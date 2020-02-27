«Задача мэра лбом пробить стену»: новосибирцы разнесли в пух и прах колонку про сугробы и Локтя (10 мнений)

В начале февраля новосибирцы расставили по городу таблички про мэра и сугробы Фото: читатель НГС

Авторская колонка Дмитрия Косенко «Хватит рычать на Локтя из-за сугробов» вызвала большой резонанс — новосибирцы оставили под ней более 650 комментариев. В колонке речь шла о том, что в плохой уборке города от снега виноват не только мэр, но и депутаты, предприниматели, областные власти, да и вся общественность. Кто-то из читателей согласился с этим мнением, но нашлись и те, кто продолжил винить во всех бедах исключительно мэра. Некоторые и вовсе посчитали, что Локоть заплатил автору колонки (причем из денег, предназначенных на уборку). Публикуем 10 самых ярких мнений.



«Так и не собрался за всю зиму с силами» — Понятно, что никто не приносит наличку прямо Локтю в кабинет. Но! Организовать работы по уборке снега — прямая обязанность именно мэра. А он, в силу своей лени, так и не собрался за всю зиму с силами, — пишет пользователь Лисаневич (самый популярный комментарий).

«Депутатам не хочется такими вещами заниматься» — Депутатам, к примеру, надо бы озаботиться и разработать нормативные акты, позволяющие эвакуировать автомобили, мешающие очистке улиц и проезду. В Москве этим никто не будет заниматься, у них снега нет. А для Сибири это жизненно необходимые нормы. Только депутатам нашим не хочется такими вещами заниматься, сложно, долго, лучше Элджея какого-нибудь запрещать, — предлагает конкретные меры пользователь Аляулю.

«Бюджет в городе не очень большой» — Ну ладно, Косенко дали заказ на статью, он честно отработал. Причём оплатили из тех денег, что выделены на освещение работы мэрии. Я согласен, что бюджет в городе не очень большой и снега действительно много. Сколько денег заложено на пиар облправительства и мэрии? Пустите их на уборку? Мало? Но хоть что-то. Далее — рванули по городу и штрафы коммерсам, чья территория не убрана. Деньги на уборку улиц, им четкий срок уборки своей территории. Вот ещё деньги. Сколько денег вбухали в салют? Я хоть и служил, но честное слово, если бы его и не было, я бы не обиделся. И вот так потихоньку, помаленьку, наскребли бы денег, — знает, как всё сделать, читатель под дежурным ником Гость.



«Лопату берите и ковыряйте на здоровье» — Стоит человеку правду написать, так сразу тролли налетели и осудили... Город нытиков и троллей! Лопату берите и ковыряйте на здоровье, тунеядцы! Всё бы за вас кто-то что-то сделал. Халявщики! Я лично когда жил с вами в одном городе, то брал лопату и чистил для себя возле подъезда стояночное место до асфальта, хотя имел «Ленд Крузер» и мог бы не чистить. Делом займитесь, соловьи... Локоть им помешал... Городецкий вам тоже плохой был, ибо само растает. Никто вам ничего не обязан, — предлагает начать с себя читатель SERGEI.

«Тут человек явно не на своём месте» — Почему другие мэры находят, как и где выкроить средства, даже если их недостаточно, а наш не может? Почему кто-то урезает шикарные банкеты, отказывается от дорогих представлений для чиновников, пересаживается на более дешевые авто, а наш не может? Почему кто-то может изыскать средства, а наш нет? Всем не хватает выделенных средств, так вот в том и задача мэра, найти их, а не ждать, что дадут. Поверьте, любой сможет занимать его должность, если просто ждать «а когда ж дадут побольше». А не хватило средств — я режим ЧС объявлю... Есть возможность изыскать, есть возможность контролировать, было бы желание у человека и способности к управлению. Тут человек явно не на своём месте. И это все видят. Уважения к нему нет, поэтому он и не справляется, — пишет пользователь Гость.

«Даже с этим бюджетом можно привести город в порядок» — Добрый вечер, читатели и Анатолий. Согласен с автором о пассивности общественности. Амбиции Локтя и его команды на власть не подкреплены знаниями, а также волей. Мэр должен как минимум быть образован в сфере менеджмента (не ВПШ, а именно современных технологий организации производства и энергетики). Не можешь, договориться с «Москвой», уступи место тому, кто сможет. На самом деле, даже с этим бюджетом можно привести город в порядок. Метод — отдать всю «коммуналку» в частные руки. Действительно всё в частные — индивидуальным предпринимателям, небольшие участки. Так, напомню, именно предприниматели создали цивилизованные магазины, услуги, строительный сектор, производство продуктов и так далее. Уверен, они быстро справятся. За мэрией необходимо оставить лишь надзорные функции, — предлагает свой метод борьбы читатель с ником «Новосибирец — Алексей Тимошенко».

«Не удивительно, что люди молчат и терпят» — «Что-то я не видел массовых митингов и пикетов с требованием привести город в порядок» (цитата из колонки). А я вот видела в этом году массовые митинги и пикеты... в Москве. И видела как избивают людей, которые осмеливаются выходить и что-то требовать от наших властей. Не удивительно, что люди молчат и терпят. Страшно, что будет, когда терпение всё-таки кончится, — объясняет пассивность общественности пользователь 147.





«Тоже Локоть в этом во всём виноват» — Вона скоко на НГС готовых мэров. А вот вчера выхожу утром из квартиры, а на площадке накурено, да так, что кашель пробрал. А в лифте то ли собачка чья-то, то ли человечина нагадила. Пошёл по лестнице. Между этажей кто-то мусор выбросил, а чего далеко ходить — вышел из квартиры и готово. А из подъезда только вышел — торчит прямо в упор выхлопная труба автохлама, а дым валит как трубы ТЭЦ. Оно, конечно, тоже Локоть в этом во всём виноват. Или Путин, — пишет читатель Слесарь.

«Глава города всегда в ответе» — Во-первых, глава города всегда в ответе за дела, которые происходят на территории города. Во-вторых, нужно проверить эффективность расходования денежных средств, выделенных на подготовку к зиме и потраченных на уборку города. В-третьих, если финансов не хватает при эффективном использовании, в чём есть сомнения, то тогда нужно обратиться к губернатору, полпреду, может через них к министерству обороны, чтобы помогли. Получается, что страна создала здесь двухмиллионный город, а комфортных условий для жизни не может обеспечить, — знает у кого просить помощь пользователь под ником Новосибирец-77.

