У «Глобуса» задумали построить высотку — до этого здесь со скандалом снесли четырёхэтажку за 150 млн

Декор для дома создал Борис Гордеев — главный архитектор новосибирского театра оперы и балета, соавтор главного железнодорожного вокзала Новосибирска и «Дома под часами» Фото: Ольга Бурлакова

Жители дома «Союззолото» обнаружили новые планы по застройке участка в 6 метрах от своего жилья. Здания высотой до 40 метров вырастут практически у них во дворе — на месте снесённого дома-коммуны, который не успели признать памятником архитектуры. Строители купили его у мэрии за 150 миллионов и снесли в два счета, нарушив нормы. Жители старинного и ценного для истории Новосибирска дома «Союззолото» еще тогда обнаружили в нём трещины — когда четырехэтажку-коммуну рушили, то они жили в страхе, как при землетрясении. Теперь они снова боятся — на этот раз стройки. Корреспондент НГС Елена Гурьянова узнала детали скандального проекта.



Какие дома хотят построить в охранной зоне

В феврале на подъездах дома «Союззолото» на Каменской, 16 появилось объявление — инспекция по охране культурного наследия предложила жильцам высказаться о проекте пересмотра границ охранной зоны их дома, который является памятником архитектуры. Это делают, чтобы разрешить построить рядом новые высотки — вместо снесенного со скандалом дома ЖАКТ «Пятилетка», который не успели признать памятником.

— Охранную зону предлагается урезать, территорию, огороженную забором, поделить на две части. На первой территории (напротив улицы Чаплыгина, 98) будет разрешено строительство зданий высотой до 40,3 м до карниза здания (без учёта выступающих над кровлей частей), на второй (ближе к улице Октябрьской, 79) — высотой до 30,4 метров до карниза здания (без учёта выступающих над кровлей частей). Оцените все вытекающие последствия для наших домов и придомовых территорий. Ваш голос очень важен, — говорилось в объявлении, где соседей приглашали отправить своё мнение на электронную почту инспекции или поделиться по телефону.

Фото: Евгения Бикунова (инфографика)

Таким образом, возле дома «Союззолото» получится построить жилой комплекс с повышением этажности в сторону улицы Чаплыгина. По оценке архитектора Игоря Поповского, высоты 30,4 метров достаточно, чтобы сделать 9–10-этажный дом, а 40,3 метра — это здание 12–13 этажей.

Чем интересен дом «Союззолото»

Дом «Союззолото» построен в 1930-х годах. Его автор — архитектор А.И. Бобров, по проекту которого построили здание треста «ЗапСибЗолото» на Красном проспекте. Декор для дома создал Борис Гордеев — виднейший представитель конструктивизма, главный архитектор новосибирского театра оперы и балета, соавтор главного железнодорожного вокзала Новосибирска и «Дома под часами». Старшая по дому, Надежда Скударнова, местный старожил. Она рассказывала, что её семья переехала сюда во время эвакуации московского завода по переработке золота и цветных металлов в 1941 году. Здесь фактически и жил весь завод — около 200 человек. Жильцы дома делали золото, за которым охотились шейхи.

Жители: «Мы боимся, чтобы дом не рухнул»



Председатель совета дома «Союззолото» Надежда Скударнова сообщила, что новый проект границ охранной зоны добавил по 5 метров территории с южной и восточной стороны здания — но это проезжая часть улиц Октябрьской и Каменской.

— С северной стороны, где начинается строка, охранной зоны вообще нет — она заканчивается ровно по стене дома. Поэтому если они сейчас согласуют этот вариант, то смогут построить любой высоты здание, до 40,3 метров — переживает Надежда Скударнова, напоминая, что снесённый дом-коммуна, на месте которого наметилась стройка, был всего лишь 4-этажным.

Сейчас на углу Чаплыгина и Каменской, где снесли 4-этажный дом-коммуну, возвышается забор Фото: Ольга Бурлакова

Она рассказала, что жильцы голосовали, чтобы на месте снесённого дома создали сквер, посвящённый архитектору Гордееву. Но строители уже делают геологию участка — здесь периодически видят рабочих.

— Они делают скважины глубиной 36 метров. Я зашла на площадку — там бурильная установка стояла. «Новосибирск-Геология» заключили договор на проведение геологических работ на строительство жилого дома. Фирма «Расцветай» будет строить, — рассказывает Надежда Скударнова.

Председатель совета дома «Союззолото» Надежда Скударнова переживает, что их дом находится всего в 6 метрах от будущей стройки

Фото: Ольга Бурлакова

Больше всего жители дома «Союззолото» боятся, что их дом рухнет из-за стройки по соседству. Они приводят в пример жилой памятник архитектуры на Урицкого, где точечная застройка перекосила дом так, что часть пришлось сносить и строить заново.

— Вот мы теперь тоже боимся, чтобы дом не рухнул. Нужен тщательный расчет, подпорные стенки и шпунты, чтобы наш дом уцелел. Мы боимся, что здание пойдет трещинами, развалится и не будет еще одного дома — нигде больше ни в стране, ни в городе такого уникального, — волнуется Надежда Скударнова. — У нас поставлены дома так, что у них вообще территории нет. Наш маленький квартальчик со строительством этого ужаса превратится в каменные джунгли.

По словам жителей, это уже второй проект пересмотра границ охранной зоны памятника архитектура «Союззолота» — первый не приняли. Тогда жильцы обнаружили проект предполагаемого 25-этажного дома.

Жители говорят, что во время прошлого пересмотра границ охранных зон дома «Союззолото» они обнаружили проект такой высотки рядом Фото: предоставлено Марианной Глушковой

— Сейчас они сделали очень хорошую экспертизу, и шансов на то, чтобы им не дадут разрешение, у нас нет, — говорит жительница дома «Союззолото» Марианна Глушкова. — Противостоять им мы не можем — там миллионы зарыты, они это не оставят просто так. У нас просьба какая — чтобы был хороший проект. Пусть застройщик предусмотрит, чтобы наш дом остался целым и невредимым, чтобы всё это рассчитали и укрепили правильно. От сноса в крайнем подъезде уже пострадали — у них трещины пошли.



Как под снос попал 4-этажный дом

Снесенный дом на Каменской, 18 построило в 1930 году ЖАКТ «Рабочая пятилетка». Власти Новосибирской области выставляли его вместе с землей на аукционе 1 октября 2018 года, оценив в 155,6 миллионов рублей. Об итогах аукциона власти не отчитывались, а с ноября 2018 года собственником земли и здания стало новосибирское ООО «САТ». Директором и учредителем компании «САТ» тогда являлся Константин Котов. Он также фигурировал как директор компании «Отдел развития», которая планировала застройку улицы Красина в Дзержинском районе города. Та компания представляла интересы «ПЛП девелопмент групп», учрежденной Ланта-Банком и польским концерном Polnord — вместе они хотели заняться строительством в Новосибирске и Санкт-Петербурге.

Снесённый дом на Каменской, 18 был четырёхэтажным — теперь вместо него хотят построить здание высотой до 40 метров Фото: Александр Ощепков

Новый собственник дома-коммуны, который на тот момент уже не был жилым, довольно быстро его снёс — из-за этого жильцы дома «Союззолото» обнаружили трещины на стенах. Они рассказывали, что четыре дня, пока сносили соседний дом, они жили как при непрекращающемся землетрясении в 2–3 балла, а просыпались от того, что под ними начинал прыгать диван.



— Дом не то что дрожал, он цыганочку плясал. Жалко, не было аппаратуры, которая могла бы сейсмические показания зафиксировать, — описывала жительница Татьяна Храмова. В её квартире на стенах лопнули гипсокартон и плитка, трещина пошла и по плитке на полу. Госинспекция по охране объектов культурного наследия области тогда заявила, что работы велись без согласования с ними, а площадка для сноса была огорожена с нарушениями.

Как рассказала председатель совета дома «Союззолото» Надежда Скударнова, специальная комиссия пришла к выводу, что невозможно доказать, что трещины, которые пошли в четвёртом подъезде, произошли именно в результате сноса соседнего дома, потому что до сноса дом «Союззолото» никто не обследовал.

Кто стоит за стройкой

Начальник госинспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области Елена Медведева сообщила, что заказчик экспертизы нового проекта зон охраны дома «Союззолото» — компания «САТ», а информацией о застройщике они не располагают. Проектная документация на строительство в ведомство не поступала.

Возле дома «Союззолото» нет детской площадки — только немного мест для машин Фото: Ольга Бурлакова