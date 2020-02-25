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Стас Соколов

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Стас Соколов

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Еда Мнение

Масленица для чайников: краткий гид по блинам разных стран и народов (вы знали, как выглядит чунь бин?)

Разбираемся, что такое панкейки, крепы, галеты, тортильи и досы

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Блины или подобные им блюда есть в кухнях разных народов мира

Блины или подобные им блюда есть в кухнях разных народов мира

Даже если вы не собираетесь держать Великий пост — это не повод игнорировать блины в Масленицу. В последнее время, правда, с этим блюдом немало путаницы, вызванной обилием кулинарных заимствований. Чтобы вы не путались в названиях (и не давали вас запутать другим) обозреватель НГС Стас Соколов составил блинный гид.

Блинами, конечно, можно называть всё круглое. Даже железные диски у штанги. Но в мире есть масса похожих вещей, которые, тем не менее, имеют свои особенности. Домра отличается от балалайки, олень и лось — разные виды животных, а форвард и голкипер выполняют на футбольном поле немного разные роли (хотя и тот, и другой, бывает, пинают по мячу). И так, в чем же разница?

Крепы

Это французское название (la crêpe) часто можно встретить в заведениях с претензией на Европу. Сами французы до сих пор считают их блюдом бретонской кухни (регион на северо-западе Франции). В Париж его в своё время привезли с собой бедные провинциалы, которые начали открывать точки с этой простой и дешевой едой. Они же изобрели эти жаровни без стенок, на которых тесто размазывается специальной палочкой. Так что технически все точки нашей сети «Русские блины» — это «крепери» (блинные).

Привычные уже блинницы придумали во Франции&nbsp;

Привычные уже блинницы придумали во Франции 

Но, конечно, с точки зрения технологии — это те же самые русские блины. Любая французская кулинарная книга даст вам рецепт привычного нам блинного теста. В базе это мука, молоко, яйца, сахар и соль. Иногда могут быть добавлены дрожжи. Французы ещё в тесто вмешивают расплавленное сливочное масло, но точно также исторически делали и в России (сейчас часто наливают растительное, рафинированное).

Хоть какое-то отличие между «крепами» и блинами появляется, разве что, в подаче. Французы не делают крепов с начинками, просто поливают сверху чем-нибудь сладким. В ресторанном варианте соус — самая сложная.

В самой Франции известно и блюдо под названием les blinis. Так называются уже готовые блинчики, которые используют в качестве основы для закусок. Как видите, везде люди любят экзотику. У нас брускеты, у них — blini.

Панкейки

Панкейки из сети кофеен «Академия кофе»

Панкейки из сети кофеен «Академия кофе»

В переводе с английского это «торт на сковородке» (pan cake). Исторически распространены во всем англоязычном мире. От блинов отличаются тестом (оно более густое) и использованием соды, которая отвечает в панкейках за пышность. Хотя если вы сделаете это блюдо на дрожжах, не думаю, что англичанин назовет его как-то иначе. Они довольно толстые и при попытке согнуть должны ломаться, как кусок бисквита. Жарят панкейки с минимальным количеством жира (в идеале вообще на сухой сковороде), поэтому на поверхности нет красивого узора из пятен, вызванных разным уровнем нагрева.

Панкейк — это всегда десерт (вы же помните про «торт» в названии). Их подают с джемом, взбитыми сливками, мороженым и так далее. Хотя сегодня, конечно, со всеми этими пончиками с беконом можно встретить и какой-нибудь панкейк-бургер.

Оладьи

Оладьи довольно редко встречаются в кафе и ресторанах

Оладьи довольно редко встречаются в кафе и ресторанах

Родственник панкейка. В России, как правило, их готовят не на молоке, а на кисломолочных продуктах (простокваша, кефир). Плюс жарятся оладьи в большом количестве масла, так что их можно называть «плоскими пончиками». Поскольку оладьи до сих пор остаются преимущественно домашним блюдом, никакой устоявшейся торжественной подачи не сложилось. Оладьи хуже всего переносят хранение — пожарили и съели, пока горячие. Со сметаной, вареньем или просто так. 

Тортилья

В Латинской Америке так называют лепешку из пшеничной или кукурузной муки, которая выпекается на горячей поверхности. Тортилья (более точный вариант произношения — тротийя) тонкая, как блин, но это не потому, что тесто само растеклось по сковороде. В уличных точках для того, чтобы сделать тонкую лепешку, используют специальные ручные прессы. 

Тако из закусочной Taqueria del Centro

Тако из закусочной Taqueria del Centro

Тортилья — это не самостоятельное блюдо, а основа для всего многообразия уличных блюд, которые делаются с ее участием: тако, буррито, кесадилья, энчеладос, тлаюда и так далее. Есть даже что-то вроде пиццы. Но везде в основе будет та же самая тортилья.

В испаноязычном мире со словом tortilla, кстати, тоже не все просто. Потому что в самой Испании tortilla — это картофельная запеканка с яйцом.

Галеты

Так во Франции называют блины из гречневой муки. Правда, при этом нужно уточнить, что речь идёт о галетах из Бретани — galettes bretonnes. Потому что даже в самой Франции просто galette — это круглый пирог с начинкой. Не говоря уже про соседнюю Великобританию, где галетами (как и у нас) называют сухое несладкое печенье. Как видите, там тоже хватает путаницы.

Гречневая бретонская галета из кафе «Креп де кофе»

Гречневая бретонская галета из кафе «Креп де кофе»

Бретонские блины делаются всегда несладкими и напоминают наши блины с припеком, хотя также отличаются подачей. Стандартный вариант — это треугольник или четырехугольник с подвернутыми краями и оставленной в центре начинкой (жареная грудинка, овощи, яйцо и так далее). Что-то подобное пекут у нас, например, в «Креп де кофе».

Доса 

Индийские блины, которые делаются из разных видов муки (есть варианты с рисом, чечевицей), воды с добавлением специй и зелени. В зависимости от количества этих добавок могут или существенно отличаться от русских блинов, или быть похожими на них до степени смешения. Главная идея состоит в том, что это самостоятельное блюдо, которое не требует никакой «начинки», кроме соусов.

Чунь бин

Рисовые блинчики — обязательный элемент при подаче утки по-пекински

Рисовые блинчики — обязательный элемент при подаче утки по-пекински

Китайские рисовые блинчики «чунь бин» (весенний пирог) — тонкие, практически безвкусные кругляшки из рисового теста. В кухне Юго-Восточной Азии используются в качестве основы или обязательного элемента при подаче для большого количества блюд. Без них нельзя представить себе утку по-пекински, «весенние роллы», из них делают часть димсамов и так далее. Главное отличие от всего выше перечисленного состоит в том, что рисовые блинчики готовят впрок, с пылу с жару их никто не ест.

Как, где и когда отметить Масленицу в Новосибирске — смотрите тут (афиша всего из двух картинок).

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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блиныМасленица - 2020
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КОММЕНТАРИИ (1)

Хрюша
25 фев 2020 в 17:37

Божее....Корреспонденты НГС, хоть раз напишите об истории праздника, откуда он взялся, что он означает и почему нас заставляют праздновать его в другое время, такое, что весь смысл праздника искажается