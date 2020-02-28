Сугробы кончились, держите теперь ямы: топ-8 уже убитых новосибирских магистралей. А что будет весной?

Так выглядит улица Ватутина Фото: Александр Ощепков

Мощные снегопады в Новосибирске закончились (хотя кто знает, может, они продолжатся до июля), и оттепели обнажили городские дороги. Уже сейчас из-за частых колебаний температур асфальт во многих местах пришел в полную негодность — у новосибирцев появился очередной сезонный повод покритиковать мэра Локтя за ямы так же, как его ругали за сугробы. Мы проехали по ключевым городским магистралям и вот что увидели.

Ипподромская магистраль

Ипподромская магистраль Фото: Александр Ощепков

Некогда новенькая скоростная магистраль сегодня приходит в упадок — капитально её не чинили и в этом году похоже чинить не собираются (список дорог под капремонт смотрите здесь). Уже сейчас на магистрали есть острые ямы, которые могут привести к фатальным последствиям — ведь автомобили тут едут на приличной скорости. Еще десять дней назад губернатор Травников призвал дорожников начать хоть какой-то ремонт, чтобы не доводить улицы до полного разрушения. И что, кто-то бросился латать эти дыры? Забегая вперед скажем, что ни на одном осмотренном дорожном объекте никаких работ мы не увидели.



Улица Ватутина

Улица Ватутина Фото: Александр Ощепков

Ключевая магистраль левобережья. Мы проехали её всю — от начала и до конца. Местами асфальт еще держится, но в целом улица в неудовлетворительном состоянии. Особо страшные дыры, которые заставляют сбрасывать скорость до нуля, обнаружились возле МЕГИ, на участке от Немировича-Данченко до площади Маркса, а также на самой площади Маркса. Коммунальный мост

Коммунальный мост Фото: Александр Ощепков

На этом многострадальном мосту реально надо ехать, все время обруливая глубокие выбоины, от которых колесо может легко порвать. Выбоины щедро рассыпаны по проезжей части, будто по мосту кто-то вел артиллерийский обстрел.

Особо по такой проезжей части не разгонишься Фото: Александр Ощепков

В месте строительства станции метро «Спортивная» дорожники сняли верхний слой асфальта, что привело к возникновению жутких пробок — НГС писал о них. На сегодня ситуация такая: асфальт не восстановлен, машины притормаживают, дорожники побросали всё свое хозяйство, никаких работ не ведётся. Улица Сибиряков-Гвардейцев

Хотите спасти машину — объезжайте эту улицу Фото: Александр Ощепков

На этой улице тоже приходится маневрировать — ямы разного калибра хаотично разбросаны по всей проезжей части. Особо сложные места, где скорость потока падает до нуля — мост через железную дорогу в районе ТЦ «Левобережный» и площадь Сибиряков-Гвардейцев.



Димитровский мост

С виду всё хорошо, но если немного проехаться... Фото: Александр Ощепков

По сравнению со многими другими дорогами Новосибирска Димитровский мост — просто шикарный автобан, его капитально починили полтора года назад. Но кое-где асфальт уже начал разрушаться. При движении в сторону правого берега можно увидеть ямки и провалы полотна в крайнем правом ряду.

Улица Владимировская

Улица Владимировская Фото: Александр Ощепков

Те водители, которые постоянно ездят по Владимировской, могут радоваться — улицу включили в план капремонта на этот год. Ну а пока придется потерпеть — на участке от Фабричной до Туннельного спуска на дороге просто нет живого места. Вокзальная магистраль — Димитровский проспект

Вокзальная магистраль — Димитровский проспект Фото: Александр Ощепков

На этом перекрестке полный набор препятствий для автомобилистов. Это и колея (протоптана вдоль проспекта), и провалы дороги, и разбитые колодцы. А ведь это самый центр города.

Площадь Труда

Площадь Труда Фото: Александр Ощепков



Пожалуй, самая жуть творится на площади Труда — в туннеле под железнодорожным мостом и на выезде из него. 22 февраля мы сообщали, что водители здесь массово пробили колеса в ямах, заполненных водой. На сегодня проезжая часть в этом месте представляет собой сплошное месиво из трещин, глубокой колеи и дыр в этой самой колее. Рассчитывать на скорый ремонт площади не приходится — до неё очередь доберется только через пару лет, когда развязку Труда-Энергетиков будут реконструировать в рамках строительства четвертого моста.

