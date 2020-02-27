«Леруа Мерлен» огородился двухметровым забором от мелких торговцев — подробности конфликта на Фабричной

Забор, поставленный руководством новосибирского «Леруа Мерлен», мешает покупателям попасть в магазины мелких торговцев напрямую с парковки гипермаркета Фото: Александр Ощепков

«Леруа Мерлен» на Фабричной установил длинный зелёный забор, чтобы закрыться им от магазинов конкурентов. За последние годы рядом с гипермаркетом отделочных материалов вырос целый кластер мелких торговцев, который теперь оказался загорожен. Продавцы удивились, что французская компания с мировым именем обратила на них внимание и сочла конкурентами. По мнению мелких предпринимателей, покупателям было бы удобнее свободно перемещаться между магазинами, и вместо забора лучше бы цивилизованно обустроить общую территорию. Корреспондент НГС Елена Гурьянова отправилась на Фабричную, чтобы выслушать аргументы всех сторон.



Как мелких торговцев закрыли забором

Если идти из центра к магазину «Леруа Мерлен» на Фабричной, то сразу после спуска с лестницы вас встречают небольшие торговые павильоны. Кто-то торгует дверями, кто-то плиткой, кто-то обоями. Кластер торговцев отделочными материалами разбавляют шашлычная, кафе и автомойка. Очевидно, что некоторые играют на соседстве с известной французской сетью — например, пишут на своём магазине слоганы «Территория проверенных цен» (у «Леруа» главный слоган звучит как «Низкие цены каждый день»).

Этой зимой между парковкой «Леруа Мерлен» и крупным торговым павильоном вырос длинный забор, который перегородил дорогу пешеходам. Теперь, чтобы попасть в другие магазины, новосибирцы вынуждены делать приличный крюк. На это жалуется, в частности, руководство сети магазинов Outlet — путь к одному из их магазинов сейчас перекрыт забором.

Фото: Евгения Бикунова (инфографика)

— Почему в центре города ставят заборы между торговыми центрами? «Леруа», огромная сеть, испугалась мелкого местного игрока? — недоумевает Андрей Канин, управляющий сетью магазинов Outlet.



Он рассказал, что его компания арендовала помещение около 300 «квадратов» под специализированный магазин напольных покрытий на Фабричной, 55 Б в сентябре прошлого года, а уже в ноябре-декабре между ними и «Леруа Мерлен» вырос длинный двухметровый забор.

— Два месяца мы торговали без забора. Люди сравнивали цены и товар, не обязательно у нас покупали. Их же покупатель мог получить здесь подтверждение, что вернется к ним. Вообще тенденция в Европе и других странах — образуются кластеры, торговые точки кучкуются. А «Леруа» увидел конкуренцию. Но они не от нас отгородились, они своим покупателям сделали неудобство. Их покупатели, приехав сюда, могли сходить попить кофе, пообедать или поставить машину на автомойку, после чего пойти в их торговый центр, а они сделали такую преграду — забор, — рассуждает Андрей Канин.

Собственник здания, по его словам, пытался общаться с «Леруа Мерлен» — вёл переговоры о том, чтобы облагородить газон и сделать дорожки, но ничего не вышло.

Магазин «Outlet точка пол» сложно не заметить, несмотря на забор. Кроме того, на парковке «Леруа Мерлен» слышна их аудиореклама





Фото: Александр Ощепков

Директор сети магазинов Outlet Евгения Агеева предполагает, что, возможно, «Леруа Мерлен» на Фабричной пошел на такие меры из-за падения выручки, связав это с конкурентами рядом.



— Да я не могу сказать, что они прям боятся конкурентов, — смеется Евгения Агеева. — Бывает такое, что падает выручка по отношению к прошлому году, и все начинают искать причину. А тут что долго думать — вот он, конкурент, стоит. Но причина может быть в другом. Выручка просто у всех упала. У поставщиков, у всех, кто возит, все жалуются, что год намного хуже предыдущего по выручке. Просто у людей нет денег. Поэтому и товар у нас «аутлет». Это значит, что он уже вышел из моды. Магазины его не берут, потому что затоварены, а производителю надо расторговать. И покупатели это видят: у них старые остатки не проданы за 1500 рублей, а у нас они уже за 600.

На подходе к «Леруа Мерлен» бросается в глаза реклама магазина «ПолБерри». Здесь, вероятно, тоже пользуются соседством с гипермаркетом Фото: Александр Ощепков

Соседи торговцев напольными покрытиями согласились с предположением, что «Леруа Мерлен» мог поставить забор, чтобы огородиться от конкурентов:

— Ничего хорошего в этом не вижу. Зачем эти лишние заборы? Некрасиво и неэстетично. Это же общая зона, всё просматривается, все торгуют, — рассуждает Наталья Бойко, менеджер магазина торгового дома «Двери» на Фабричной.



Что говорят в «Леруа Мерлен»

Представители гипермаркета подчеркивают, что для них интересы покупателей стоят на первом месте, и новый забор установлен для их комфорта и безопасности.

— Ограждение территории позволяет нам более эффективно поддерживать её чистоту: прежде мусор (пустые бутылки, пленка, бумага) с проезжей части ветром заносился на наш газон. Более того, некоторые клиенты поднимаются и спускаются к прилегающей проезжей части по этому газону, что небезопасно, — объясняет руководитель направления по связям с общественностью «Леруа Мерлен Восток» Лола Сатторова. Именно для улаживания данных вопросов, по её словам, и было принято решение об установке забора: — Что касается конкуренции, то более 100 магазинов по всей России ежедневно доказывают, что мы эффективно сосуществуем с другими магазинами по продаже товаров для строительства и обустройства дома. Зачастую, приезжая в наш магазин за определенными товарами и услугами, клиенты докупают дополнительно в соседних магазинах. В свою же очередь, мы, помимо широкого товарного предложения, развиваем целый спектр дополнительных услуг: доставка, сборка, установка, пошив штор и так далее. Мы за развитие здоровой конкуренции, поскольку в конечном итоге выигрывает клиент, получая разнообразные товары и услуги по доступным ценам.

«Леруа Мерлен» — французская компания, один из крупнейших европейских DIY-ритейлеров (Do-It-Yourself). Основана в 1923 году, входит в группу ADEO. По данным leroymerlin.ru, GROUPE ADEO занимает 1-е место в Европе и 3-е место в мире по объемам продаж, включает в себя магазины DIY различных форматов (гипермаркеты, средние и малые магазины, дискаунтеры) в Греции, Бразилии, Франции, Италии, Польше, Португалии, Испании, России, Китае, Турции, Румынии и Украине. Как указано на сайте компании, «Леруа Мерлен» — это 325 магазинов во всем мире.

В «Леруа Мерлен» появление забора объясняют заботой о покупателях и тем, что так лучше удаётся поддерживать чистоту — теперь с дороги не летит мусор на газон Фото: Александр Ощепков

Мнение эксперта: «Глухой забор — это безобразие»

Архитектор Игорь Поповский уверен, что мелкие торговцы точно рассчитывали на якорного торговца, когда открывали свои магазины.

— Думаю, «Леруа Мерлен» поставил забор после какого-то маркетингового мониторинга. Но вопрос здесь простой — какой парковкой пользуются люди из магазина напротив? Вот эти ребята построили объект, никого не спрашивая и точно рассчитывая на якорного торговца, на «Леруа Мерлен», на которого все клюют, используют их парковку и клиентов, — рассуждает Игорь Поповский. — Они, когда начинали этот объект строить, вероятно, могли бы организовать у себя парковки или договориться с «Леруа Мерлен» о партнёрских платформах. Они сначала создали эту ситуацию, а теперь говорят, что «Леруа Мерлен» такой нехороший. «Леруа Мерлен» поступает грубо, потому что считает, что эти ребята поступили грубо. То, что глухим забором огородили — это безобразие, могли бы сеточкой закрыть. Они хотят прямо показать своё отношение ко всем этим ребятам.

