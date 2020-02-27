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Авто Проблема

Самый глупый перекрёсток: место возле «Ауры», где сходятся 5 дорог — водители путаются

Разбираемся с пересечением улиц Орджоникидзе, Военной и Семьи Шамшиных

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Пересечение улиц&nbsp;Орджоникидзе, Военной и Семьи Шамшиных

Пересечение улиц Орджоникидзе, Военной и Семьи Шамшиных

В новом выпуске рубрики «Самый глупый перекрёсток» — сложное пересечение улиц Орджоникидзе, Военной и Семьи Шамшиных недалеко от ТРЦ «Аура». В одной точке здесь сходятся 5 дорог и разрешены левые повороты со всех направлений — в итоге на перекрестке образуется целая куча-мала. Кроме того, по мнению наших читателей, дублирующий светофор для машин с Военной вводит в заблуждение водителей на Орджоникидзе. Подробности в материале Дмитрия Косенко

Когда автомобили, совершающие левые повороты, оказываются на середине этого перекрестка, обстановка напоминает хаотичное движение в некоторых странах Азии. Каждый выбирает свою траекторию и ловит свой момент, чтобы проскочить. 

Машины поднимаются по Военной со стороны Ипподромской&nbsp;

Машины поднимаются по Военной со стороны Ипподромской 

Особенно интересна ситуация с машинами, которые едут по Орджоникидзе со стороны площади Ленина. Те водители, которые едут дальше прямо по своей Орджоникидзе, вроде бы не меняют направление и не совершают поворот, но все равно уступают тем, кто поднимается по Военной со стороны Ипподромской. При этом Военная подходит к перекрестку под углом.

Водители с Орджоникидзе поворачивают налево на&nbsp;Семьи Шамшиных&nbsp;

Водители с Орджоникидзе поворачивают налево на Семьи Шамшиных 

А уж если надо с Орджоникидзе повернуть налево на Семьи Шамшиных, тут приходится пропускать сразу два потока. Водители ждут момента, чтобы побыстрее проскочить, и при этом рискуют сбить пешеходов, переходящих улицу Семьи Шамшиных. 

Плюс, по мнению наших читателей, дублирующий светофор, предназначенный для машин с Военной, может путать некоторых водителей.

Стрелкой обозначен дублирующий светофор для машин с Военной

Стрелкой обозначен дублирующий светофор для машин с Военной

— Повторяющая секция светофора для Военной воспринимается водителями на Орджоникидзе, едущими в сторону оперного театра, как для них, — пишет в редакцию читатель НГС. 

Машины едут по Орджоникидзе в сторону оперного театра

Машины едут по Орджоникидзе в сторону оперного театра

Сложно сказать, насколько этот дублирующий светофор (он находится на другой стороне перекрестка) вводит в заблуждение водителей с Орджоникидзе — ведь для них висит свой светофор, который хорошо просматривается. Но отдельные индивиды, вероятно, могут и напутать, если, например, пересекут стоп-линию. 

Ямы на перекрестке&nbsp;

Ямы на перекрестке 

Ситуацию с общим хаосом в этом месте осложняет и жуткое состояние проезжей части — центр перекрестка вздыбился, кругом выбоины в асфальте. Поэтому водители вынуждены одновременно не только контролировать помехи, уступать, но и обруливать ямы. 

Почитайте о других проблемных перекрестках Новосибирска

Мы рассказывали о перекрестке Кирова — Воскова: там 4-полосная улица Кирова внезапно перестает быть главной. Исследовали кольцо на Богаткова — Доватора, где заставляют уступать тех, кто едет по главной.

На Ипподромской нашли места, где водителям приходится сворачивать шею. На перекрестке Мочищенское шоссе — Жуковского обнаружили, что водители по старой привычке не уступают имеющим приоритет. На связке площадей Труда — Энергетиков обнаружили светофор, который усиливает пробки. А на пересечении улиц Добролюбова и Зыряновской увидели, что светофора вообще нет и там часто творится хаос.

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Самый глупый перекрёстокДТПсветофор
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КОММЕНТАРИИ (33)

27 фев 2020 в 09:11

Нормальный там перекрёсток (кроме асфальта).

27 фев 2020 в 09:08

Уже 1000 раз , а то может и больше ездил там и даже разворачивался и даже мысли небыло что перекрёсток глупый или хотяб странный, то что особенный то конечно да, но не глупый это точно.

27 фев 2020 в 09:10

Меня больше бесит, что этот перекрёсток вечно разбитый и огромными ямами и бесчисленными колодцами. Ни разу на своём веку не помню, чтобы он был капитально отремонтирован. Максимум, что делается - это латание дыр.