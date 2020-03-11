Что не так с домом на Красном проспекте, из-за которого в мэрию нагрянули силовики

Новостройка появилась на территории заброшенного завода — нежилые ветхие здания окружают её до сих пор, а проехать к ней можно лишь через старый КПП с воротами и цепочкой Фото: Ксения Лысенко

Силовики нагрянули в Департамент транспорта Новосибирска, а также в МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений», в конце февраля — после обысков они забрали с собой кипу документов. В мэрии пояснили, что следственные действия проводились по делу о некоем подлоге, в котором чиновники проходят лишь как свидетели. Тогда же издание «Тайга.инфо» сообщило, что обыски могут быть связаны с недавно введённой в эксплуатацию многоэтажкой на Красном проспекте, 163/6.

Что не так с новым домом, в который сейчас активно заселяются жильцы, и есть ли тут конфликт двух строительных компаний — разбиралась журналист НГС Ксения Лысенко.



«Не знаю, что они копают»

В следственном комитете наотрез отказываются комментировать обыски, которые прошли в департаменте транспорта и МУП «УЗСТПС», а директор муниципальной компании Александр Мысик по-прежнему утверждает, что не в курсе инцидента.

— Я деталей не знаю совершенно, честно вам скажу. Нас, как и мэрию, привлекли как свидетеля, пока непонятно что, — кратко объяснил он.

В ООО «ПромТех», которое строило дом комфорт-класса на Красном проспекте, 163/6 (это строительный адрес объекта, на картах дом также можно найти по адресу: Красный проспект, 165/2), рассказали, что следственных действий в их компании не было, однако силовики вызывали к себе директора компании.

— Это было не сейчас, а гораздо раньше — где-то по осени. Я тогда давал пояснения, — рассказал НГС руководитель компании-застройщика Александр Кутуков. — Всё нами сделано в рамках закона, согласно СНиПам, нормам и правилам. Соответственно благоустройство тоже всё сделано, согласно проектам, ПЗУ, поэтому тут даже не знаю, что они копают.

Подъехать к дому можно лишь с одной стороны — со стороны Красного проспекта Фото: Ксения Лысенко

На вопрос, может ли выемка документов в департаменте и муниципальной компании быть связана с единственным проездом к дому, который по-прежнему осуществляется через КПП бывшего приборостроительного завода, директор «ПромТех» ответил отрицательно. По его словам, дом сдан несколько месяцев назад, на территорию имеется публичный сервитут и «все вопросы решены».

— Если бы это не было решено, то дом и не сдали. А так, всё на договорах, всё на мировых соглашениях, с собственником всё утрясено. Дороги все сделаны, всё выполнено, — добавил он.

Однако тут же уточнил, что остальные работы, связанные с устройством дороги, будут доделываться в тёплое время года.

Новосибирский приборостроительный завод уже не функционирует, однако контрольно-пропускной пункт от него остался. Через него жильцы и проезжают к дому Фото: Ксения Лысенко

В настоящее время к дому можно подъехать лишь со стороны Красного проспекта, нырнув в узкий проём у здания ДК «Прогресс». Туда, по словам жителей дома, порой отказываются заезжать таксисты, поэтому им приходится идти от «Прогресса» пешком.

Где построен дом

Территория, где выросла многоэтажка, раньше принадлежала АО «Швабе — оборона и защита». Там находится имущественный комплекс Новосибирского приборостроительного завода общей площадью более 8,7 га и с 33 нежилыми зданиями. В частности, здесь были построены, а затем и заброшены склады, трансформаторные подстанции, административные и производственные корпуса, а также питомник и кухня для собак. Как писал НГС в 2017 году, этот участок земли с производственными постройками оборонный завод продавал почти за 950 миллионов рублей.



Спустя три года на участке сохранилась большая часть заброшенных помещений вплоть до ворот с цепочкой и контрольно-пропускным пунктом, который приходится миновать жильцам новостройки. Сейчас дом буквально со всех сторон окружают заброшенные здания, единственное жилое — это четырёхподъездный дом на улице Красный проспект, 165/1, с огороженной территорией, шлагбаумом и парковкой. Его, согласно открытым источникам, сдали в 2005 году.

Вид на заброшенные постройки открывается для жителей новостройки с трёх сторон Фото: Ксения Лысенко

По одной из версий, которую сейчас активно обсуждают жильцы дома, оказавшегося в эпицентре скандала, к делу может иметь отношение конфликт двух застройщиков: «ПромТеха» и ГК «Расцветай». Именно последний в 2018 году купил территорию заброшенного завода для её комплексной застройки.

От комментариев о том, что появится на купленном участке между Красным проспектом и ул. Дачной, в «Расцветай» ранее отказывались, не стали отвечать на запрос корреспондента и сейчас. Как рассказывал НГС двумя годами ранее, по информации аналитика рынка недвижимости Сергея Николаева, территорию бывшего завода начнут застраивать с двух домов, но появится их здесь не меньше 7. Дополнят комплекс административное здание, а также школа и детский сад — около 3 га для них на этой территории мэрия Новосибирска уже зарезервировала в феврале 2018 года.

— Это будет масштабный проект с элементами бизнес-класса. Не малоэтажка, это логично, но сколько этажей, сколько домов… Информация закрытая, мы не можем это сказать, — говорили тогда в ГК «Расцветай».

К новостройке ведёт всего одна дорога, но застройщик утверждает, что благоустройство и «все дороги» выполнены Фото: Ксения Лысенко