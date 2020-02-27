27 февраля четверг
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 3/10
usd 65.52
eur 71.24
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 3/10
usd 65.52
eur 71.24

Все новости

Все новости
Развлечения Репортаж

«В попу силикончик»: скандальная поэтесса прочитала стихи про нижнее белье и довела женщин до слез

Каждая строчка от популярной инстадивы находит отклик в сердцах миллионов девушек. Потому что все правда

1 227
22 Обсудить

Поделиться

Сола Монова чётко подбирает слова к самым сложным жизненным ситуациям&nbsp;

Сола Монова чётко подбирает слова к самым сложным жизненным ситуациям 

По случаю приезда самой популярной поэтессы в интернете в ДКЖ собрался практически весь новосибирский Instagram. Поклонники творчества Солы Моновой пришли послушать стихи «о себе», но со сцены и из уст самой дивы, а не с экрана телефона. Лучшие платья, эффектный макияж и прическа — и вот они уже делают многочисленные фото для своего блога, не забывая отмечать аккаунт той, ради которой собрались. Одни наперебой обсуждают то, что «Бабы» — лучшее стихотворение, другие интересуются книгами поэтессы, которые продавались на входе, мужчины скромно стоят в сторонке. Корреспонденты НГС тоже посетили поэтический вечер — рассказываем подробности.

Литературные критики ненавидят Солу Монову всей душой, называя популярную поэтессу бездарностью, а армия фанатов, напротив, боготворит кумира. Юлия Соломонова стала популярной благодаря интернету, особенно помог ей Instagram — в аккаунте Солы больше 1 миллиона подписчиков. Стихи активно разбирают на цитаты или постят целиком, пересказывают друг другу.

Поэтесса собрала полный зал ДКЖ — пустых мест практически не было&nbsp;

Поэтесса собрала полный зал ДКЖ — пустых мест практически не было 

В Новосибирск Сола приехала с новой шоу-программой iPoetess. Ближе к началу все потихоньку стекаются в зал, в воздухе явно ощущается аромат Chanel. Публика преимущественно женская и разновозрастная — от двадцати лет и выше, средний возраст аудитории — 35+. Мужчины тоже присутствуют, но их меньше, одиноких — нет, все пришли со своими спутницами. 

Любое выступление Солы — это шоу, а не тихий литературный кружок. Поэтесса всегда появляется на сцене в предметах роскоши под аккомпанемент живой музыки. На этот раз Сола вышла, одетая в блестящее коктейльное платье, как кинодива из 20-х, и начала с эпичного «Довези меня, Рикша, до Агры». 

Каждый раз Сола предстает в образе драм-королевы, перчатки — обязательный атрибут ее костюма

Каждый раз Сола предстает в образе драм-королевы, перчатки — обязательный атрибут ее костюма

О том, как стихи о ней самой стали стихами обо всех, Соломонова рассказывала уже неоднократно и повторила историю еще раз: 

— Во время учёбы во ВГИКе однокурсница начала съемку фильма и взяла моё стихотворение, вырезав третье четверостишье — личное. 

Правка не сильно огорчила тогда еще юную поэтессу, а наоборот, вдохновила на новую волну творчества. Сейчас каждая вторая женщина находит себя в строчках Соломоновой и пишет ей: «Ох, да это же про меня!».

Иногда Сола пишет романсы, исполняет их гитарист и аранжировщик песен Сергей Дворецкий

Иногда Сола пишет романсы, исполняет их гитарист и аранжировщик песен Сергей Дворецкий

Раньше в нашем городе Сола выступала в ресторанах, в прошлом году выступила в филармонии, в зале им. А. Каца, а про зал Дома культуры железнодорожников сказала: 

— Какой шикарный зал! И красивые зрители, я так рада! Новосибирск, я так вам благодарна за то, что вы пришли!

Начала концерт Сола с лирических стихотворений&nbsp;

Начала концерт Сола с лирических стихотворений 

Публика замерла в ожидании любимой части — стихов про мудаков (именно они больше всего заходят женщинам из-за особо четкого попадания в ситуацию — и непонятно, как у нее выходят такие пронзительные строчки). Но нет, Сола сказала со сцены, что не хочет оставить после своей смерти только саркастичные строчки о мужчинах, и начала читать лирику, тоже идеально совпадающую с историей, которую как будто вчера вам на кухне рассказала подружка за бокалом вина. 

Съемка фото и видео — уже обязательная часть любого концерта&nbsp;

Съемка фото и видео — уже обязательная часть любого концерта 

Сетевые поэты отличаются тем, что взаимодействуют с публикой не столько вербально, сколько кинематографично. Так и Сола — она в образе, всегда. Роковая женщина, вамп. Она актриса — ее гламурная поэтика сопровождается то драматичной паузой, то презренным взглядом, то томным вздохом, то легким движением руки или танцем. Иногда случается перформанс — Сола залезает то на табурет, то на рояль (к чему бы это?) и задирает платье. В ДКЖ не было ни табуретки, ни рояля, но зато было элегантное розовое бархатное кресло — на нем поэтесса изображала своих подписчиц — было забавно и очень правдоподобно. 

Здесь Сола довльно точно изобразила, как фотографируются девушки для Instagram

Здесь Сола довльно точно изобразила, как фотографируются девушки для Instagram

Уже переодетая в более удобное платье, Юлия читает стих про «Чужую женщину». Пачками звучат «Ты не бойся», «Режиссёр», «Вечная любовь» и другие. В этот раз выступление поэтессы не такое дерзкое и саркастичное, как предыдущее, наоборот, оно больше лиричное и даже трогательное, а в некоторых моментах до слез — Сола читает любовную и философскую лирику, а женщины плачут, узнав в них себя самих. 

Поэтесса говорит, что написание стихов помогает от депрессии&nbsp;

Поэтесса говорит, что написание стихов помогает от депрессии 

— Я надела это колье, изогнулась на книжном столе и отправила вам фотографию в нижнем белье, — чётко проговаривает Сола свое новое стихотворение «Колье». А после, добавив немного драйва, музыки и танца, поэтесса переходит к популярному: «Что не судьба, то опыт», — и все-таки задирает платье.

Это был неожиданный экспромт, но публика оценила

Это был неожиданный экспромт, но публика оценила

В зале присутствует друг Солы — пластический хирург, ему она посвятила отдельное стихотворение, которое прочла под восторженный женский смех:

— Вот этой — сузить носа кончик (непарный хрящ слегка широк). Вот этой — в попу силикончик, а этой — собственный жирок.

Сола Монова очень хорошо умеет взаимодействовать с публикой — на каждое ее движение или слово шла отдача&nbsp;

Сола Монова очень хорошо умеет взаимодействовать с публикой — на каждое ее движение или слово шла отдача 

К середине концерта Сола, уже по традиции, просит у зала на время «одолжить ей мужика». Задача вызвавшегося — проста, сделать ей несколько красивых фото с букетом, ведь, как шутит Соломонова: «Что самое главное в современном мужчине? Чтобы он классно фоткал свою тёлочку». Вышел парень, который уже проделывал фокус в прошлом году и поэтому легко справился с задачей. В подарок Сола дала ему сразу две своих книги. 

Литературные критики же, в отличие от фанатов, не принимают сетевых поэтов и не считают их стихи искусством&nbsp;

Литературные критики же, в отличие от фанатов, не принимают сетевых поэтов и не считают их стихи искусством 

В зал летят цветы — Сола обещает, что та, которая поймает, непременно выйдет замуж. Женщин много, поэтому к сцене подставляется целое ведро с цветами. 

Позже Соломонова прочитывает два детских стихотворения — для детей она начала писать не так давно, но уже хочет собрать стихи в отдельную книгу — правда, никак не успевает из-за обилия концертов. Поэтесса говорит, что ее вдохновляют собственные дети, она многому учится у них. 

У Солы Моновой три высших образования — два творческих и одно экономическое&nbsp;

У Солы Моновой три высших образования — два творческих и одно экономическое 

Солу Монову любят женщины за то, что она ловко, правдиво и с юмором умеет подобрать слова под абсолютно любую ситуацию, даже самую катастрофичную (и не в мужчинах дело). Про себя Сола говорит, что она простая русская баба, а простота, как известно, располагает. Без короны и пафоса Юлия шутит над современными женскими проблемами и выносит на злобу дня самую масштабную из них — брови. Были стихи и про губы, и про силиконовую грудь, и про соболиные шубы (теперь ее заменил писец), но это больше не тренд, как заметила Сола. 

В особо лиричные моменты в ход шли фонарики — становилось уютнее&nbsp;

В особо лиричные моменты в ход шли фонарики — становилось уютнее 

— Даже цветы в траве теперь не того оттеночка — Чёрная Фея Бровей ходит к плохим девочкам. И соблазняет: «Мажь! К уху от переносицы! Лучше бы — татуаж, он целых три года носится». 

Янина знакома с творчеством Солы уже три года и посещает все ее концерты в Новосибирске. 

Янина Ремезова ходит на все концерты Солы&nbsp;

Янина Ремезова ходит на все концерты Солы 

— Её стихи очень простые, лёгкие, за жизнь, не замысловатые. Они как спасение от загрузки, от жизненных сложностей, перипетий. Сола читает о простом, без пафоса и патетики. Лично мы не знакомы, но когда она приезжает, я имею возможность пообщаться с ней — она в жизни точно такая же, как и на сцене, это не образ, она настоящая. Этому стоит поучиться у творческих людей. 

Сола завершила концерт песней в дуэте с солисткой НОВАТа Ириной Новиковой — получилось красиво&nbsp;

Сола завершила концерт песней в дуэте с солисткой НОВАТа Ириной Новиковой — получилось красиво 

Елена говорит, что ей нравится Сола своей экстравагантностью, яркостью и неординарностью. По ее мнению, она вписывается в современность, и при этом ее стихи не лишены философского смысла, они глубже, чем кажутся на первый взгляд. 

Иногда Елена выкладывает в сеть стихи Солы&nbsp;

Иногда Елена выкладывает в сеть стихи Солы 

— Мне нравятся ее стихи про Instagram и те, что про сыночка, я тоже мама мальчика.

Иногда Елена выкладывает в своем аккаунте стихи Солы, но всегда отмечает автора. 

После концерта Сола с удовольствием общалась со зрителями, но все равно выглядела немного уставшей&nbsp;

После концерта Сола с удовольствием общалась со зрителями, но все равно выглядела немного уставшей 

— Мне давно нравится Сола. На таком масштабном концерте я второй раз, и то, что было сегодня — непередаваемые ощущения. Испытать за полтора два часа абсолютно все виды эмоций — это дорогого стоит, когда ты и плачешь, и смеешься, и восторг, и некая ярость — это круто. Была очень живая энергетика, все было лаконично. «Бабы» — самое любимое стихотворение, как и у любой другой нормальной русской бабы, — поделилась впечатлениями Ася, ей концерт очень понравился. 

Асе очень понравился концерт — она не ожидала, что испытает столько эмоций&nbsp;

Асе очень понравился концерт — она не ожидала, что испытает столько эмоций 

Концерт подходит к концу, Соломонова читает «Стихи про мужиков» под аккомпанемент вокалистки НОВАТа Ирины Новиковой, скрипача Алексея Кобринского, гитариста Сергея Дворецкого и пианистки Светланы Мочалиной. После поэтесса провела автограф-сессию и ответила на вопросы зрителей.

Сола обещала приехать на следующий год с новой программой&nbsp;

Сола обещала приехать на следующий год с новой программой 

Что еще почитать про известных женщин:

В прошлом месяце мы писали историю скрипачки, которая ради семьи решила оставить шоу-бизнес. Раньше Илария Калмазан выступала на одной сцене со Шнуровым и собирала огромные залы, но ушла из-за эмоционального выгорания. Специально для НГС она рассказала о подробностях своего ухода.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

концертпоэзияСола Моновасовременная поэзияДКЖкультуралитература
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (22)

пенсионерка
27 фев 2020 в 20:16

Пойду перечитаю Советские стихотворения. Советское - значит лучшее. И стихи не исключение.

Фото пользователя
27 фев 2020 в 20:40

Поэтесса ничего такая. Любит удивлять.

пенсионерка
27 фев 2020 в 20:16

Ужасно, просто ужасно. И мне очень стыдно за тех, кто пишет такие стихи.