Заграница отменяется? Как коронавирус попал в Италию и стоит ли туристам сдавать билеты

1
Как все началось?
Первые случаи заражения коронавирусом в Италии выявили 29 января у двух китайских туристов. Их госпитализировали в институт Спалланцани в Риме, сообщает газета Il Foglio. 6 февраля стало известно о новом случае заражения — на этот раз вирус нашли у репатриированного из Ухани итальянца.
Заметно ухудшилась ситуация 21 февраля, когда коронавирус выявили сразу у нескольких человек, которые не были в Китае. Первым стал 38-летний мужчина из Кодоньо на севере Италии.
— После этого начали искать людей, с которыми контактировал молодой человек. Выяснилось, что он вел очень активный образ жизни: был менеджером крупной химической компании, в которой только в Кодоньо работает более 500 человек, занимался спортом, за последний месяц участвовал в марафонах, играл в футбол, был волонтером Красного Креста и вел курсы, — пишет Екатерина Садилова, которая живет и работает в Милане.
Сейчас Кодоньо напоминает город-призрак: пустые улицы, закрытые школы, из магазинов работают только одна булочная и одна аптека. Жителям настойчиво рекомендуют оставаться дома.
codogno, zona san biagio, il deserto.— 𝓰🏠 (@gggiulssss) February 22, 2020
il sabato mattina passa tantissima gente, oggi neanche una macchina... pic.twitter.com/XFjMufRfmX
Позже, 21 февраля, еще двух людей, зараженных коронавирусом, обнаружили в районе Падуи. По последним данным, число подтвержденных случаев заражения Covid-19 в Италии превысило 300, больше десяти человек скончались. Как отмечает газета La Repubblica, Италия занимает третье место в мире по количеству зараженных коронавирусом после Китая и Южной Кореи.
2
И что, там теперь все в масках ходят?
Чтобы взять под контроль вспышку распространения коронавируса, в Италии ввели исключительные меры. В 12 городах страны ввели карантин (в провинциях Ломбардия и Венето), десятки тысяч жителей остаются дома. Людям запрещено въезжать в карантинные области и выезжать из них.
iniziati ufficialmente i blocchi pic.twitter.com/daw7ZnzUOY— 𝓰🏠 (@gggiulssss) February 23, 2020
Одно за другим отменяются массовые мероприятия. На сегодняшний день приостановлен всемирно известный карнавал в Венеции, дизайнер Джорджио Армани отменил показ в Милане, а руководство «Ла Скала» объявило о приостановке работы оперного театра на неопределенный срок.
Кроме того, из-за коронавируса в Италии остановили съемки фильма «Миссия невыполнима 7». Согласно заявлению киностудии Paramount Pictures, съемки, которые должны были пройти в Венеции, отменили «в качестве меры предосторожности, а также для безопасности актеров и съемочной группы».
3
Другие страны испугались карантина?
Все больше стран советуют воздержаться от поездок в Италию. Быстрее всех на сообщения о распространении вируса в Италии отреагировала соседняя Хорватия. Здесь на месяц приостановили все школьные поездки в Италию. Группу из 42 учеников и четырех учителей, которые накануне вернулись из Венеции, отправили на двухнедельный домашний карантин. Тех, у кого обнаружат симптомы гриппа, будут госпитализировать.
Также воздержаться от поездок в Италию рекомендуют местным жителям власти Боснии, Хорватии, Македонии, Сербии, Ирландии и Израиля.
4
Как быть российским туристам?
Несмотря на все меры предосторожности, международные границы и авиасообщение с другими государствами в Италии пока открыты. Заблокированы подъезды только к тем городам и регионам, где выявлены случаи заражения коронавирусом. Текущая ситуация еще не дает повода изолировать Италию от других стран. Российские перевозчики тоже не торопятся отменять вылеты. Наоборот, некоторые даже анонсируют новые итальянские направления.
— От авиаперевозчиков никакой информации об отмене рейсов не поступало. Мы консультируемся с нашими коллегами из Российского союза туриндустрии. На данную минуту у нас нет никакой информации, которая хоть как-то говорила бы о том, что могут быть ограничения по авиасообщению. Более того, мы ожидаем большую делегацию итальянских коллег на выставку «Лето-2020» 3 апреля, — рассказал руководитель Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. — Если есть риски для наших туристов, то Росавиация, МИД, Роспотребнадзор опубликуют официальную рекомендацию по непосещению.
Да и закрытие авиасообщения между государствами, как показывает опыт той же Италии, не самый эффективный метод. Во Всемирной организации здравоохранения вообще не рекомендуют закрывать границы, оставляя это решение за руководством стран. В ВОЗ также отмечают, что эпидемия китайского коронавируса прошла свой пик. Глава организации Тедрос Адханом Гебреесус заявил, что пик эпидемии пришелся на период с 23 января по 2 февраля, и, хотя резкий всплеск заражения Covid-19 в Италии, Иране и Южной Корее вызывает озабоченность, ВОЗ не считает ситуацию пандемией. Но и не отрицает, что потенциально она может такой стать.
5
Кажется, я передумал ехать в Италию. Можно вернуть деньги за билеты?
Помните, что до того, как Ростуризм или МИД не опубликуют на своих официальных порталах информацию о том, что они не рекомендуют посещать ту или иную страну (в нашем случае Италию), деньги вы получите в рамках существующего договора. Со всеми предусмотренными штрафными санкциями и т. д. (Посмотрите эту информацию в договоре).
— Ситуация меняется сразу же, как вышеозначенные ведомства публикуют официальную рекомендацию по непосещению. В таком случае туристы имеют право сдать билет или путевку без каких-либо удержаний. Даже если это невозвратный билет, — объясняет Михаил Мальцев.
Ну а если никакой коронавирус вас не испугает, попробуйте хотя бы придерживаться элементарных рекомендаций Роспотребнадзора, чтобы попытаться обезопасить себя.
6
Что мне нужно знать о коронавирусе?
О новой болезни стало известно в декабре прошлого года — власти Китая сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке пневмонии неизвестного происхождения. Ее зарегистрировали в городе Ухань в провинции Хубэй в центральной части страны. Установить возбудителя инфекции китайским врачам удалось 7 января 2020 года: это коронавирус 2019-nCoV. Власти Китая начали принимать экстренные меры по предотвращению эпидемии. Российские власти подключились в конце января — премьер-министр поручил закрыть границы на Дальнем Востоке, были приостановлены полеты в Китай и проведена эвакуация российских граждан из КНР.
По актуальным данным на сегодняшний день, вирус выявили более чем у 80 тысяч человек. Почти 3 тысячи человек скончались от 2019-nCoV.
В России первые зараженные коронавирусом были обнаружены 31 января.