спросом: в январе, как и год назад, было продано чуть более 80 машин на всю Россию.

Удар по корейцам и японцам Но китайская примесь есть сегодня почти в каждой машине, хотя это и не всегда афишируется. Ещё в начале февраля начались перебои с запчастями на японском заводе Nissan, который делает X-Trail и Serena.

Ещё сложнее пришлось альянсу Hyundai-KIA, который в феврале остановил производство в Южной Корее из-за недостатка китайских запчастей. В частности, речь об электрической проводке, половина которой поступала от компаний Kyungshin и Yura Corporation. Kyungshin сейчас наращивает производство в США, Индии и Камбодже, но эти меры требуют времени.



В середине февраля вспышка коронавируса произошла в самой Корее, хотя от города Тэгу, эпицентра заболеваемости, до Улсана, где сосредоточены заводы Hyundai и KIA, более 200 километров.

Впрочем, прямые поставки из Южной Кореи для российского рынка не очень значимы: все бестселлеры выпускают в России, на заводах под Питером и Калининградом, а ряд моделей (например, Hyundai i30) завозится из Чехии. Тем не менее российский кластер зависим от компонентов, произведённых в Корее и Китае. Тот же калининградский «Автотор» уже столкнулся с дефицитом деталей и рассматривает вопрос о приостановке производства: помимо корейских брендов, здесь делают BMW и коммерческие Ford.

На днях Hyundai презентовал обновлённую версию Solaris, но речи о сбое поставок пока не шло. Вопрос в том, что будет весной Фото: Hyundai

Например, российские бестселлеры Hyundai Solaris и KIA Rio используют двигатели серии Gamma, собранные в Китае — провинция Шаньдун находится недалеко от Пекина, который также пострадал от коронавируса. Мы направили запрос в пресс-службу Hyundai о возможной приостановке производства, но ответа пока не получили.

В целом автозаводы России имеют определённый «иммунитет», потому что работают с большими складами запчастей — в этом разница, например, с корейскими заводами, которые получают запчасти из Китая напрямую без складских запасов. Но это лишь означает, что перебои могут начаться позже. Так, например, в ряде стран дилеры Hyundai получили уведомление о грядущих проблемах с поставками.



АВТОВАЗ, хоть и является исконно российским производителем, также использует китайские компоненты: например, они есть в приводе дворников Lada Vesta. На заводе создан кризисный штаб, но корректировать планы производства пока не стали. А вот КАМАЗ не исключает сокращение выпуска уже в марте, если коронавирус продолжит набирать обороты. Довольно зависим от азиатских производителей УАЗ, но и здесь пока лишь следят за ситуацией. Итальянская трагедия Италия, где заболело почти 500 человек, тоже является крупной страной-автопроизводителем. Правда, популярных моделей из Италии к нам не завозят, а крупнейшие итальянские бренды вроде FIAT и Lancia на российском рынке почти не представлены. Почти, потому что тот же FIAT продаёт у нас коммерческую технику, а ещё малыша FIAT 500, производство которого в Сербии, кстати, также остановлено из-за коронавируса.

Штаб-квартира Ferrari попала в зону риска Фото: Arnaud 25, CC BY-SA 3.0 / wikipedia.org

В поражённых вирусом регионах находятся производители итальянских суперкаров, например штаб-квартира Ferrari расположена в «карантинном» регионе Эмилия-Романья. Компания ограничила доступ на свои заводы ряду «подозрительных» сотрудников, отменила экскурсии и посещения музеев в Маранелло и Модене.



Недалеко, в Сант-Агата-Болоньезе, расположена и штаб-квартира Lamborghini, но сообщений о карантине на её заводах пока нет.

FIAT в свою очередь распространил заявление, что коронавирус представляет угрозу для бизнеса компании, но подчеркнул, что оценивать его влияние пока рано. Производство FIAT в Европе снижено из-за перебоев с поставками запчастей, правда, речь пока о китайских компонентах — например, остановился упомянутый завод FIAT в Сербии. В компании считают, что ситуация со временем коснётся и других производителей.

Российские автозаводы пока не испытывают глобальных проблем с компонентами, но распространение вируса в Европу вызывает тревогу почти у всех Фото: Артем Краснов

Российский автопром, включая сборочные предприятия, имеет некоторую автономность за счёт складов машин и запчастей. Опрошенные нами дилеры рассказали, что пока информации о сбое поставок от производителей не поступало. В частности, в группе компаний «Автомир» заявили, что работа идёт в плановом режиме — холдинг представляет в России 15 марок, включая Hyundai, KIA, Nissan, Haval. Той же позиции придерживается автомобильная группа «Авилон» (27 брендов).

Представитель одного из дилеров, попросивший не называть имя, так прокомментировал ситуацию:



— Всё зависит от сроков и масштаба распространения вируса: мы работаем с «лагом» три месяца и даже больше, то есть зачастую те же китайские компоненты на машинах, которые приходят сейчас, произведены ещё до начала коронавируса. Но если вирус продолжит распространяться, запасы сократятся — тогда возможны перебои. Особенно это касается популярных и ликвидных моделей типа KIA Rio, для которых «оборачиваемость» выше, чем для Citroen C4, например.

Распространение вируса повлияло и на ряд автомобильных мероприятий, например отменён китайский этап «Формулы-1» (планировался на 19 апреля), под вопросом этап в Бахрейне, куда вирус перекинулся из Ирана. Отменён и апрельский автосалон в Пекине.

