«Мария Киселёва — не стерва»: новосибирец признался, как ему удалось выиграть в «Слабом звене» три раза

Семён Родыгин третий раз выиграл в «Слабом звене» Фото: Семён Родыгин, телеканал «Мир»

В феврале в телеэфир снова вернулось шоу «Слабое звено» с Марией Киселёвой, теперь его показывают на телеканале «Мир». В первом выпуске участвовал новосибирец Семён Родыгин, оказалось, что он уже не первый раз участвует в этой передаче. За свою жизнь Семён сумел не просто сыграть три раза в «Слабое звено», но и все три раза победить. Как ему это удалось, что скрывает закулисье телепередачи и сколько лет он уже участвует во всевозможных интеллектуальных играх — узнала журналист НГС Мария Тищенко.

— Каждый из игроков, находящихся сегодня в студии, может заработать до 320 тысяч рублей. Они не знают друг друга, но, если хотят выиграть большой приз, должны стать командой. Семеро из них уйдут отсюда ни с чем, ведь раунд за раундом мы будем терять игроков, тех, кого команда назовёт самым слабым звеном, — объясняет в начале игры Мария Киселёва.

В каждом раунде можно выиграть до 40 тысяч рублей за ограниченный период времени: самый быстрый способ — выстроить цепь из восьми правильных ответов и отправить деньги в банк. Если игрок отвечает неправильно и разрывает цепь из правильных ответов, то деньги теряются. Правда, чтобы их сохранить, можно сказать слово «Банк» до того, как задут вопрос, но цепь из правильных ответов придётся строить заново. Только деньги из так называемого банка переходят из тура в тур — их можно выиграть одному победителю.

После каждого раунда участники голосуют, кто же из них был слабым звеном и почему. В итоге тот, за кого проголосовало большинство, покидает передачу под знаменитую фразу: «Вы самое слабое звено, прощайте». В итоге в финале оказываются два игрока, среди которых только один победитель.

Игру начинают 8 игроков Фото: телеканал «Мир»

«Игру экстренно возрождали»

Семён Родыгин участвует в этой передаче не первый раз:

— Это уже третья победа в «Слабом звене»: 18 лет назад снималась на Первом канале передача, вела Киселёва, выиграл 138 тысяч, потом снималась на Пятом канале Санкт-Петербурга, вёл Фоменко (Николай Фоменко — Прим.ред), там 40 тысяч выиграл, сейчас 63 тысячи выиграл. Когда-то это было культовое шоу, очень популярное, в КВНах высмеивалось, какая злая Мария Киселёва. Ему решили возродить былую славу. Вроде как по правилам у них прописано, что второй раз участвовать нельзя, но мне не то, что второй, даже третий раз посчастливилось не только поучаствовать, но и победить.

Впервые Родыгин прошёл отбор в игру в студенческом возрасте на общих основаниях, во второй раз игру экстренно возрождали и обзванивали старую базу из опытных игроков.



Семёну Родыгину 39 лет, он работает преподавателем. Он ответил правильно практически на все вопросы Фото: Семён Родыгин, телеканал «Мир»

— А в этот раз опять-таки другая редакция занимается, не знаю, заметили ли они или нет, что я уже третий раз. Подавал я заявку на участие в «Своей игре» — оказалось, что редакция одна и та же снимает эти передачи. Сказали, что на «Своей игре» цикл съёмок только прошёл: они снимают неделю подряд на полгода вперёд, очередной цикл будет только летом, но есть возможность в «Слабом звене» поиграть. Я с удовольствием согласился. Волнения выше крыши, конечно, было. Ничего не значит, что я раз в 10 лет где-то участвовал. По эмоциям, наверное, первая игра была острее, — замечает опытный игрок.



«Съёмки затягивались безбожно»

Семён Родыгин поясняет, что их съёмки были четвёртыми, но почему-то вышли в премьерной программе, первой. Среди восьми участников было две женщины.

— Съёмки затягивались безбожно, на четыре часа запоздали, поэтому одна из женщин должна была уезжать и просто сказала, что времени до конца играть не будет: «Вы меня, пожалуйста, в первых же турах удаляйте. Я своё красное платье красивое покажу по телевизору покажу и мне большего не надо».

Родыгин делится, что был период, когда он был точно уверен, что его удалят — когда остались три человека: он и ещё два соперника.

Родыгин играет уже больше 20 лет в различные интеллектуальные игры Фото: Семён Родыгин

Про ведущую Марию Киселёву Родыгин говорит, что на самом деле она не злая:

— Мария Киселёва — не стерва, не зверь во плоти человеческой, а очень приятная девушка. На самом деле никакая она не злая — это образ, приписанный обладателями франшизы. Если она кого-то гнобит, зверствует или какие-то комментарии отпускает нехорошие, это всё во имя повышения зрительского интереса. На самом деле она очень улыбчивая.



Семён рассказал, что суровость Марии Киселёвой - это её образ Фото: телеканал «Мир»

«Окольными путями идёт интригование»

По словам игрока, в эфир выходит 40 минут, а снимается это всё примерно 3–3,5 часа.

— Но когда заканчивается тур, начинается тягомотина — даже обидно, что это не попадает в телеэфир. Потому что написать, кто кого удаляет, снимается минут пять, а потом объявляется перерыв примерно на полчаса. За это время ты не знаешь, кто за кого проголосовал. Волнуешься, переживаешь. Эта игра привлекательна своим психологизмом: казалось бы, команда, которая работает на общее дело, должна составить какую-то командную игру, при этом выигрыш, который она зарабатывает, достаётся одному человеку. Этим голосованием за удаление она интересна, — считает Родыгин.

Он поясняет, что в перерывах на участниках висит микрофон и редакторы следят, чтобы никто не обсуждал игру, против кого голосовать. Телефонами пользоваться нельзя.

— При этом незримо, не открытым текстом, а окольными путями, идёт интригование. Я с самого начала стал там лучше всех играть, практически всю игру был самым сильным звеном и постоянно на себе такие скользкие, липкие забросы чувствовал. К тебе подходит игрок и начинает о погоде говорить, о том, что он когда-то в Новосибирске был и как ему там понравилось. Ты чувствуешь, что тебе заискивающе улыбаются и этим фактически говорят тебе: «Эй, я твой друг, за меня, пожалуйста, не голосуй». Обидно, что эти интриги не попадают в эфир, — расстраивается игрок.



Семён Родыгин отвечал на всё правильно, кроме трёх вопросов. Он говорит, что не вспомнил, сколько человек в команде по кёрлингу (четыре, — Прим. ред.).



Впервые эта игра появилась на российском телевидении в 2001 году

— Ещё вопрос был, каким шагом, каким аллюром двигается лошадь на ипподроме. Я никогда не был на ипподроме, подумал и назвал самый быстрый — галоп, оказалось, что рысь. Я до сих пор не уверен в правильности этого факта. Пытался по интернет-источникам искать — и галопом, и рысью двигаются.

«Я не с бухты-барахты выиграл»

Свой выигрыш он пока не получил, потому что деньги переводятся через какое-то время после выхода передачи в эфир.

— Я не с бухты-барахты выиграл, а всё-таки у меня есть солидный опыт в интеллектуальных играх, возникший из Новосибирского клуба интеллектуальных игр. Это общественная некоммерческая организация, которая существует с советских времён: в 1988 году была основана при НГУ и до сих пор цветёт и здравствуйте. Я с 1997 года играю в интеллектуальные игры, больше 20 лет.

Семён много лет сам проводит интеллектуальные игры Фото: Семён Родыгин

Семён Родыгин не только играет, но и сам проводит в Новосибирске интеллектуальные игры: по его словам, он начал одни из первых движение в стране, когда такие игры стали выходить ещё и в бары; например, он проводит игру «ИнкQUIZизиция».

