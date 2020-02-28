Сугробы кончились, держите теперь ямы: топ-8 уже убитых новосибирских магистралей. А что будет весной?

Мощные снегопады в Новосибирске закончились (хотя кто знает, может, они продолжатся до июля), и оттепели обнажили городские дороги. Уже сейчас из-за частых колебаний температур асфальт во многих местах пришел в полную негодность — у новосибирцев появился очередной сезонный повод покритиковать мэра Локтя за ямы так же, как его ругали за сугробы. Мы проехали по ключевым городским магистралям и вот что увидели.
Ипподромская магистраль
Некогда новенькая скоростная магистраль сегодня приходит в упадок — капитально её не чинили и в этом году похоже чинить не собираются (список дорог под капремонт смотрите здесь). Уже сейчас на магистрали есть острые ямы, которые могут привести к фатальным последствиям — ведь автомобили тут едут на приличной скорости. Еще десять дней назад губернатор Травников призвал дорожников начать хоть какой-то ремонт, чтобы не доводить улицы до полного разрушения. И что, кто-то бросился латать эти дыры? Забегая вперед скажем, что ни на одном осмотренном дорожном объекте никаких работ мы не увидели.
Улица Ватутина
Ключевая магистраль левобережья. Мы проехали её всю — от начала и до конца. Местами асфальт еще держится, но в целом улица в неудовлетворительном состоянии. Особо страшные дыры, которые заставляют сбрасывать скорость до нуля, обнаружились возле МЕГИ, на участке от Немировича-Данченко до площади Маркса, а также на самой площади Маркса.
Коммунальный мост
На этом многострадальном мосту реально надо ехать, все время обруливая глубокие выбоины, от которых колесо может легко порвать. Выбоины щедро рассыпаны по проезжей части, будто по мосту кто-то вел артиллерийский обстрел.
В месте строительства станции метро «Спортивная» дорожники сняли верхний слой асфальта, что привело к возникновению жутких пробок — НГС писал о них. На сегодня ситуация такая: асфальт не восстановлен, машины притормаживают, дорожники побросали всё свое хозяйство, никаких работ не ведётся.
Улица Сибиряков-Гвардейцев
На этой улице тоже приходится маневрировать — ямы разного калибра хаотично разбросаны по всей проезжей части. Особо сложные места, где скорость потока падает до нуля — мост через железную дорогу в районе ТЦ «Левобережный» и площадь Сибиряков-Гвардейцев.
Димитровский мост
По сравнению со многими другими дорогами Новосибирска Димитровский мост — просто шикарный автобан, его капитально починили полтора года назад. Но кое-где асфальт уже начал разрушаться. При движении в сторону правого берега можно увидеть ямки и провалы полотна в крайнем правом ряду.
Улица Владимировская
Те водители, которые постоянно ездят по Владимировской, могут радоваться — улицу включили в план капремонта на этот год. Ну а пока придется потерпеть — на участке от Фабричной до Туннельного спуска на дороге просто нет живого места.
Вокзальная магистраль — Димитровский проспект
На этом перекрестке полный набор препятствий для автомобилистов. Это и колея (протоптана вдоль проспекта), и провалы дороги, и разбитые колодцы. А ведь это самый центр города.
Площадь Труда
Пожалуй, самая жуть творится на площади Труда — в туннеле под железнодорожным мостом и на выезде из него. 22 февраля мы сообщали, что водители здесь массово пробили колеса в ямах, заполненных водой. На сегодня проезжая часть в этом месте представляет собой сплошное месиво из трещин, глубокой колеи и дыр в этой самой колее. Рассчитывать на скорый ремонт площади не приходится — до неё очередь доберется только через пару лет, когда развязку Труда-Энергетиков будут реконструировать в рамках строительства четвертого моста.
Почитайте и посмотрите на карте, какие улицы Новосибирска будут ремонтироваться и реконструироваться в 2020 году — на это выделено 1 миллиард 376 миллионов рублей.