Битва за кольцо: что на самом деле строят в Краснообске, жителей которого насторожило появление странного ангара

Вдоль въезда в Краснообск со стороны Советского шоссе появился каркас огромного здания Фото: Густаво Зырянов / НГС

В Краснообске разгорелся конфликт: на площадке, где планируют построить жилые дома «третьего кольца», местные жители обнаружили строительство длинного, похожего на ангар здания. Активисты заподозрили, что здесь появится производство ЖБИ, и начали обращаться к чиновникам, собирать подписи и выходить на улицы с пикетами. Что на самом деле начали строить, каким будет «третье кольцо» и в чём главная причина противостояния краснообцев с властями и застройщиком, разбиралась журналист НГС Лиза Пичугина.



В феврале вдоль въезда в Краснообск начали строить огромное сооружение. В паспорте объекта указаны два жилых дома — начало жилого района «Пшеница», застройщик — компания «Зелёный район «Пшеница»», которая входит в группу «Брусника», известную в Новосибирске проектами «Европейский берег», «На Декабристов» и «Панорама».

Вот только силуэт появляющегося здания совсем не похож на жилые дома, считают местные жители: по соцсетям разошлись сообщения, что в посёлке появится завод железобетонных изделий, а местная экология, из-за которой, в частности, в Краснообск переезжают люди, окажется под угрозой.

— Я два года работала на железобетонном заводе на Богдана Хмельницкого и знаю, что такое пылящий цемент, что такое постоянно ездящие длинномеры, — говорит жительница Краснообска Ольга Трофимцева. — Люди очень взволнованы. Они начинают задавать вопросы, не получают ответов, их провоцируют на протесты, на возмущение.

Листовки, сбой связи и 5 тысяч подписей против На прошлой неделе в почтовых ящиках краснообцы нашли листовки, опровергающие слухи о строительстве завода. Там написано, что огромное здание — это «строительный городок закрытого типа», в котором «будут производиться монолитные элементы конструкций здания». Параллельно подобные публикации появились на сайте администрации Краснообска, в рекламе в СМИ и даже на сайте регионального минстроя.

При этом ещё в прошлом году руководитель ведомства Иван Шмидт в ответе замглавы посёлка Олегу Дименину отметил, что объект, который начали возводить на въезде в Краснообск, — вспомогательный и временный, предназначен для обеспечения строительства домов, так что не требует вообще никаких согласований и отдельных разрешений. Как и перезонирования и изменения вида разрешённого использования земли.

Местные жители убеждены, что начать строительство нового микрорайона застройщик решил с завода по производству ЖБИ Фото: Густаво Зырянов / НГС

Но местных жителей это не успокоило, и они начали планировать массовые акции: например, «гуляние к стройплощадке» и сбор подписей против строительства — к моменту публикации материала их было уже больше 5 тысяч.

— Можно назвать это как угодно, но нужно смотреть суть: они строят промышленное производство на территории, которая зонирована для жилой застройки, — убеждён один из местных активистов Сергей Дружинин.

По его мнению, если производство необходимо для строительства двух домов, то должно быть и обоснование такого большого «строительного городка» на два дома. Но никаких обоснований они не видели. Кроме того, разрешение на строительство получено на один участок, а обеспечивающее его производство планируют совсем на другом.

По посёлку распространяют вот такую схему: по ней новое производство тесно соседствует с ещё не достроенной школой Фото: Ольга Трофимцева

Специалист по коммуникациям и житель Краснообска Антон Калтыгин считает, что плохая коммуникация стала главной отправной точкой конфликта. Застройщик поначалу общался с людьми только через администрацию, а в тех же листовках нет ни авторства, ни расчётов. К такому отношению жители небольшого и довольно сплочённого посёлка не привыкли.

— Прокламацию, как я понимаю, положили в каждый почтовый ящик Краснообска. Что дальше? Активисты, противники завода прочитают, прослезятся и покаются? Сомнительно. А вот что будет со всеми остальными, кто просто не знал о ситуации, не интересовался и так далее? Правильно — они узнают, что на территории посёлка строят какой-то завод, — объясняет Антон Калтыгин.

«Есть документ на каждый кирпич» В «Бруснике» корреспонденту НГС на вопрос, были ли какие-то публичные презентации нового микрорайона и разъяснения, ответили, что в компании «есть документ на каждый кирпич», а разъяснения они готовы дать каждому обратившемуся жителю Краснообска.

В компании-застройщике уверяют, что производственный цех будет мобильным, а в нём будет не столько мини-завод, сколько тёплый строительный городок — по современным европейским стандартам. Так выглядит рендер будущего объекта Фото: «Брусника»

Мобильный цех, который сейчас возводят на территории, будет выпускать около 20 тысяч квадратных метров монолитных конструкций. Они, в свою очередь, рассчитаны исключительно на строительство в Краснообске. Внутри цеха, по данным компании, предполагается полная переработка и утилизация отходов, очистка стоков и экологичное энергопотребление: часть энергии на стройке рассчитывают получать от солнечных батарей. Когда строительство закончится, цех обещают разобрать и перевезти на другую площадку, а территорию — рекультивировать. Строить на участке, предназначенном для жилья, долгосрочное производство компании запрещено, уверяют в «Бруснике».



Кольцо не раскрылось Споры вокруг третьего кольца в Краснообске начались задолго до скандала из-за производства.

Три кольца жилых домов в Краснообске задумывались ещё на этапе проектирования рабочего посёлка (разработанная ГИПРОНИИ АН СССР концепция даже удостоилась Госпремии СССР), но построить тогда удалось лишь полтора. Второе кольцо сегодня завершает компания «Новосибирский квартал», третье ещё несколько лет назад анонсировала компания «Сибакадемстрой» (входит в группу «Брусника»), но проработка и выход на реализацию проекта затянулись.

Мастер-план застройки — основную концепцию, которая может корректироваться, — разработали в нидерландском бюро KCAP Фото: KCAP, kcap.eu

Как рассказали в «Бруснике», концепцию микрорайона разрабатывали в голландском бюро совместно с собственными архитекторами застройщика. Название бюро в ответе для НГС не фигурирует, но аналогичный мастер-план с локализацией на землях ВАСХНИЛа и с указанием «Брусники» как заказчика опубликован на сайте KCAP — международной дизайнерской компании, которая базируется в Роттердаме.

Всего в проекте порядка 20 домов высотой 7–9 этажей с зелёными крышами и террасами, которые формируют закрытые кварталы — этот подход к строительству больших комплексов застройщик сегодня реализует и в других своих проектах в Новосибирске. Построить жилой район «Пшеница» рассчитывают за 5–7 лет, сюда переедут около 15 тысяч человек.



На вопрос, почему было решено отойти от первоначальной кольцевой концепции застройки, застройщик отвечает просто: она устарела.

— В основе идеи застройки находится принцип разделения частных и общественных пространств, который невозможно реализовать при сохранении жилой застройки в форме кольца с доминированием единой общей территории. Кольцевое строительство утратило всякий смысл, не отвечает контексту и современным требованиям к жилью, — поясняют в «Бруснике».

Вместо того, чтобы выстраивать кольцом дома, архитекторы предложили создать бульвар-кольцо с парком Фото: KCAP, kcap.eu

Кольцо, впрочем, в концепции есть — это бульвар с парком, на который «нанизаны» зелёные пятна дворов. По информации застройщика, бульвар-кольцо определён сервитутом, и его застройка запрещена. Но депутат Совета депутатов Краснообска Владимир Басевич в этом сомневается.

— Они рассказывают, что там будет бульварное кольцо, но оно было нарисовано по крышам домов. Если вы нам рассказываете, что здесь будет бульварное кольцо, то красные линии для этого существуют, они выделяют общественную территорию с запретом застройки — выделите, я тогда поверю.



Впервые планы по застройке микрорайона жители Краснообска увидели на публичных слушаниях в апреле 2017 года — тогда проект планировки территории вызвал множество вопросов и замечаний. В частности, вспоминает депутат Владимир Басевич, плотность застройки оказалась выше, чем во втором кольце с высотной застройкой, проезды — слишком узкими, а зонирование не соответствовало генплану посёлка, что вообще недопустимо.

По данным, полученным депутатом Басевичем из администрации Краснообска (имеется в распоряжении НГС), на разделённой на кварталы территории помимо «Брусники» будут работать компании «Новосибирский квартал» (участки 509, 510, 511 и 512) и испытательный центр «ОРГТЕХСТРОЙ-Новосибирск» (участки 520, 521 и 525) Фото: Публичная кадастровая карта, rosreestr.ru