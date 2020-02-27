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Недвижимость Обзор

На самом деле он не ваш: что в Новосибирске нельзя делать с балконом

Выращивание цветов, складирование вещей и еще 5 ошибок, которые допускают все

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Даже котик не спасет вас от штрафа за нарушения&nbsp;

Даже котик не спасет вас от штрафа за нарушения 

Мы не будем говорить, что на балконе нельзя курить (потому что можно, просто не все правильно понимают закон, который запрещает использовать открытый огонь на балконах и лоджиях), ведь и без этого он является какой-то терра инкогнита. И далеко не каждый балконовладелец знает, что на нем делать можно, а что запрещено. К счастью, не знают этого и многие карательные органы. Или просто закрывают глаза на нарушения. Давайте не будем дожидаться, когда они почитают КоАПы, законы и кодексы, и узнаем, какие ошибки совершают на балконе практически все.

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Ошибка 1. Увеличивать балкон

Увеличивать балкон можно, но совсем незначительно. Максимальная площадь, на которую вы вправе его расширить, — 30 кв. см. Из-за этого не будет критически нарушена устойчивость балконной плиты, а невооруженным взглядом со стороны фасада будет трудно определить отклонение от стандарта.

— Часто люди хотят увеличить балкон, при этом расширяться собираются минимум на полметра. Но по нормам максимально разрешенная площадь — до 30 кв. см относительно бетонной плиты. Это реально и по строительным нормам, и по нормам БТИ. Но стоит только немного превысить этот предел (и сделать, например, 35 см), то при продаже квартиры это будет считаться перепланировкой. Поэтому, если планируете в дальнейшем продавать свое жилье, придется подумать о том, как эту перепланировку узаконить, — говорит технический специалист компании по комплексному обустройству балконов и лоджий Андрей Иванов.

Увеличенные балконы еще и внешний вид фасада портят

Увеличенные балконы еще и внешний вид фасада портят

— Все перепланировки должны проводиться с согласия администрации. Никто не имеет права менять проект дома без согласования с руководящими органами, — уточняет заместитель главного инженера управляющей компании Александр Рудов. — Планировка не будет соответствовать зафиксированной в поэтажном плане, и любые изменения необходимо задокументировать в БТИ.

Чаще всего самовольная (и несогласованная) перепланировка вскрывается только при продаже квартиры. Но не стоит забывать о бдительных соседях (особенно бабушках), которые могут рассказать о вашем интересном балконе строительным инспекциям и другим инстанциям. Тогда вы рискуете не только вернуть балкон в прежний вид, но и заплатить штраф.

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Ошибка 2. «Выращивать» сосульки

Несогласованная перепланировка балкона может не просто изменить конструктивные особенности дома, но и его тепловой контур. Из-за этого нарушается теплообмен между улицей и помещениями, а на балконе вырастают сосульки. Конечно, законодательно прописанного запрета на их «выращивание» нет, но если ледяная глыба свалится на какого-нибудь прохожего, спросить могут с вас.

Если окажется, что сосульки появились по вашей вине, готовьтесь поплатиться

Если окажется, что сосульки появились по вашей вине, готовьтесь поплатиться

— Если человек, к примеру, установил козырек без согласований и технических документов, то при падении сосулек с такого балкона суд, вероятнее всего, признает виновным собственника, — объясняет Александр Рудов. — Но когда требования закона при перепланировке были соблюдены, есть проект, техническое заключение, согласие жильцов дома, то ответственными за уборку сосулек с балконов будут считаться управляющие организации.

Сосульки могут появиться на балконах и окнах по самым разным причинам. Недостаточная теплоизоляция из-за старых окон спровоцирует выделение теплого воздуха из помещения, который при отрицательных температурах превращается в наледь. И такая проблема решается только полной заменой окон. Когда квартира слишком сильно отапливается, становится жарко и душно. Приходится открывать окна и проветривать. Таким образом, происходит утечка теплого воздуха, который также при охлаждении превращается в лед.

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Ошибка 3. Использовать балкон как кладовку

— Пространного списка предметов, которые нельзя держать на балконе, нет, здесь надо больше руководствоваться здравым смыслом. Вы же не будете, например, хранить канистру с бензином на солнечной стороне, — говорит Андрей Иванов. — Нужно также учитывать максимальный вес — в среднем плита выдерживает нагрузку в 750 кг. Если балкон изношен, то меньше.

Держите на балконе только самое необходимое и малогабаритное

Держите на балконе только самое необходимое и малогабаритное

Поэтому не храните на балконе всё подряд. Ненужные вещи лучше сразу выкидывать, а те, что еще могут пригодиться, отправьте в кладовку или в гараж. Если что-то рухнет с балкона на голову прохожим, виноватыми окажетесь опять же вы. Наказания не будет, только если что-то произойдет с балконной плитой. Потому что плита — это общедомовая собственность, и ответственность за ее содержание несет управляющая компания. Но за всё, что находится на балконе (козырек, решетка, ограждение, вещи), полную ответственность несет собственник.

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Ошибка 4. Заводить оранжерею

Обустраивать цветники на балконе тоже не лучшая идея. Максимум, что вы можете, если верить Госстрою, это поставить цветочные ящики с внутренней стороны, не используя при этом крепления. Если уж так хочется превратить балкон в мини-сад со свисающими во все стороны лианами, кронштейнами и другими наворотами, это придется опять же согласовывать с администрацией.

То, что снаружи вашей квартиры — уже общедомовая собственность<br>

То, что снаружи вашей квартиры — уже общедомовая собственность

Другой документ, который действует при цветочном оформлении балкона, — это паспорт фасада, регламентирующий внешний облик здания.

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Ошибка 5. Стремиться выделиться

Этого же паспорта фасада стоит придерживаться, когда проснувшийся в вас безумный дизайнер решил подарить этому миру больше ярких нот. Особенно когда ваш балкон смотрит не в тихий двор, где почти никого нет, а на оживленную центральную улицу. В этом случае все конструкции с внешней стороны здания должны быть выполнены в едином стиле. Так что, если захотите сделать себе золотой балкон, придется убедить соседей присоединиться к вам и сделать то же самое со своими балконами.

Можете украсить балкон на радость детям, но слушаться все равно придется закона

Можете украсить балкон на радость детям, но слушаться все равно придется закона

— Если окна выходят на красную линию, мы обычно рекомендуем делать пластик с внешней стороны в цвет фасада, чтобы не нарушать единую стилистику. Не думаю, что кто-то будет делать балконы разноцветными. Сейчас, наоборот, люди собираются в чатах и решают, в какой единой гамме им всё сделать, — говорит Андрей Иванов. — Нарекания со стороны администрации возможны. Как так — у всех серые балконы, а ты взял и сделал изумрудный? Здесь будут либо рекомендации, либо скажут переделать: существует фасад зданий, будьте любезны его придерживаться.

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Ошибка 6. Объединять комнату с лоджией

Объединять комнату с лоджией запрещено, потому что вместе с этим многие жильцы меняют расположение радиаторов, вынося их на балкон, создавая тем самым проблемы общей системе теплоснабжения. Такой перенос может вызвать замерзание системы отопления и разрушить ее.

Хотите сделать офис на балконе? А согласовать?

Хотите сделать офис на балконе? А согласовать?

Кроме того, снося подоконную часть и увеличивая за ее счет площадь комнаты, «перестройщики» затрагивают наружные стены, которые являются общедомовым имуществом. Поэтому нужно опросить всех соседей и собрать не меньше 67% подписей жильцов всего дома. Даже тех, кто живет в другом конце здания. Но и это не всегда гарантирует положительного решения от администрации. Снос стены и смена расположения батареи на бюрократическом языке городских и районных властей означает переоборудование тепловой сети. А этого никто не согласует.

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Ошибка 7. Остеклять балконы и лоджии

Даже если вы решите остеклить балкон, вам понадобятся разрешительные документы. Но во всем есть свои исключения. К примеру, если по проекту здание предусматривает остекление (этот момент уточните у застройщика), то проводить его после получения ключей можно без согласований. А вот если вы решили остеклить квартиру в старой хрущевке, понадобится разрешение от застройщика или администрации.

Иногда остекление балконов просто небезопасно

Иногда остекление балконов просто небезопасно

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КОММЕНТАРИИ (1)

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27 фев 2020 в 07:41

Остекление балкона-это не перепланировка и не переустройство! В т.ч. установка козырька,если нагрузочная способность не превышена,или не портится вид фасада здания,относящегося к категории памятников архитектуры и т.д. Читайте законы!!!