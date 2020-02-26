Закон против закона: почему новосибирские семьи лишаются «путинских пособий»?

Мамы, которые приходят переоформлять пособия, с удивлением узнают, что выплата больше не положена. Но так ли это? Фото: Олег Каргаполов / 74.RU

В 2020 году поменялся порядок предоставления так называемых «путинских пособий» — выплат на первого и второго ребенка. Теперь их назначают семьям, в которых доход меньше двух прожиточных минимумов на человека, а не полутора, как это было в прошлом году. Кроме того, сейчас можно продлить срок получения пособия до тех пор, пока ребенку не исполнится три года. Но когда родители решили обратиться за продлением выплаты, то обнаружилось, что часть семей ее лишились.

Больше, чем минимум Чтобы оформить пособие на ребенка, нужно сначала доказать, что доход в семье ниже установленной законом планки. Многие полагают, что учитываться будет только зарплата родителей, однако это не так. Считать придется все деньги семьи, включая пенсии и пособия. Последнее для людей становится неожиданностью: после года получения выплаты они подают документы на нее вновь и получают отказ, ведь доход семьи фактически увеличился — благодаря этому самому пособию.



Ирина Володина из Перми получала пособие на первого ребенка в течение года, а когда пришла его оформлять снова, ей отказали. Благодаря выплате в размере прожиточного минимума доход семьи стал больше верхнего порога назначения пособия на тысячу рублей. В местном Минсоцразвития женщине посоветовали сначала пересчитать доходы, а потом уже обращаться за деньгами.

Отказы получают родители по всей стране, несмотря на абсурдность расчета, которую в личных разговорах признают даже чиновники и сотрудники профильных ведомств. А вот официальная позиция не так однозначна. В Пенсионном фонде, который назначает выплаты на второго ребенка из средств материнского капитала, уверены, что люди свои деньги получат благодаря изменению в законодательстве. — При назначении пособия учитывается весь доход семьи, в том числе и пособие за предыдущий год. Но за счет того, что в этом году планку дохода подняли, практически все нуждающиеся семьи выплаты получат, — заявили в ПФР.

С Пенсионным фондом согласны и депутаты: правила получения пособия действительно изменились, и в теории право на него должно появиться у большего количества семей.

— В прошлом году максимальный доход семьи для получения пособия был полтора прожиточных минимума, а с этого года — два, так что большинство семей его получат, — утверждает член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева. Как работает закон

Депутаты утверждают, что все законно: подтверждать низкий доход нужно каждый год, мало ли что в семье за это время поменялось — вдруг мужа до директора завода повысили и зарплату назначили в 10 раз больше.

— С точки зрения закона нарушений нет, — подтвердила депутат, член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина. — Но данный вопрос стал подниматься субъектами. В связи с этим наш комитет уже обратился в профильное министерство для прояснения позиции.

Если посмотреть в документы, то ситуация неоднозначная. С одной стороны, существует специальный установленный правительством перечень видов доходов, в котором прописано, что именно учитывать при расчете среднедушевого дохода. Ежемесячной выплаты семьям, имеющим детей (официальное название «путинского пособия». — Прим. ред.), в этом списке нет. С другой — в самом законе, который эту выплату устанавливает, написано, что учитываться должны в том числе «пенсии, пособия, стипендии и иные аналогичные выплаты, полученные гражданином в соответствии с законодательством». Именно поэтому люди и лишаются пособия.



— Если вам отказывают в получении пособия, просите официальный ответ со ссылкой на статью закона, которая была применена. После этого можно посоветоваться с юристом и обратиться в суд, чтобы доказать, что нужно было применить другой документ в этом случае. Именно так мы работаем при отказе в выдаче материнского капитала, — рассказала юрист Ольга Прохорова.



Вернуть деньги на своих детей можно через суд Фото: Сергей Сюрин / 29.RU