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Истерия в супермаркетах, пустые школы, закрытые церкви. Сибиряки — о том, что творится в охваченной паникой Италии

Мы поговорили с сибиряками, которые прямо сейчас находятся в Италии. Вот 6 историй

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Так теперь выглядят полки в некоторых магазинах Северной Италии&nbsp;

Так теперь выглядят полки в некоторых магазинах Северной Италии 

Коронавирус пошёл гулять по планете. После вспышки эпидемии в Ухани, а затем и в других районах Китая десятки зараженных обнаружились в далёкой Италии. Из-за этого в европейской стране впервые за много лет отменили Венецианский карнавал, выставки и модные показы, а жители северных регионов в панике сметают продукты из магазинов. Что на самом деле происходит в Италии и как ведут себя люди — рассказывают новосибирцы, которые сейчас находятся в этой стране. 

Елена Васильева: «Закрыто метро, не работают церкви»

— Итальянцы пофигисты. До тех пор, пока в Италии не обнаружили первые случаи заражения (а это случилось 23 февраля), все были очень веселы и как-то очень легкомысленно относились к ситуации с коронавирусом. Но как только это произошло в Ломбардии (область на севере Италии), то власти срочно начали применять меры. В частности, отследили, с кем контактировал заболевший. Их установили сразу, после чего несколько городов в Ломбардии фактически закрыли, запретили въезд и выезд, сейчас там стоит полиция. Некоторые люди из близлежащих районов запаниковали, стали скупать продукты и бытовые принадлежности.

Пока неизвестно, сколько конкретно людей фактически контактировали с заболевшими, возможно, их будет больше — это станет известно в течение двух недель. И непонятно, насколько быстро вирус будет распространяться — есть вероятность, что закроют все общественные места, в том числе магазины. Есть карта городов на севере и в остальной Италии, где обнаружен вирус — именно там закрыты церкви, школы, ну и в больших городах типа Милана закрыты метро, стадионы и так далее. Так будет продолжаться до тех пор, пока существует реальная опасность распространения эпидемии.

Итальянские журналисты, рассказывая о коронавирусе, не теряют чувства юмора

Итальянские журналисты, рассказывая о коронавирусе, не теряют чувства юмора

Я живу восточнее на 100 километров, здесь всё работает, всё открыто, кроме церкви — она как раз напротив моего дома. Люди, которые умерли, были пожилыми, с ослабленной иммунной системой — поэтому церкви сразу и закрыли. В ближайшем супермаркете сейчас нет антисептиков, но я ходила туда накануне утром и успела их купить. Люди в городе как-то затихли — даже мои соседи стараются меньше контактировать друг с другом.

До Австрии от нашего города тоже около 100 км. Эта страна практически сразу закрыла границу. Франция пока не закрыла границу — они не хотят терять потенциальных туристов, но правительство фактически ведёт политику максимального ограничения контактов (у меня зять работает во Франции), так что если кто-то планирует поездку в ближайшее время — это нежелательно, нужно посмотреть, как дальше будет распространяться вирус. Ну и потом, все заведения массового посещения — частные, собственники могут просто закрыть их. Например, рядом с моим домом есть большой китайский магазин, так владельцы-китайцы сразу его закрыли.

Из-за риска заражения прекращены проверки на алкоголь на дорогах&nbsp;

Из-за риска заражения прекращены проверки на алкоголь на дорогах 

Василий Дмитриев: «Очень много шуток на тему коронавируса»

— На севере Италии (я сейчас нахожусь в районе Вероны) смесь паники и традиционного местного пофигизма. С одной стороны, все покупают впрок продукты и стараются не бывать в людных местах без крайней необходимости. С другой, в соцсетях много шуток на эту тему. Причем не всегда можно понять, где настоящие новости, а где очередной прикол. Например, недавно полицейским запретили проверять водителей на употребление алкоголя за рулем для предупреждения распространения коронавируса. А ещё популярна шутка, что главным симптомом поражения коронавирусом является паника. 

Евгения Денисова (dj Eva Fiesta): «Истерия в супермаркетах»

пост опубликован на личной страничке сибирячки в Instagram

— Итальянцы сметают в супермаркетах все продукты. Наша семья не поддаётся истерии, но яйца мы купить не смогли, потому что их тупо нет. Мне отменили всю работу в увеселительных заведениях. И это, конечно, напрягает больше всего. На дверях аптек написано: масок и санитайзеров нет. Тем не менее, в обеденное время во всех кафе полно людей.

Всё, что мы делаем последние трое суток — едим и спим. Так и с ума сойти можно. Из хороших новостей: как я и предполагала, запасы продуктов во всех супермаркетах возобновляются каждый день. Но люди продолжают скупать всё тоннами. Зачем?

Екатерина Князева: «В аптеках закончились маски»

— Я нахожусь в Генуе. Школы и садики закрыли, массовые собрания отменили. В магазинах стало многолюдно, но полки пока не опустели. Во всех аптеках висит табличка: «Маски закончились». Еще тут подтрунивают над «богатыми миланцами» и прочими жителями провинции Ломбардия, которые воспользовались школьным перерывом и помчались в снежные горы Швейцарии и прочие курорты Европы распространять заразу.

В Риме отменены выставки и концерты

В Риме отменены выставки и концерты

Мария Мерзлякова: «Тестов не делают, температуру не мерят»

— В Риме закрыты школы, отменены выставки и концерты. В больницах нет тестов, есть только в одной инфекционке, куда всем с подозрением на коронавирус предлагают ехать самостоятельно. Половина зараженных находится на домашнем лечении. В Милане на барах висят новые расписания работы — до 18.00 — в связи с тем, что после гуляет коронавирус, и это распоряжение властей. Никаких проблем с продуктами нет. Здесь, в Риме, даже маски не носят. Сегодня подруга опубликовала пост в соцсетях, что летела самолетом в Хельсинки, и 99% пассажиров были китайцы. Температуру никто не мерит, тестов не делают. В общем и целом обычная итальянская безалаберность и пофигизм.

Выбор продуктов — как в Советском Союзе

Выбор продуктов — как в Советском Союзе

Татьяна Бель: «Шутят над фотографиями с пустыми полками»

— У нас, в провинции Гроссето (регион Тоскана) спокойно. В супермаркетах все заставлено продуктами. Про маски не спрашивала, но зайду сегодня в аптеку и посмотрю. Все ходят в кафе и рестораны, в тренажёрные залы и на работу. Обнимаются и целуются при встрече. Пока так. Картинку с пустыми полками, на которой остались только макароны марки «Барилла», у нас в соцсетях постят как местную шутку. Дескать, эта паста хуже, чем коронавирус.

Если вы сейчас находитесь в Италии в зоне распространения коронавируса (или в любой другой стране, где чувствуется паника из-за распространения вируса), свяжитесь с нами через WhatsApp, Viber или Telegram по номеру 8 923 1570000, по почте news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

Как коронавирус попал в Италию и стоит ли туристам сдавать билеты — рассказываем подробно тут.

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КоронавирусИталия
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КОММЕНТАРИИ (32)

Печальная
26 фев 2020 в 19:39

Знаете, пока эпидемия была только в Китае, я ни сколько не волновалась. Китайцы люди очень дисциплинированные, сплочённые, они держали ситуацию под контролем. А вот теперь, когда эта зараза пошла гулять по Европе, мне стало страшновато. Ни дисциплины, ни ответственности, каждый сам за себя. Сейчас махом разнесут инфекцию по всему континенту.

Гость
26 фев 2020 в 19:48

Вы лучше напишите про прилавки в Новосибирске и рост цен на всё с начала года.

Худой
26 фев 2020 в 19:32

Как все плохо в Италии,
как хорошо у нас.
проходили уже,