Какие звезды приедут? Какие номинации будут? Онлайн с презентации третьей «Народной премии НГС»

13 декабря 2019
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В эту пятницу, 28 февраля, в новосибирском Центре культуры и отдыха «Победа» презентуют «Народную премию НГС» 2020 года, девиз которой звучит так: «Отметь лучший бизнес на карте города». Это будет третья наша премия в Новосибирске.
Впервые «Народная премии НГС» прошла в 2018 году: новосибирцы выдвигали своих номинантов на звание лучшей компании города в каждой из 10 номинаций в течение месяца. Потом на основе предложенных вариантов был сформирован шорт-лист из 100 компаний, за которые надо было проголосовать на специальном сайте премии (в каждой номинации было 10 претендентов).
Те, кто вошёл в сотню лучших, получают специальные дипломы, а победителя в каждой номинации называют только на церемонии награждения, которая проходит на сцене оперного театра.
Первую церемонию награждения вела Елена Летучая, вторую — Иван Ургант. Сегодня мы узнаем, кто будет ведущим премии в этом году.
Журналист НГС Мария Тищенко ведёт прямой эфир с презентации. Задавайте ей свои вопросы!
Победители премии получают статуэтки в виде геометки, которые делает хрупкая девушка-фрезеровщик из Екатеринбурга.
Во время голосования компании активно агитируют новосибирцев голосовать за них: кто-то печатает информацию о премии на чеках, кто-то делает посты в соцстях, а кто-то обещает подарки.
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"Так проходила церемония награждения второй премии". И за что наградили премию, а, Бруня？
Прочитал как "отыметь бизнес..." Любая контора, которая хоть как-то рекламируется на нгс, автоматически попадает в мой чёрный список, за исключением СГК и подобных упырей.