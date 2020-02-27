Самый глупый перекрёсток: место возле «Ауры», где сходятся 5 дорог — водители путаются

В новом выпуске рубрики «Самый глупый перекрёсток» — сложное пересечение улиц Орджоникидзе, Военной и Семьи Шамшиных недалеко от ТРЦ «Аура». В одной точке здесь сходятся 5 дорог и разрешены левые повороты со всех направлений — в итоге на перекрестке образуется целая куча-мала. Кроме того, по мнению наших читателей, дублирующий светофор для машин с Военной вводит в заблуждение водителей на Орджоникидзе. Подробности в материале Дмитрия Косенко.
Когда автомобили, совершающие левые повороты, оказываются на середине этого перекрестка, обстановка напоминает хаотичное движение в некоторых странах Азии. Каждый выбирает свою траекторию и ловит свой момент, чтобы проскочить.
Особенно интересна ситуация с машинами, которые едут по Орджоникидзе со стороны площади Ленина. Те водители, которые едут дальше прямо по своей Орджоникидзе, вроде бы не меняют направление и не совершают поворот, но все равно уступают тем, кто поднимается по Военной со стороны Ипподромской. При этом Военная подходит к перекрестку под углом.
А уж если надо с Орджоникидзе повернуть налево на Семьи Шамшиных, тут приходится пропускать сразу два потока. Водители ждут момента, чтобы побыстрее проскочить, и при этом рискуют сбить пешеходов, переходящих улицу Семьи Шамшиных.
Плюс, по мнению наших читателей, дублирующий светофор, предназначенный для машин с Военной, может путать некоторых водителей.
— Повторяющая секция светофора для Военной воспринимается водителями на Орджоникидзе, едущими в сторону оперного театра, как для них, — пишет в редакцию читатель НГС.
Сложно сказать, насколько этот дублирующий светофор (он находится на другой стороне перекрестка) вводит в заблуждение водителей с Орджоникидзе — ведь для них висит свой светофор, который хорошо просматривается. Но отдельные индивиды, вероятно, могут и напутать, если, например, пересекут стоп-линию.
Ситуацию с общим хаосом в этом месте осложняет и жуткое состояние проезжей части — центр перекрестка вздыбился, кругом выбоины в асфальте. Поэтому водители вынуждены одновременно не только контролировать помехи, уступать, но и обруливать ямы.
Почитайте о других проблемных перекрестках Новосибирска
Мы рассказывали о перекрестке Кирова — Воскова: там 4-полосная улица Кирова внезапно перестает быть главной. Исследовали кольцо на Богаткова — Доватора, где заставляют уступать тех, кто едет по главной.
На Ипподромской нашли места, где водителям приходится сворачивать шею. На перекрестке Мочищенское шоссе — Жуковского обнаружили, что водители по старой привычке не уступают имеющим приоритет. На связке площадей Труда — Энергетиков обнаружили светофор, который усиливает пробки. А на пересечении улиц Добролюбова и Зыряновской увидели, что светофора вообще нет и там часто творится хаос.