«Мужчины пишут по 10 сообщений в день»: модель из Новосибирска разносит еду, чтобы заработать на брекеты

Алиса мечтает стать моделью и уехать работать за границу Фото: Александр Ощепков; предоставлено героиней публикации

Эффектная блондинка ждет нас за столиком фуд-корта в торговом центре. Без макияжа и в брендированной форме Алиса выглядит скромно, но все равно выделяется среди коллег. В свободное от курьерства время девушка работает моделью и собирается покорить мировые подиумы. Она только в начале карьеры, но внимания мужчин, по словам Алисы, уже очень много. В социальных сетях ей пишут по 10 сообщений в день. Специально для НГС сибирячка из маленького села в Сузунском районе рассказала свою историю.

О работе курьером

Я всего неделю работаю курьером в Яндекс.Еде. До этого работала в другой доставке, но там были жестче штрафы и меньше заказов. На прошлой работе я проводила по 12 часов в день, примерно с 10 до 22. Сейчас работаю 6–8 часов, но иногда тоже 12. Если работать каждый день по 12 часов — в месяц реально получить 40–45 тысяч. Чаще всего езжу на общественном транспорте. Но иногда бывает, что автобусы и маршрутки не ходят до ресторана или клиента. Самое дальнее расстояние, которое я прошла пешком — 3 километра, это частный сектор. Очень далеко, да и опасно там. Отказаться от таких заказов нельзя, иначе будет штраф (примерно в стоимость заказа).

Алиса говорит, что ей нравится работать курьером. А рюкзак доставляет неудобство, только когда заказывают пиццу Фото: Александр Ощепков/НГС

Я коплю на лечение зубов — хочу поставить брекеты (они стоят около 60 тысяч). Это поможет работать моделью. Даже если у меня будет много предложений по съемкам, я все равно не оставлю работу курьером. Но, возможно, стану работать меньше.

Чаще всего курьерами работают парни. Многие проявляют ко мне интерес, но я никому не отвечаю взаимностью, потому что мне никто не нравится.

Один раз заказчик нашел по номеру телефона мою страницу в социальных сетях и написал, чтобы познакомиться.

Мы немного пообщались, и всё. Мужчины часто пишут в социальных сетях. Обычно приходит по 10 сообщений в день, но бывает и больше. Я пока не задумываюсь о семье или детях, а про отношения — смотря какие.

Про моделинг Кроме доставки еды, я учусь играть на пианино, иногда пишу рассказы, придумываю комиксы и участвую в съемках. В будущем хочу работать моделью. Но для модели у меня маленький рост, поэтому мне нужно сделать зубы. В агентстве сказали, что с моим ростом нужно быть лучшей в других сферах — много улыбаться и хорошо ходить на каблуках. Мне сейчас предлагают иногда коммерческие заказы, но у меня нет на них времени. В России работы практически нет, вся работа — за границей.

После школы я поступила в колледж, училась год на швею, а потом ушла. Эта специальность мне совсем не интересна, просто туда было легко попасть. У меня не получилось поступить в художественный колледж из-за того, что недостаточно высок балл аттестата, но задание творческого конкурса я выполнила хорошо.



После того, как Алиса ушла из колледжа, она стала работать и «просто жить для себя» Фото: предоставлено героиней публикации

О семье и интернете



Я с 16 лет независима от родителей в финансовом плане. Сейчас мне 19. Родители живут в Сузунском районе — село Ключики. Изначально они не были во мне уверены.

Когда я жила с ними, то они даже говорили, что у меня нет будущего — потому что я много сидела в интернете.

Свои первые полмиллиона Алиса начала зарабатывать еще в школе Фото: Александр Ощепков/НГС