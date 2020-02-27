Самый глупый перекрёсток: место возле «Ауры», где сходятся 5 дорог — водители путаются

Пересечение улиц Орджоникидзе, Военной и Семьи Шамшиных Фото: Ольга Бурлакова

В новом выпуске рубрики «Самый глупый перекрёсток» — сложное пересечение улиц Орджоникидзе, Военной и Семьи Шамшиных недалеко от ТРЦ «Аура». В одной точке здесь сходятся 5 дорог и разрешены левые повороты со всех направлений — в итоге на перекрестке образуется целая куча-мала. Кроме того, по мнению наших читателей, дублирующий светофор для машин с Военной вводит в заблуждение водителей на Орджоникидзе. Подробности в материале Дмитрия Косенко.

Фото: Анна Рыбакова (инфографика)

Когда автомобили, совершающие левые повороты, оказываются на середине этого перекрестка, обстановка напоминает хаотичное движение в некоторых странах Азии. Каждый выбирает свою траекторию и ловит свой момент, чтобы проскочить.

Машины поднимаются по Военной со стороны Ипподромской Фото: Ольга Бурлакова

Особенно интересна ситуация с машинами, которые едут по Орджоникидзе со стороны площади Ленина. Те водители, которые едут дальше прямо по своей Орджоникидзе, вроде бы не меняют направление и не совершают поворот, но все равно уступают тем, кто поднимается по Военной со стороны Ипподромской. При этом Военная подходит к перекрестку под углом.

Водители с Орджоникидзе поворачивают налево на Семьи Шамшиных Фото: Ольга Бурлакова



А уж если надо с Орджоникидзе повернуть налево на Семьи Шамшиных, тут приходится пропускать сразу два потока. Водители ждут момента, чтобы побыстрее проскочить, и при этом рискуют сбить пешеходов, переходящих улицу Семьи Шамшиных.

Плюс, по мнению наших читателей, дублирующий светофор, предназначенный для машин с Военной, может путать некоторых водителей.

Стрелкой обозначен дублирующий светофор для машин с Военной Фото: Ольга Бурлакова

— Повторяющая секция светофора для Военной воспринимается водителями на Орджоникидзе, едущими в сторону оперного театра, как для них, — пишет в редакцию читатель НГС.

Машины едут по Орджоникидзе в сторону оперного театра Фото: Ольга Бурлакова

Сложно сказать, насколько этот дублирующий светофор (он находится на другой стороне перекрестка) вводит в заблуждение водителей с Орджоникидзе — ведь для них висит свой светофор, который хорошо просматривается. Но отдельные индивиды, вероятно, могут и напутать, если, например, пересекут стоп-линию.