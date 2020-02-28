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Он и она Истории

Нашла помоложе: откровения пар, где женщины гораздо старше (одна из них влюбилась в друга младшего брата)

Между ними закипела страсть, но они сопротивлялись и боялись осуждений. А зря

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Анна (на фото слева) старше своего мужчины на 20 лет, а Вика (на фото справа) на 11 — влюбилась в друга своего младшего брата

Анна (на фото слева) старше своего мужчины на 20 лет, а Вика (на фото справа) на 11 — влюбилась в друга своего младшего брата

Страшно подумать, сколько историй любви не сложились из-за осуждений и стереотипов. Женщины боятся влюбиться в мужчину младше себя, чтобы не выглядеть рядом с ним старухой или слишком опытной (девочки же должны всегда быть невинными и беззащитными ромашками). Истории наших героинь — прямое доказательство, что не надо стесняться настоящих чувств. Они наплевали на предрассудки и собственные страхи. Каждая из них наслаждается отношениями с молодым мужчиной. Их не смущает разница в возрасте — даже наоборот.

Анна и Алексей

Анне 48 лет, она мастер маникюра, Алексею — 29, он программист. Пара живет в Санкт-Петербурге

Анне 48 лет, она мастер маникюра, Алексею — 29, он программист. Пара живет в Санкт-Петербурге

— Мы познакомились во время покатушек на роликах, а через месяц я призналась ему в любви. Ему понадобился год, чтобы почувствовать любовь ко мне. Сейчас мы женаты уже 2,5 года, а вместе — 5 лет. Я лет с 30 мечтала о молодом муже и кайфую от этого. У меня нет никаких страхов, никаких «а вдруг».

От молодых женщин тоже уходят мужчины, и дело тут совершенно не в возрасте.

— В элегантном возрасте недостаточно просто пользоваться кремом для лица. Я ухаживала за собой всю жизнь и сейчас не сдаю позиции. Я достойна того, что рядом со мной был молодой красивый муж. Немножко ревную, когда девушки засматриваются на моего красавчика.

Анна мечтала о молодом муже&nbsp;

Анна мечтала о молодом муже 

— У меня больше жизненного опыта. Но у нас много общих интересов, и мы говорим на одном языке. Главный инициатор всех безобразий — это я, а Лёша — исполнитель всего задуманного. Противоположности притягиваются. Рядом с ним я чувствую себя моложе, меня подпитывает энергия любимого мужа.

Сразу никто не был в восторге от моего выбора, но я наконец-то нашла, что искала, и счастлива. В Instagram я частенько пишу о разнице в возрасте и о своих ощущениях. Многие взрослые девочки сомневаются и обращаются за поддержкой в личных сообщениях, и я считаю, что лучше попробовать и пожалеть, чем не попробовать и жалеть об упущенном шансе. Сейчас браки, где женщина старше, встречаются все чаще и чаще. Скоро общество будет принимать это как норму.

Часто женщины спрашивают у Ани совета — как быть, если понравился молодой

Часто женщины спрашивают у Ани совета — как быть, если понравился молодой

— Мы с Лёшей все делаем вместе, он знает мой бизнес до мелочей. Все закупки на нем. Завтрак — это всегда Лёша. Я готовлю иногда, когда есть желание. Мы много катаемся на роликах, даже в путешествия таскаем их с собой. Посещаем мероприятия, связанные с миром моды — я недавно начала пробовать себя как модель plus size.

Виктория и Даниил

Виктории 31 год, она — ведущий менеджер, Даниилу 20 лет, он учится в техникуме и работает. Пара живет в Новосибирске

Виктории 31 год, она — ведущий менеджер, Даниилу 20 лет, он учится в техникуме и работает. Пара живет в Новосибирске

— Мы знакомы с Даниилом уже года три, он — друг моего младшего брата. Я смотрела на него как на хорошего парня и не больше. Но он всегда выделялся из толпы своей серьезностью. Я была рада видеть его и мимолетно поговорить о чем-нибудь, хотя Даниил молчалив и не со всеми будет разговаривать. Потом появился флирт, наверное, с моей стороны, ведь это роль девичья. Но я и подумать не могла, что нравлюсь ему.

Закипела страсть, но она меня пугала — все-таки разница в возрасте 11 лет.

— Вместе мы чуть больше года, не в браке и не стремимся, штамп в паспорте нам не особо нужен. Тема венчания звучала, но к этому шагу мы подходим очень серьезно, не торопимся. Разница в возрасте играла роль на моменте принятия решения быть парой. Больше над этой темой думала я, так как рамки были в моей голове. Я думала о том, что скажут родители, причем не мои, а его. Но они меня приняли сразу, как свою. Главное — чувства и уважение. Моя же мама всегда за меня и мой выбор.

Вика говорит, что Даня закрывает ей глаза, когда по телевизору показывают откровенные сцены. Ее это смешит

Вика говорит, что Даня закрывает ей глаза, когда по телевизору показывают откровенные сцены. Ее это смешит

— Всем интересно, а что сказали друзья. Да, говорили, наверное, что-то, но я не знаю и мне неинтересно. Все друзья Даниила меня принимают, и мои так же. На тему того, что он молод, а я якобы — нет, не думала. Я чувствую себя настоящей, при чем тут возраст, тем более я вовсе не выгляжу на свои паспортные цифры. Бросит, найдет другую, помоложе? Любой может найти помоложе и уйти, как я, так и он. Думать об этом в начале пути считаю глупым.

Есть небольшие нюансы — мы росли в разные годы, слушали разную музыку, смотрели разные фильмы. У меня интернет появился только в 9 классе на школьных компьютерах.

Вика и Даня любят ходить в лес, на рыбалку и в баню. Часто устраивают пикники с родителями

Вика и Даня любят ходить в лес, на рыбалку и в баню. Часто устраивают пикники с родителями

— В наших отношениях никто не главный. Я, имея опыт в браке, не хожу и не диктую, что нужно делать вот так. Мы совместно занимаемся всем, на равных. Например, ремонт в квартире — оба ходили и выбирали материалы, обсуждали, как выгоднее и надежнее. Потом так же вместе делали ремонт, без криков и оров. Мы оба готовим, я не очень люблю, но для него хочется приготовить вкусно.

Интересная история произошла со мной во время появления Даниила в моей жизни. Я пошла в салон и остригла волосы налысо. Прежде, конечно, мы поговорили с ним, я намекнула, что хочу, он отреагировал нормально. Сказал, что любит меня не за шикарную прическу, вот тут я поняла, что человек действительно меня принимает.

Мария и Михаил

Марии 36 лет, она медсестра. Михаилу 23 года — у него свой бизнес. Пара живет в Казани

Марии 36 лет, она медсестра. Михаилу 23 года — у него свой бизнес. Пара живет в Казани

— Мы познакомились в моем дворе, когда я не могла открыть багажник машины. Рядом стояла компания мальчишек, и я попросила их помочь, отозвались все, но получилось открыть у Миши. Мы пообщались немного, в последующие дни тоже было недолгое общение при встрече, а затем он взял номер и начал писать. Как-то вечером он позвал меня в парк, мы гуляли до утра. Стали встречаться, но было сложно укладываться в график — у меня двое детей.

Спустя три месяца он познакомил меня с родителями, и его мама сказала, что так нельзя, нужно узаконить отношения (замужество в мои планы на тот момент не входило). Сейчас мы официально женаты уже 1,5 года, родился сын. Громких противников в наш адрес не было, возможно, друзья ему и говорили, что я старше — зачем? Но лично мне никто ничего не сказал, только моя сестра была против наших отношений. Мамы у меня нет, отец не выразил никакого мнения.

Для Миши разница в возрасте — не проблема, а меня это волнует, я старше на 12 лет, мне хочется выглядеть рядом с ним так же, как он. Есть и страхи, и переживания, особенно после родов: похудеть — это в приоритете, к косметологу хожу. Мише нравится, что я не бестолковая 18-летняя девочка, а женщина с умом, во многих вопросах он ко мне прислушивается. Я даю ему быть главным, он же мужчина. У нас очень горячие отношения, мы любим друг друга каждую практически ночь. Он хочет еще ребенка.

С моей стороны ревности и мыслей «а вдруг уведут» нет, а вот он очень ревнив. Столько всего было — и проверка телефона, никуда не пускал, ревновал даже к коллегам-мужчинам. Сейчас более-менее успокоился. Возраст — это предрассудки, ровесники так же расходятся.

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любовьотношениясемьяразница в возрасте
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КОММЕНТАРИИ (40)

Мандарин
28 фев 2020 в 15:20

Потом ему будет 40, в расцвете сил, а жене 60, и захочется помоложе. Мужики верхней головой совсем не думают, видимо только нижней. Женятся, детей нарожают и потом будет грустить заглядываясь на молоденьких.

дека
28 фев 2020 в 15:13

Женщина которая старше своего мужчины это - извращение! Когда наоборот - природная эстетика! Молодой муж автоматом подчёркивает возраст женщины, не выигрышный для неё. А муж который старше наоборот подчёркивает молодость женщины на своём фоне! Вот такие вот дела.

зомбоид
28 фев 2020 в 15:20

зачем такие ужосы