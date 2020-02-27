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Бизнес Проблема

«Леруа Мерлен» огородился двухметровым забором от мелких торговцев — подробности конфликта на Фабричной

Раньше посетители гипермаркета ходили этой дорогой до небольших торговых павильонов. Теперь путь закрыт

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Забор, поставленный руководством новосибирского «Леруа Мерлен», мешает покупателям попасть в магазины мелких торговцев напрямую с парковки гипермаркета

Забор, поставленный руководством новосибирского «Леруа Мерлен», мешает покупателям попасть в магазины мелких торговцев напрямую с парковки гипермаркета

«Леруа Мерлен» на Фабричной установил длинный зелёный забор, чтобы закрыться им от магазинов конкурентов. За последние годы рядом с гипермаркетом отделочных материалов вырос целый кластер мелких торговцев, который теперь оказался загорожен. Продавцы удивились, что французская компания с мировым именем обратила на них внимание и сочла конкурентами. По мнению мелких предпринимателей, покупателям было бы удобнее свободно перемещаться между магазинами, и вместо забора лучше бы цивилизованно обустроить общую территорию. Корреспондент НГС Елена Гурьянова отправилась на Фабричную, чтобы выслушать аргументы всех сторон.

Как мелких торговцев закрыли забором

Если идти из центра к магазину «Леруа Мерлен» на Фабричной, то сразу после спуска с лестницы вас встречают небольшие торговые павильоны. Кто-то торгует дверями, кто-то плиткой, кто-то обоями. Кластер торговцев отделочными материалами разбавляют шашлычная, кафе и автомойка. Очевидно, что некоторые играют на соседстве с известной французской сетью — например, пишут на своём магазине слоганы «Территория проверенных цен» (у «Леруа» главный слоган звучит как «Низкие цены каждый день»).

Этой зимой между парковкой «Леруа Мерлен» и крупным торговым павильоном вырос длинный забор, который перегородил дорогу пешеходам. Теперь, чтобы попасть в другие магазины, новосибирцы вынуждены делать приличный крюк. На это жалуется, в частности, руководство сети магазинов Outlet — путь к одному из их магазинов сейчас перекрыт забором.

— Почему в центре города ставят заборы между торговыми центрами? «Леруа», огромная сеть, испугалась мелкого местного игрока? — недоумевает Андрей Канин, управляющий сетью магазинов Outlet.

Он рассказал, что его компания арендовала помещение около 300 «квадратов» под специализированный магазин напольных покрытий на Фабричной, 55 Б в сентябре прошлого года, а уже в ноябре-декабре между ними и «Леруа Мерлен» вырос длинный двухметровый забор.

— Два месяца мы торговали без забора. Люди сравнивали цены и товар, не обязательно у нас покупали. Их же покупатель мог получить здесь подтверждение, что вернется к ним. Вообще тенденция в Европе и других странах — образуются кластеры, торговые точки кучкуются. А «Леруа» увидел конкуренцию. Но они не от нас отгородились, они своим покупателям сделали неудобство. Их покупатели, приехав сюда, могли сходить попить кофе, пообедать или поставить машину на автомойку, после чего пойти в их торговый центр, а они сделали такую преграду — забор, — рассуждает Андрей Канин.

Собственник здания, по его словам, пытался общаться с «Леруа Мерлен» — вёл переговоры о том, чтобы облагородить газон и сделать дорожки, но ничего не вышло.

Магазин «Outlet точка пол» сложно не заметить, несмотря на забор. Кроме того, на парковке «Леруа Мерлен» слышна их аудиореклама<br><br>&nbsp;<br>

Магазин «Outlet точка пол» сложно не заметить, несмотря на забор. Кроме того, на парковке «Леруа Мерлен» слышна их аудиореклама

 

Директор сети магазинов Outlet Евгения Агеева предполагает, что, возможно, «Леруа Мерлен» на Фабричной пошел на такие меры из-за падения выручки, связав это с конкурентами рядом.

— Да я не могу сказать, что они прям боятся конкурентов, — смеется Евгения Агеева. — Бывает такое, что падает выручка по отношению к прошлому году, и все начинают искать причину. А тут что долго думать — вот он, конкурент, стоит. Но причина может быть в другом. Выручка просто у всех упала. У поставщиков, у всех, кто возит, все жалуются, что год намного хуже предыдущего по выручке. Просто у людей нет денег. Поэтому и товар у нас «аутлет». Это значит, что он уже вышел из моды. Магазины его не берут, потому что затоварены, а производителю надо расторговать. И покупатели это видят: у них старые остатки не проданы за 1500 рублей, а у нас они уже за 600. 

На подходе к «Леруа Мерлен» бросается в глаза реклама магазина «ПолБерри». Здесь, вероятно, тоже пользуются соседством с гипермаркетом

На подходе к «Леруа Мерлен» бросается в глаза реклама магазина «ПолБерри». Здесь, вероятно, тоже пользуются соседством с гипермаркетом

Соседи торговцев напольными покрытиями согласились с предположением, что «Леруа Мерлен» мог поставить забор, чтобы огородиться от конкурентов:

— Ничего хорошего в этом не вижу. Зачем эти лишние заборы? Некрасиво и неэстетично. Это же общая зона, всё просматривается, все торгуют, — рассуждает Наталья Бойко, менеджер магазина торгового дома «Двери» на Фабричной.

Что говорят в «Леруа Мерлен»

Представители гипермаркета подчеркивают, что для них интересы покупателей стоят на первом месте, и новый забор установлен для их комфорта и безопасности.

— Ограждение территории позволяет нам более эффективно поддерживать её чистоту: прежде мусор (пустые бутылки, пленка, бумага) с проезжей части ветром заносился на наш газон. Более того, некоторые клиенты поднимаются и спускаются к прилегающей проезжей части по этому газону, что небезопасно, — объясняет руководитель направления по связям с общественностью «Леруа Мерлен Восток» Лола Сатторова.

Именно для улаживания данных вопросов, по её словам, и было принято решение об установке забора:

— Что касается конкуренции, то более 100 магазинов по всей России ежедневно доказывают, что мы эффективно сосуществуем с другими магазинами по продаже товаров для строительства и обустройства дома. Зачастую, приезжая в наш магазин за определенными товарами и услугами, клиенты докупают дополнительно в соседних магазинах. В свою же очередь, мы, помимо широкого товарного предложения, развиваем целый спектр дополнительных услуг: доставка, сборка, установка, пошив штор и так далее. Мы за развитие здоровой конкуренции, поскольку в конечном итоге выигрывает клиент, получая разнообразные товары и услуги по доступным ценам.

«Леруа Мерлен» — французская компания, один из крупнейших европейских DIY-ритейлеров (Do-It-Yourself). Основана в 1923 году, входит в группу ADEO. По данным leroymerlin.ru, GROUPE ADEO занимает 1-е место в Европе и 3-е место в мире по объемам продаж, включает в себя магазины DIY различных форматов (гипермаркеты, средние и малые магазины, дискаунтеры) в Греции, Бразилии, Франции, Италии, Польше, Португалии, Испании, России, Китае, Турции, Румынии и Украине. Как указано на сайте компании, «Леруа Мерлен» — это 325 магазинов во всем мире. 

В «Леруа Мерлен» появление забора объясняют заботой о покупателях и тем, что так лучше удаётся поддерживать чистоту — теперь с дороги не летит мусор на газон

В «Леруа Мерлен» появление забора объясняют заботой о покупателях и тем, что так лучше удаётся поддерживать чистоту — теперь с дороги не летит мусор на газон

Мнение эксперта: «Глухой забор — это безобразие»

Архитектор Игорь Поповский уверен, что мелкие торговцы точно рассчитывали на якорного торговца, когда открывали свои магазины.

— Думаю, «Леруа Мерлен» поставил забор после какого-то маркетингового мониторинга. Но вопрос здесь простой — какой парковкой пользуются люди из магазина напротив? Вот эти ребята построили объект, никого не спрашивая и точно рассчитывая на якорного торговца, на «Леруа Мерлен», на которого все клюют, используют их парковку и клиентов, — рассуждает Игорь Поповский. — Они, когда начинали этот объект строить, вероятно, могли бы организовать у себя парковки или договориться с «Леруа Мерлен» о партнёрских платформах. Они сначала создали эту ситуацию, а теперь говорят, что «Леруа Мерлен» такой нехороший. «Леруа Мерлен» поступает грубо, потому что считает, что эти ребята поступили грубо. То, что глухим забором огородили — это безобразие, могли бы сеточкой закрыть. Они хотят прямо показать своё отношение ко всем этим ребятам.

По мнению архитектора Игоря Поповского, главная проблема с «Леруа Мерлен» и мусорным пространством вокруг — управленческая, на уровне города.

— Эти ситуации должны разводиться на городском управленческом уровне. «Леруа Мерлен» там сидит очень неприятно, а еще хуже — там ещё со своим магазином садится на развязке Саттаров (известный девелопер Тимур Саттаров строит магазин на пересечении Фабричной и Димитрова — Прим. ред.). Надо было отбить эту территорию городу, чтобы на этом месте ничего не развивалось, чтобы был выход к новой набережной. А сейчас идёт возня между какими-то торговцами арбузами, стульями, ножовками. Вот эта ситуация бывшего Димитровского рынка, который там был до «Леруа Мерлен», остаётся.

Новосибирцы периодически возмущаются вырастающими то тут, то там заборами, перекрывающими пешеходные и подъездные пути. Самая скандальная история с забором возле торгового центра случилась у ТРЦ «Аура», когда жители новостройки по соседству заварили проход к магазину и намазали забор солидолом.

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Леруа Мерленотделочные материалыконкуренциязабор
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КОММЕНТАРИИ (20)

27 фев 2020 в 07:31

Очередной клоповник и прилипалы, вокруг крупного игрока. Пользуются чужой инфраструктурой и еще не довольны.
Бред говорят, что поставил машину на мойку , а сам ушел за покупками...Ну смешно же..

Фото пользователя
27 фев 2020 в 07:27

"здоровая конкуренция" ?!
Ну да, насмешили)))
Избавился Мерлен одним щелчком от таких конкурентов.
Отсутствие собственной парковки - серьезный минус.

Гость
27 фев 2020 в 07:16

типичное женское решение