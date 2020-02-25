Масленица для чайников: краткий гид по блинам разных стран и народов (вы знали, как выглядит чунь бин?)

Блины или подобные им блюда есть в кухнях разных народов мира Фото: Стас Соколов

Даже если вы не собираетесь держать Великий пост — это не повод игнорировать блины в Масленицу. В последнее время, правда, с этим блюдом немало путаницы, вызванной обилием кулинарных заимствований. Чтобы вы не путались в названиях (и не давали вас запутать другим) обозреватель НГС Стас Соколов составил блинный гид.

Блинами, конечно, можно называть всё круглое. Даже железные диски у штанги. Но в мире есть масса похожих вещей, которые, тем не менее, имеют свои особенности. Домра отличается от балалайки, олень и лось — разные виды животных, а форвард и голкипер выполняют на футбольном поле немного разные роли (хотя и тот, и другой, бывает, пинают по мячу). И так, в чем же разница?



Крепы

Это французское название (la crêpe) часто можно встретить в заведениях с претензией на Европу. Сами французы до сих пор считают их блюдом бретонской кухни (регион на северо-западе Франции). В Париж его в своё время привезли с собой бедные провинциалы, которые начали открывать точки с этой простой и дешевой едой. Они же изобрели эти жаровни без стенок, на которых тесто размазывается специальной палочкой. Так что технически все точки нашей сети «Русские блины» — это «крепери» (блинные).

Привычные уже блинницы придумали во Франции Фото: Стас Соколов

Но, конечно, с точки зрения технологии — это те же самые русские блины. Любая французская кулинарная книга даст вам рецепт привычного нам блинного теста. В базе это мука, молоко, яйца, сахар и соль. Иногда могут быть добавлены дрожжи. Французы ещё в тесто вмешивают расплавленное сливочное масло, но точно также исторически делали и в России (сейчас часто наливают растительное, рафинированное).



Хоть какое-то отличие между «крепами» и блинами появляется, разве что, в подаче. Французы не делают крепов с начинками, просто поливают сверху чем-нибудь сладким. В ресторанном варианте соус — самая сложная.



В самой Франции известно и блюдо под названием les blinis. Так называются уже готовые блинчики, которые используют в качестве основы для закусок. Как видите, везде люди любят экзотику. У нас брускеты, у них — blini.

Панкейки

Панкейки из сети кофеен «Академия кофе» Фото: Стас Соколов

В переводе с английского это «торт на сковородке» (pan cake). Исторически распространены во всем англоязычном мире. От блинов отличаются тестом (оно более густое) и использованием соды, которая отвечает в панкейках за пышность. Хотя если вы сделаете это блюдо на дрожжах, не думаю, что англичанин назовет его как-то иначе. Они довольно толстые и при попытке согнуть должны ломаться, как кусок бисквита. Жарят панкейки с минимальным количеством жира (в идеале вообще на сухой сковороде), поэтому на поверхности нет красивого узора из пятен, вызванных разным уровнем нагрева.

Панкейк — это всегда десерт (вы же помните про «торт» в названии). Их подают с джемом, взбитыми сливками, мороженым и так далее. Хотя сегодня, конечно, со всеми этими пончиками с беконом можно встретить и какой-нибудь панкейк-бургер.



Оладьи

Оладьи довольно редко встречаются в кафе и ресторанах Фото: Стас Соколов

Родственник панкейка. В России, как правило, их готовят не на молоке, а на кисломолочных продуктах (простокваша, кефир). Плюс жарятся оладьи в большом количестве масла, так что их можно называть «плоскими пончиками». Поскольку оладьи до сих пор остаются преимущественно домашним блюдом, никакой устоявшейся торжественной подачи не сложилось. Оладьи хуже всего переносят хранение — пожарили и съели, пока горячие. Со сметаной, вареньем или просто так.

Тортилья

В Латинской Америке так называют лепешку из пшеничной или кукурузной муки, которая выпекается на горячей поверхности. Тортилья (более точный вариант произношения — тротийя) тонкая, как блин, но это не потому, что тесто само растеклось по сковороде. В уличных точках для того, чтобы сделать тонкую лепешку, используют специальные ручные прессы.

Тако из закусочной Taqueria del Centro Фото: Стас Соколов

Тортилья — это не самостоятельное блюдо, а основа для всего многообразия уличных блюд, которые делаются с ее участием: тако, буррито, кесадилья, энчеладос, тлаюда и так далее. Есть даже что-то вроде пиццы. Но везде в основе будет та же самая тортилья.



В испаноязычном мире со словом tortilla, кстати, тоже не все просто. Потому что в самой Испании tortilla — это картофельная запеканка с яйцом.

Галеты

Так во Франции называют блины из гречневой муки. Правда, при этом нужно уточнить, что речь идёт о галетах из Бретани — galettes bretonnes. Потому что даже в самой Франции просто galette — это круглый пирог с начинкой. Не говоря уже про соседнюю Великобританию, где галетами (как и у нас) называют сухое несладкое печенье. Как видите, там тоже хватает путаницы.

Гречневая бретонская галета из кафе «Креп де кофе» Фото: Стас Соколов

Бретонские блины делаются всегда несладкими и напоминают наши блины с припеком, хотя также отличаются подачей. Стандартный вариант — это треугольник или четырехугольник с подвернутыми краями и оставленной в центре начинкой (жареная грудинка, овощи, яйцо и так далее). Что-то подобное пекут у нас, например, в «Креп де кофе».

Доса

Индийские блины, которые делаются из разных видов муки (есть варианты с рисом, чечевицей), воды с добавлением специй и зелени. В зависимости от количества этих добавок могут или существенно отличаться от русских блинов, или быть похожими на них до степени смешения. Главная идея состоит в том, что это самостоятельное блюдо, которое не требует никакой «начинки», кроме соусов.



Чунь бин

Рисовые блинчики — обязательный элемент при подаче утки по-пекински Фото: Стас Соколов

Китайские рисовые блинчики «чунь бин» (весенний пирог) — тонкие, практически безвкусные кругляшки из рисового теста. В кухне Юго-Восточной Азии используются в качестве основы или обязательного элемента при подаче для большого количества блюд. Без них нельзя представить себе утку по-пекински, «весенние роллы», из них делают часть димсамов и так далее. Главное отличие от всего выше перечисленного состоит в том, что рисовые блинчики готовят впрок, с пылу с жару их никто не ест. Как, где и когда отметить Масленицу в Новосибирске — смотрите тут (афиша всего из двух картинок).