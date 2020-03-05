Пинали по лицу, вымогали деньги. В новосибирской школе ученицы жестоко избили семиклассницу

После избиения Даше понадобилась неделя, чтобы оправиться от травм. Но ходить на уроки она всё ещё опасается — обидчицы продолжают посещать школу, их даже не наказали Фото: Густаво Зырянов; Наталья Туева

В середине февраля трое учениц школы № 158 избили семиклассницу Дашу. До этого они вымогали у неё деньги. После инцидента обидчицы как ни в чём не бывало продолжили ходить на занятия, а Даша попала в больницу с сотрясением головного мозга. Сейчас семиклассница боится ходить в школу — те девочки, по словам Дашиной мамы, чувствуют себя безнаказанными и поэтому продолжают задирать других учеников. В родительском комитете уверены, что в инциденте есть вина директора, который принимает в переполненные классы новичков, в основном из неблагополучных семей. Сам директор разводит руками — он обещает разобраться в причинах драки и говорит, что не может отказывать другим детям в приёме. В деталях истории разбиралась корреспондент НГС Ксения Лысенко.



«У тебя родители хорошо живут»

Мама Даши — Наталья Туева — рассказывает, что о вымогательстве денег и конфликте с тремя другими школьницами она узнала от своей дочери уже 13 февраля, после того, как Дашу избили.

— До этого они вымогали у неё деньги — 3000 рублей . Моя дочь отказалась давать им эти деньги, и тогда те вроде как «поставили её на счётчик». Так как у ребёнка денег всё равно не было, они забрали у неё беспроводные наушники и сказали принести для них зарядку. 13 февраля Даша зарядку не принесла, её избили, — рассказывает Наталья Туева.

Сразу после этого случая Даша с мамой поехали в больницу, где девочка провела ровно неделю — у неё диагностировали сотрясение головного мозга, многочисленные ушибы по телу, следы от избиений есть и на лице. Маму беспокоит и зрение — после жестокого избиения у девочки оно начало стремительно падать.

— Били втроём, ногами по лицу. Били головой о батарею. Ребёнок мне не говорила, что у неё вымогают деньги. Я её спрашивала почему, а она: «Мам, я боялась сказать, они меня запугивали, говорили, что будут бить постоянно». Но если бы она мне сказала, то мы бы как-то решили эту ситуацию, — говорит Наталья. — А почему именно моя дочь пострадала — они говорили так: «У тебя родители хорошо живут, в коттедже, всё у тебя классно, наушники тебе ещё купят».



Три девочки, затеявшие драку, примерно одного возраста с Дашей: двум по тринадцать лет, одна из них раньше училась с самой Дашей, но осталась на второй год и теперь продолжает учёбу в шестом классе. Третьей девочке 16 лет, но она всё ещё в седьмом классе. Их мама Даши называет проблемными детьми.

— Неблагополучные семьи. Одна девочка, та, которая раньше училась с Дашей, а потом осталась на второй год, — опекаемая. Стоит давно на учёте в ПДН и в опеке Калининского района. Мама девочки уже записана как неблагополучная. И вроде как уже изъятие должны произвести какое-то. Именно эта девочка чувствует свою безнаказанность — «а мне ничего не будет, я несчастный ребёнок, да я била и буду бить», — считает Наталья Туева.

Мама Даши попросила директора перевести обидчиц в другое здание школы, но ей отказали Фото: Густаво Зырянов

На следующий день после того, как Дашу положили в больницу, её мама написала заявление в полицию. Тогда же в школу приехал инспектор ПДН, чтобы пообщаться со школьницами.

— Сначала они не признавали свою вину, сказали, что, мол, Даша поскользнулась в школе, а они ей помогали в туалете от крови отмываться. Но потом инспектор поговорила уже с дочерью, взяла её показания и затем забрала этих трех девочек и отвезла в полицию. Там они дали положительные показания. Но каких-то телефонных звонков от родителей — ничего этого не было. Всё то время, пока Даша была в больнице, телефон молчал, — рассказывает Наталья Туева.



Мама пообщалась с директором и попросила перевести обидчиц в другое здание (школа № 158 располагается в двух корпусах: на Танковой, 9/1 и на Народной, 11), поскольку Даша опасается ходить на уроки вместе с этими девочками.

— На это мне чётко было сказано: «Знаете, мне и там хватает таких звёздочек». Но почему, если учителя что-то неправомерное осуществляют по отношению к ученику, его тут же увольняют, а когда получилась такая ситуация, которая повлияла на жизнь, здоровье и психологическое состояние ребёнка, то директор ничего не предпринимает? Он даже не поговорил с родителями этих детей, не повлиял как-то на самих школьниц. Они чувствуют себя абсолютно безнаказанными — двум из них даже нет 14, а 16-летняя уверена, что ей ничего не будет. Получается, я своего ребёнка защитить совсем не могу, — рассуждает Наталья.

«К нам хлынул поток», — говорят в родительском комитете

Напряженная ситуация в образовательном учреждении, по словам председателя родительского комитета Татьяны Куркиной, наблюдается на протяжении этого года.



— То ли дети чувствуют эту безнаказанность, равнодушие со стороны нового директора... Но именно с его приходом, как ни странно, начались проявления. Раньше конфликты такими острыми не были. Я сама училась в этой школе, мой брат и мои дети тоже, но вот такой жестокости, чтобы головой о батарею, — такого не было, — делится она.

Другие ученики, как утверждает Татьяна Куркина, также недоумевают, почему никто не наказывает девочек, избивших Дашу.

— Ещё один фактор: у нас почему-то директор берёт неблагополучных детей в нашу школу, несмотря на то, что они приписаны к другим учреждениям. Например, одна из тех трёх девочек вообще на Менделеева прописана, но учится почему-то у нас. Директор говорит, что не вправе отказать, но это не так: он может отказать, потому что классы у нас переполнены. Зачем он это делает? Но в этом году у нас таких проблемных детей стало гораздо больше, к нам буквально хлынул поток, — объясняет Татьяна Куркина.

В родительском комитете уверены, что конфликт между девочками — следствие массового приёма в школу проблемных детей из неблагополучных семей Фото: Густаво Зырянов

Согласно справке о количестве прибывших в этом году учеников в 158-ю школу (имеется в распоряжении редакции), из 40 новичков — 12 относятся к неблагополучным.



— Прошлый директор имела опыт работы в детском доме, поэтому она умела разговаривать со сложными детьми — подключала и родителей, и психолога. Сейчас в нашей школе ничего подобного нет. Я вижу, что учителя в рамках своих должностных обязанностей пытаются что-то делать, но этого явно недостаточно, требуются решения на уровне руководства. Например, брат одной из этих девочек учится в 10-м классе, так вот он начал учителей на уроках просто материть. Учителя обратились к директору, а он в ответ: «Ой, вы мне про них лучше не говорите!» Это что такое? А кому нам тогда говорить? — возмущается она.

«Мы должны принимать всех детей», — ответ директора

Директор школы №158 Дмитрий Фролов сообщил корреспонденту НГС, что знает о произошедшем конфликте и предпринимает меры для его разрешения.

— Сейчас ведётся внутреннее расследование. Все виновные, естественно, понесут то или иное наказание, когда расследование закончится. Все обо всём в курсе, работа идёт, — говорит он.

По его словам, зачинщицы драки действительно продолжают ходить в школу, но пострадавшей Даше опасаться их не стоит, поскольку «существуют социальные работники, учителя, классные руководители, которые обязаны пресекать и отслеживать, если что-то подобное возникает».

