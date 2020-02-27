«В попу силикончик»: скандальная поэтесса прочитала стихи про нижнее белье и довела женщин до слез

Сола Монова чётко подбирает слова к самым сложным жизненным ситуациям Фото: Ольга Бурлакова

По случаю приезда самой популярной поэтессы в интернете в ДКЖ собрался практически весь новосибирский Instagram. Поклонники творчества Солы Моновой пришли послушать стихи «о себе», но со сцены и из уст самой дивы, а не с экрана телефона. Лучшие платья, эффектный макияж и прическа — и вот они уже делают многочисленные фото для своего блога, не забывая отмечать аккаунт той, ради которой собрались. Одни наперебой обсуждают то, что «Бабы» — лучшее стихотворение, другие интересуются книгами поэтессы, которые продавались на входе, мужчины скромно стоят в сторонке. Корреспонденты НГС тоже посетили поэтический вечер — рассказываем подробности.



Литературные критики ненавидят Солу Монову всей душой, называя популярную поэтессу бездарностью, а армия фанатов, напротив, боготворит кумира. Юлия Соломонова стала популярной благодаря интернету, особенно помог ей Instagram — в аккаунте Солы больше 1 миллиона подписчиков. Стихи активно разбирают на цитаты или постят целиком, пересказывают друг другу.

Поэтесса собрала полный зал ДКЖ — пустых мест практически не было Фото: Ольга Бурлакова

В Новосибирск Сола приехала с новой шоу-программой iPoetess. Ближе к началу все потихоньку стекаются в зал, в воздухе явно ощущается аромат Chanel. Публика преимущественно женская и разновозрастная — от двадцати лет и выше, средний возраст аудитории — 35+. Мужчины тоже присутствуют, но их меньше, одиноких — нет, все пришли со своими спутницами. Любое выступление Солы — это шоу, а не тихий литературный кружок. Поэтесса всегда появляется на сцене в предметах роскоши под аккомпанемент живой музыки. На этот раз Сола вышла, одетая в блестящее коктейльное платье, как кинодива из 20-х, и начала с эпичного «Довези меня, Рикша, до Агры».

Каждый раз Сола предстает в образе драм-королевы, перчатки — обязательный атрибут ее костюма Фото: Ольга Бурлакова

О том, как стихи о ней самой стали стихами обо всех, Соломонова рассказывала уже неоднократно и повторила историю еще раз: — Во время учёбы во ВГИКе однокурсница начала съемку фильма и взяла моё стихотворение, вырезав третье четверостишье — личное. Правка не сильно огорчила тогда еще юную поэтессу, а наоборот, вдохновила на новую волну творчества. Сейчас каждая вторая женщина находит себя в строчках Соломоновой и пишет ей: «Ох, да это же про меня!».

Иногда Сола пишет романсы, исполняет их гитарист и аранжировщик песен Сергей Дворецкий Фото: Ольга Бурлакова

Раньше в нашем городе Сола выступала в ресторанах, в прошлом году выступила в филармонии, в зале им. А. Каца, а про зал Дома культуры железнодорожников сказала: — Какой шикарный зал! И красивые зрители, я так рада! Новосибирск, я так вам благодарна за то, что вы пришли!

Начала концерт Сола с лирических стихотворений Фото: Ольга Бурлакова

Публика замерла в ожидании любимой части — стихов про мудаков (именно они больше всего заходят женщинам из-за особо четкого попадания в ситуацию — и непонятно, как у нее выходят такие пронзительные строчки). Но нет, Сола сказала со сцены, что не хочет оставить после своей смерти только саркастичные строчки о мужчинах, и начала читать лирику, тоже идеально совпадающую с историей, которую как будто вчера вам на кухне рассказала подружка за бокалом вина.

Съемка фото и видео — уже обязательная часть любого концерта Фото: Ольга Бурлакова

Сетевые поэты отличаются тем, что взаимодействуют с публикой не столько вербально, сколько кинематографично. Так и Сола — она в образе, всегда. Роковая женщина, вамп. Она актриса — ее гламурная поэтика сопровождается то драматичной паузой, то презренным взглядом, то томным вздохом, то легким движением руки или танцем. Иногда случается перформанс — Сола залезает то на табурет, то на рояль (к чему бы это?) и задирает платье. В ДКЖ не было ни табуретки, ни рояля, но зато было элегантное розовое бархатное кресло — на нем поэтесса изображала своих подписчиц — было забавно и очень правдоподобно.

Здесь Сола довльно точно изобразила, как фотографируются девушки для Instagram Фото: Ольга Бурлакова

Уже переодетая в более удобное платье, Юлия читает стих про «Чужую женщину». Пачками звучат «Ты не бойся», «Режиссёр», «Вечная любовь» и другие. В этот раз выступление поэтессы не такое дерзкое и саркастичное, как предыдущее, наоборот, оно больше лиричное и даже трогательное, а в некоторых моментах до слез — Сола читает любовную и философскую лирику, а женщины плачут, узнав в них себя самих.

Поэтесса говорит, что написание стихов помогает от депрессии Фото: Ольга Бурлакова

— Я надела это колье, изогнулась на книжном столе и отправила вам фотографию в нижнем белье, — чётко проговаривает Сола свое новое стихотворение «Колье». А после, добавив немного драйва, музыки и танца, поэтесса переходит к популярному: «Что не судьба, то опыт», — и все-таки задирает платье.

Это был неожиданный экспромт, но публика оценила Фото: Ольга Бурлакова

В зале присутствует друг Солы — пластический хирург, ему она посвятила отдельное стихотворение, которое прочла под восторженный женский смех: — Вот этой — сузить носа кончик (непарный хрящ слегка широк). Вот этой — в попу силикончик, а этой — собственный жирок.

Сола Монова очень хорошо умеет взаимодействовать с публикой — на каждое ее движение или слово шла отдача Фото: Ольга Бурлакова

К середине концерта Сола, уже по традиции, просит у зала на время «одолжить ей мужика». Задача вызвавшегося — проста, сделать ей несколько красивых фото с букетом, ведь, как шутит Соломонова: «Что самое главное в современном мужчине? Чтобы он классно фоткал свою тёлочку». Вышел парень, который уже проделывал фокус в прошлом году и поэтому легко справился с задачей. В подарок Сола дала ему сразу две своих книги.

Литературные критики же, в отличие от фанатов, не принимают сетевых поэтов и не считают их стихи искусством Фото: Ольга Бурлакова

В зал летят цветы — Сола обещает, что та, которая поймает, непременно выйдет замуж. Женщин много, поэтому к сцене подставляется целое ведро с цветами.

Позже Соломонова прочитывает два детских стихотворения — для детей она начала писать не так давно, но уже хочет собрать стихи в отдельную книгу — правда, никак не успевает из-за обилия концертов. Поэтесса говорит, что ее вдохновляют собственные дети, она многому учится у них.



У Солы Моновой три высших образования — два творческих и одно экономическое Фото: Ольга Бурлакова

Солу Монову любят женщины за то, что она ловко, правдиво и с юмором умеет подобрать слова под абсолютно любую ситуацию, даже самую катастрофичную (и не в мужчинах дело). Про себя Сола говорит, что она простая русская баба, а простота, как известно, располагает. Без короны и пафоса Юлия шутит над современными женскими проблемами и выносит на злобу дня самую масштабную из них — брови. Были стихи и про губы, и про силиконовую грудь, и про соболиные шубы (теперь ее заменил писец), но это больше не тренд, как заметила Сола.

В особо лиричные моменты в ход шли фонарики — становилось уютнее Фото: Ольга Бурлакова

— Даже цветы в траве теперь не того оттеночка — Чёрная Фея Бровей ходит к плохим девочкам. И соблазняет: «Мажь! К уху от переносицы! Лучше бы — татуаж, он целых три года носится». Янина знакома с творчеством Солы уже три года и посещает все ее концерты в Новосибирске.

Янина Ремезова ходит на все концерты Солы Фото: Ольга Бурлакова

— Её стихи очень простые, лёгкие, за жизнь, не замысловатые. Они как спасение от загрузки, от жизненных сложностей, перипетий. Сола читает о простом, без пафоса и патетики. Лично мы не знакомы, но когда она приезжает, я имею возможность пообщаться с ней — она в жизни точно такая же, как и на сцене, это не образ, она настоящая. Этому стоит поучиться у творческих людей.

Сола завершила концерт песней в дуэте с солисткой НОВАТа Ириной Новиковой — получилось красиво Фото: Ольга Бурлакова

Елена говорит, что ей нравится Сола своей экстравагантностью, яркостью и неординарностью. По ее мнению, она вписывается в современность, и при этом ее стихи не лишены философского смысла, они глубже, чем кажутся на первый взгляд.

Иногда Елена выкладывает в сеть стихи Солы Фото: Ольга Бурлакова

— Мне нравятся ее стихи про Instagram и те, что про сыночка, я тоже мама мальчика. Иногда Елена выкладывает в своем аккаунте стихи Солы, но всегда отмечает автора.

После концерта Сола с удовольствием общалась со зрителями, но все равно выглядела немного уставшей Фото: Ольга Бурлакова

— Мне давно нравится Сола. На таком масштабном концерте я второй раз, и то, что было сегодня — непередаваемые ощущения. Испытать за полтора два часа абсолютно все виды эмоций — это дорогого стоит, когда ты и плачешь, и смеешься, и восторг, и некая ярость — это круто. Была очень живая энергетика, все было лаконично. «Бабы» — самое любимое стихотворение, как и у любой другой нормальной русской бабы, — поделилась впечатлениями Ася, ей концерт очень понравился.

Асе очень понравился концерт — она не ожидала, что испытает столько эмоций Фото: Ольга Бурлакова

Концерт подходит к концу, Соломонова читает «Стихи про мужиков» под аккомпанемент вокалистки НОВАТа Ирины Новиковой, скрипача Алексея Кобринского, гитариста Сергея Дворецкого и пианистки Светланы Мочалиной. После поэтесса провела автограф-сессию и ответила на вопросы зрителей.

Сола обещала приехать на следующий год с новой программой Фото: Ольга Бурлакова