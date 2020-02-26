Истерия в супермаркетах, пустые школы, закрытые церкви. Сибиряки — о том, что творится в охваченной паникой Италии

Так теперь выглядят полки в некоторых магазинах Северной Италии Фото: Кристина Волкова

Коронавирус пошёл гулять по планете. После вспышки эпидемии в Ухани, а затем и в других районах Китая десятки зараженных обнаружились в далёкой Италии. Из-за этого в европейской стране впервые за много лет отменили Венецианский карнавал, выставки и модные показы, а жители северных регионов в панике сметают продукты из магазинов. Что на самом деле происходит в Италии и как ведут себя люди — рассказывают новосибирцы, которые сейчас находятся в этой стране.

Елена Васильева: «Закрыто метро, не работают церкви»



— Итальянцы пофигисты. До тех пор, пока в Италии не обнаружили первые случаи заражения (а это случилось 23 февраля), все были очень веселы и как-то очень легкомысленно относились к ситуации с коронавирусом. Но как только это произошло в Ломбардии (область на севере Италии), то власти срочно начали применять меры. В частности, отследили, с кем контактировал заболевший. Их установили сразу, после чего несколько городов в Ломбардии фактически закрыли, запретили въезд и выезд, сейчас там стоит полиция. Некоторые люди из близлежащих районов запаниковали, стали скупать продукты и бытовые принадлежности.

Пока неизвестно, сколько конкретно людей фактически контактировали с заболевшими, возможно, их будет больше — это станет известно в течение двух недель. И непонятно, насколько быстро вирус будет распространяться — есть вероятность, что закроют все общественные места, в том числе магазины. Есть карта городов на севере и в остальной Италии, где обнаружен вирус — именно там закрыты церкви, школы, ну и в больших городах типа Милана закрыты метро, стадионы и так далее. Так будет продолжаться до тех пор, пока существует реальная опасность распространения эпидемии.

Итальянские журналисты, рассказывая о коронавирусе, не теряют чувства юмора Фото: Елена Васильева

Я живу восточнее на 100 километров, здесь всё работает, всё открыто, кроме церкви — она как раз напротив моего дома. Люди, которые умерли, были пожилыми, с ослабленной иммунной системой — поэтому церкви сразу и закрыли. В ближайшем супермаркете сейчас нет антисептиков, но я ходила туда накануне утром и успела их купить. Люди в городе как-то затихли — даже мои соседи стараются меньше контактировать друг с другом. До Австрии от нашего города тоже около 100 км. Эта страна практически сразу закрыла границу. Франция пока не закрыла границу — они не хотят терять потенциальных туристов, но правительство фактически ведёт политику максимального ограничения контактов (у меня зять работает во Франции), так что если кто-то планирует поездку в ближайшее время — это нежелательно, нужно посмотреть, как дальше будет распространяться вирус. Ну и потом, все заведения массового посещения — частные, собственники могут просто закрыть их. Например, рядом с моим домом есть большой китайский магазин, так владельцы-китайцы сразу его закрыли.

Из-за риска заражения прекращены проверки на алкоголь на дорогах Фото: lastampa.it



Василий Дмитриев: «Очень много шуток на тему коронавируса»

— На севере Италии (я сейчас нахожусь в районе Вероны) смесь паники и традиционного местного пофигизма. С одной стороны, все покупают впрок продукты и стараются не бывать в людных местах без крайней необходимости. С другой, в соцсетях много шуток на эту тему. Причем не всегда можно понять, где настоящие новости, а где очередной прикол. Например, недавно полицейским запретили проверять водителей на употребление алкоголя за рулем для предупреждения распространения коронавируса. А ещё популярна шутка, что главным симптомом поражения коронавирусом является паника. Евгения Денисова (dj Eva Fiesta): «Истерия в супермаркетах» пост опубликован на личной страничке сибирячки в Instagram

— Итальянцы сметают в супермаркетах все продукты. Наша семья не поддаётся истерии, но яйца мы купить не смогли, потому что их тупо нет. Мне отменили всю работу в увеселительных заведениях. И это, конечно, напрягает больше всего. На дверях аптек написано: масок и санитайзеров нет. Тем не менее, в обеденное время во всех кафе полно людей.



Всё, что мы делаем последние трое суток — едим и спим. Так и с ума сойти можно. Из хороших новостей: как я и предполагала, запасы продуктов во всех супермаркетах возобновляются каждый день. Но люди продолжают скупать всё тоннами. Зачем?

Екатерина Князева: «В аптеках закончились маски»

— Я нахожусь в Генуе. Школы и садики закрыли, массовые собрания отменили. В магазинах стало многолюдно, но полки пока не опустели. Во всех аптеках висит табличка: «Маски закончились». Еще тут подтрунивают над «богатыми миланцами» и прочими жителями провинции Ломбардия, которые воспользовались школьным перерывом и помчались в снежные горы Швейцарии и прочие курорты Европы распространять заразу.

В Риме отменены выставки и концерты Фото: Стас Соколов

Мария Мерзлякова: «Тестов не делают, температуру не мерят»

— В Риме закрыты школы, отменены выставки и концерты. В больницах нет тестов, есть только в одной инфекционке, куда всем с подозрением на коронавирус предлагают ехать самостоятельно. Половина зараженных находится на домашнем лечении. В Милане на барах висят новые расписания работы — до 18.00 — в связи с тем, что после гуляет коронавирус, и это распоряжение властей. Никаких проблем с продуктами нет. Здесь, в Риме, даже маски не носят. Сегодня подруга опубликовала пост в соцсетях, что летела самолетом в Хельсинки, и 99% пассажиров были китайцы. Температуру никто не мерит, тестов не делают. В общем и целом обычная итальянская безалаберность и пофигизм.

Выбор продуктов — как в Советском Союзе Фото: предоставлено читательницей