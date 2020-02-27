На самом деле он не ваш: что в Новосибирске нельзя делать с балконом

Увеличивать балкон можно, но совсем незначительно. Максимальная площадь, на которую вы вправе его расширить, — 30 кв. см. Из-за этого не будет критически нарушена устойчивость балконной плиты, а невооруженным взглядом со стороны фасада будет трудно определить отклонение от стандарта.



— Часто люди хотят увеличить балкон, при этом расширяться собираются минимум на полметра. Но по нормам максимально разрешенная площадь — до 30 кв. см относительно бетонной плиты. Это реально и по строительным нормам, и по нормам БТИ. Но стоит только немного превысить этот предел (и сделать, например, 35 см), то при продаже квартиры это будет считаться перепланировкой. Поэтому, если планируете в дальнейшем продавать свое жилье, придется подумать о том, как эту перепланировку узаконить, — говорит технический специалист компании по комплексному обустройству балконов и лоджий Андрей Иванов.

