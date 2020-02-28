Нашла помоложе: откровения пар, где женщины гораздо старше (одна из них влюбилась в друга младшего брата)

Анна (на фото слева) старше своего мужчины на 20 лет, а Вика (на фото справа) на 11 — влюбилась в друга своего младшего брата Фото: из личных архивов героев публикации

Страшно подумать, сколько историй любви не сложились из-за осуждений и стереотипов. Женщины боятся влюбиться в мужчину младше себя, чтобы не выглядеть рядом с ним старухой или слишком опытной (девочки же должны всегда быть невинными и беззащитными ромашками). Истории наших героинь — прямое доказательство, что не надо стесняться настоящих чувств. Они наплевали на предрассудки и собственные страхи. Каждая из них наслаждается отношениями с молодым мужчиной. Их не смущает разница в возрасте — даже наоборот.



Анна и Алексей

Анне 48 лет, она мастер маникюра, Алексею — 29, он программист. Пара живет в Санкт-Петербурге Фото: предоставлено Анной Ли

— Мы познакомились во время покатушек на роликах, а через месяц я призналась ему в любви. Ему понадобился год, чтобы почувствовать любовь ко мне. Сейчас мы женаты уже 2,5 года, а вместе — 5 лет. Я лет с 30 мечтала о молодом муже и кайфую от этого. У меня нет никаких страхов, никаких «а вдруг».

От молодых женщин тоже уходят мужчины, и дело тут совершенно не в возрасте.

— В элегантном возрасте недостаточно просто пользоваться кремом для лица. Я ухаживала за собой всю жизнь и сейчас не сдаю позиции. Я достойна того, что рядом со мной был молодой красивый муж. Немножко ревную, когда девушки засматриваются на моего красавчика.

Анна мечтала о молодом муже Фото: предоставлено Анной Ли

— У меня больше жизненного опыта. Но у нас много общих интересов, и мы говорим на одном языке. Главный инициатор всех безобразий — это я, а Лёша — исполнитель всего задуманного. Противоположности притягиваются. Рядом с ним я чувствую себя моложе, меня подпитывает энергия любимого мужа. Сразу никто не был в восторге от моего выбора, но я наконец-то нашла, что искала, и счастлива. В Instagram я частенько пишу о разнице в возрасте и о своих ощущениях. Многие взрослые девочки сомневаются и обращаются за поддержкой в личных сообщениях, и я считаю, что лучше попробовать и пожалеть, чем не попробовать и жалеть об упущенном шансе. Сейчас браки, где женщина старше, встречаются все чаще и чаще. Скоро общество будет принимать это как норму.

Часто женщины спрашивают у Ани совета — как быть, если понравился молодой Фото: предоставлено Анной Ли

— Мы с Лёшей все делаем вместе, он знает мой бизнес до мелочей. Все закупки на нем. Завтрак — это всегда Лёша. Я готовлю иногда, когда есть желание. Мы много катаемся на роликах, даже в путешествия таскаем их с собой. Посещаем мероприятия, связанные с миром моды — я недавно начала пробовать себя как модель plus size. Виктория и Даниил

Виктории 31 год, она — ведущий менеджер, Даниилу 20 лет, он учится в техникуме и работает. Пара живет в Новосибирске Фото: предоставлено Викторией Гончар

— Мы знакомы с Даниилом уже года три, он — друг моего младшего брата. Я смотрела на него как на хорошего парня и не больше. Но он всегда выделялся из толпы своей серьезностью. Я была рада видеть его и мимолетно поговорить о чем-нибудь, хотя Даниил молчалив и не со всеми будет разговаривать. Потом появился флирт, наверное, с моей стороны, ведь это роль девичья. Но я и подумать не могла, что нравлюсь ему.

Закипела страсть, но она меня пугала — все-таки разница в возрасте 11 лет.

— Вместе мы чуть больше года, не в браке и не стремимся, штамп в паспорте нам не особо нужен. Тема венчания звучала, но к этому шагу мы подходим очень серьезно, не торопимся. Разница в возрасте играла роль на моменте принятия решения быть парой. Больше над этой темой думала я, так как рамки были в моей голове. Я думала о том, что скажут родители, причем не мои, а его. Но они меня приняли сразу, как свою. Главное — чувства и уважение. Моя же мама всегда за меня и мой выбор.

Вика говорит, что Даня закрывает ей глаза, когда по телевизору показывают откровенные сцены. Ее это смешит Фото: предоставлено Викторией Гончар

— Всем интересно, а что сказали друзья. Да, говорили, наверное, что-то, но я не знаю и мне неинтересно. Все друзья Даниила меня принимают, и мои так же. На тему того, что он молод, а я якобы — нет, не думала. Я чувствую себя настоящей, при чем тут возраст, тем более я вовсе не выгляжу на свои паспортные цифры. Бросит, найдет другую, помоложе? Любой может найти помоложе и уйти, как я, так и он. Думать об этом в начале пути считаю глупым. Есть небольшие нюансы — мы росли в разные годы, слушали разную музыку, смотрели разные фильмы. У меня интернет появился только в 9 классе на школьных компьютерах.



Вика и Даня любят ходить в лес, на рыбалку и в баню. Часто устраивают пикники с родителями Фото: предоставлено Викторией Гончар

— В наших отношениях никто не главный. Я, имея опыт в браке, не хожу и не диктую, что нужно делать вот так. Мы совместно занимаемся всем, на равных. Например, ремонт в квартире — оба ходили и выбирали материалы, обсуждали, как выгоднее и надежнее. Потом так же вместе делали ремонт, без криков и оров. Мы оба готовим, я не очень люблю, но для него хочется приготовить вкусно. Интересная история произошла со мной во время появления Даниила в моей жизни. Я пошла в салон и остригла волосы налысо. Прежде, конечно, мы поговорили с ним, я намекнула, что хочу, он отреагировал нормально. Сказал, что любит меня не за шикарную прическу, вот тут я поняла, что человек действительно меня принимает.



Мария и Михаил



Марии 36 лет, она медсестра. Михаилу 23 года — у него свой бизнес. Пара живет в Казани Фото: Анна Рыбакова/ Сеть городских порталов

— Мы познакомились в моем дворе, когда я не могла открыть багажник машины. Рядом стояла компания мальчишек, и я попросила их помочь, отозвались все, но получилось открыть у Миши. Мы пообщались немного, в последующие дни тоже было недолгое общение при встрече, а затем он взял номер и начал писать. Как-то вечером он позвал меня в парк, мы гуляли до утра. Стали встречаться, но было сложно укладываться в график — у меня двое детей.

Спустя три месяца он познакомил меня с родителями, и его мама сказала, что так нельзя, нужно узаконить отношения (замужество в мои планы на тот момент не входило). Сейчас мы официально женаты уже 1,5 года, родился сын. Громких противников в наш адрес не было, возможно, друзья ему и говорили, что я старше — зачем? Но лично мне никто ничего не сказал, только моя сестра была против наших отношений. Мамы у меня нет, отец не выразил никакого мнения.

Для Миши разница в возрасте — не проблема, а меня это волнует, я старше на 12 лет, мне хочется выглядеть рядом с ним так же, как он. Есть и страхи, и переживания, особенно после родов: похудеть — это в приоритете, к косметологу хожу. Мише нравится, что я не бестолковая 18-летняя девочка, а женщина с умом, во многих вопросах он ко мне прислушивается. Я даю ему быть главным, он же мужчина. У нас очень горячие отношения, мы любим друг друга каждую практически ночь. Он хочет еще ребенка.

