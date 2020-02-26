Заграница отменяется? Как коронавирус попал в Италию и стоит ли туристам сдавать билеты

Первые случаи заражения коронавирусом в Италии выявили 29 января у двух китайских туристов. Их госпитализировали в институт Спалланцани в Риме, сообщает газета Il Foglio. 6 февраля стало известно о новом случае заражения — на этот раз вирус нашли у репатриированного из Ухани итальянца.



Заметно ухудшилась ситуация 21 февраля, когда коронавирус выявили сразу у нескольких человек, которые не были в Китае. Первым стал 38-летний мужчина из Кодоньо на севере Италии.



— После этого начали искать людей, с которыми контактировал молодой человек. Выяснилось, что он вел очень активный образ жизни: был менеджером крупной химической компании, в которой только в Кодоньо работает более 500 человек, занимался спортом, за последний месяц участвовал в марафонах, играл в футбол, был волонтером Красного Креста и вел курсы, — пишет Екатерина Садилова, которая живет и работает в Милане.



Сейчас Кодоньо напоминает город-призрак: пустые улицы, закрытые школы, из магазинов работают только одна булочная и одна аптека. Жителям настойчиво рекомендуют оставаться дома.

