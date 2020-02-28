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Какие звезды приедут? Какие номинации будут? Онлайн с презентации третьей «Народной премии НГС»

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Так проходила церемония награждения второй премии

Так проходила церемония награждения второй премии

В эту пятницу, 28 февраля, в новосибирском Центре культуры и отдыха «Победа» презентуют «Народную премию НГС» 2020 года, девиз которой звучит так: «Отметь лучший бизнес на карте города». Это будет третья наша премия в Новосибирске.

Впервые «Народная премии НГС» прошла в 2018 году: новосибирцы выдвигали своих номинантов на звание лучшей компании города в каждой из 10 номинаций в течение месяца. Потом на основе предложенных вариантов был сформирован шорт-лист из 100 компаний, за которые надо было проголосовать на специальном сайте премии (в каждой номинации было 10 претендентов). 

Те, кто вошёл в сотню лучших, получают специальные дипломы, а победителя в каждой номинации называют только на церемонии награждения, которая проходит на сцене оперного театра. 

Первую церемонию награждения вела Елена Летучая, вторую — Иван Ургант. Сегодня мы узнаем, кто будет ведущим премии в этом году.

Журналист НГС Мария Тищенко ведёт прямой эфир с презентации. Задавайте ей свои вопросы!

Победители премии получают статуэтки в виде геометки, которые делает хрупкая девушка-фрезеровщик из Екатеринбурга.

Во время голосования компании активно агитируют новосибирцев голосовать за них: кто-то печатает информацию о премии на чеках, кто-то делает посты в соцстях, а кто-то обещает подарки. 

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Народная премия НГСНародная премиябизнесголосование
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КОММЕНТАРИИ (2)

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28 фев 2020 в 09:30

"Так проходила церемония награждения второй премии". И за что наградили премию, а, Бруня？

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28 фев 2020 в 09:29

Прочитал как "отыметь бизнес..." Любая контора, которая хоть как-то рекламируется на нгс, автоматически попадает в мой чёрный список, за исключением СГК и подобных упырей.