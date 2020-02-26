Железо против фольги: топ-5 хороших японских седанов вместо нового «Соляриса»

Toyota Camry Фото: auto.ru

Корейская Hyundai на прошлой неделе показала обновленный седан Solaris — народный хит перетерпел небольшие изменения во внешности, получил новую мультимедийку и улучшенную шумоизоляцию. Тут же подоспели и новые цены — автомобиль подорожал на 9–38 тысяч рублей. И уже в двух комплектациях этот так называемый «бюджетник» стоит больше миллиона — в исполнении Elegance с 1,6-литровым двигателем, с механикой или автоматом (и у него по-прежнему нет кожаного салона). Так может, лучше потратить этот миллион на что-то более серьезное, хоть и с пробегом — например, подобрать себе добротный японский седан?



Lexus GS

Lexus GS Фото: auto.ru

Начнем сразу с Lexus (правда же, звучит гораздо лучше, чем «Солярис»?) — только вот седан Lexus GS будет 10-летним, 2010 года выпуска. Это третье поколение, рестайлинг, мощный 3-литровый 249-сильный двигатель, автомат, задний привод. Пробег более 200 тысяч километров, два владельца по ПТС, последний ездит с 2017 года. Как и положено «Лексусам», автомобиль в богатой комплектации — сенсорное мультимедиа, кожаные сиденья, электроприводы, кожаный мультируль, парктроники, память сидений. Продавец уверяет, что машина находится «в отличном состоянии». Какие еще есть на продаже седаны Lexus GS за эти деньги, смотрите здесь. Honda Accord



Honda Accord Фото: auto.ru

Honda Accord — нечастый гость на новосибирских дорогах, в отличие от той же «Камри», но сам по себе автомобиль гораздо более интересный. За 1 миллион можно найти Accord 2012 года выпуска, восьмого поколения. 2,4-литровый 200-сильный двигатель не даст скучать, а оснащение и отделка заставят вас забыть о каких-то там «Тойотах». Ксеноновые фары с омывателями, кожаный салон, люк, система адаптивного освещения дороги, аудиосистема с 9-ю динамиками, датчики света и дождя. В ПТС, правда, по отчету значатся 5 владельцев. Продавец сообщает, что автомобиль в ДТП не участвовал и «весь в родном окрасе». Еще несколько Honda Accord с ценами около миллиона рублей вы увидите тут.

Toyota Camry



Toyota Camry Фото: auto.ru

Раз уж заговорили о Toyota Camry, то вот она (без неё никуда). Машина 2012 года выпуска с 2,5-литровым 181-сильным двигателем и пробегом в 143 тысячи километров. Топовая комплектация Prestige с кожаным салоном, кнопкой start-stop, круиз-контролем и бесключевым доступом. Продавец пишет, что дополнительно установлена охранная система с GSM-модулем, куплена новая зимняя резина и установлен новый аккумулятор. В ПТС вписаны два владельца, последний ездит на машине с 2018 года. Еще больше Toyota Camry на любой вкус вы увидите здесь. Nissan Teana



Nissan Teana

Фото: auto.ru

Проигравший борьбу в D-сегменте седан Nissan Teana ценится меньше, поэтому за миллион это будет машина 2014 года. Пробег всего 106 тысяч километров, один владелец по ПТС, бодрый 3,5-литровый 249-сильный мотор. Двухзонный климат-контроль, кожаные сиденья, навигация, система кругового обзора, ксеноновые фары, бесключевой доступ, электропривод сидений. Машину продает официальный дилер, так что можно надеяться на хоть какую-то честную диагностику состояния авто. Но стоить помнить, что все «Теаны» продавались у нас вариатором — это и убило продажи. Какие еще есть «Теаны» на вторичке, смотрите здесь.

Toyota Mark X



Toyota Mark X

Фото: auto.ru

Наш японский набор был бы неполным, если бы мы не включили в него правый руль. Чем не вариант за миллион — Toyota Mark X 2011 года выпуска с 2,5-литровым 203-сильным мотором, автоматом и задним приводом (можно подрифтить). Машина ввезена из Японии в 2015 году, и у нее уже было 5 владельцев. Продавец сообщает, что ничего, кроме бампера, не красилось, а «ходовка, двигатель, коробка отлично себя чувствуют». Еще больше вариантов Toyota Mark X на вторичном рынке вы увидите тут.

Что бы вы купили вместо нового «Соляриса»?