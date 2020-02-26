Хватит рычать на Локтя из-за сугробов: колонка об истинных причинах запущенности Новосибирска

Несколько недель назад по всему Новосибирску расставили такие провокационные таблички. По мнению инициаторов акции, именно мэр виноват в плохой уборке снега с городских улиц Фото: читатель НГС

Только ленивый этой зимой не посетовал на «особо отвратительную» уборку Новосибирска от снега — некоторые во всех бедах обвиняли персонально мэра Локтя. Наш коллега Дмитрий Косенко считает иначе. По его мнению, мэр несет ответственность не в одиночку и, по сути, виноваты все мы, живущие в этом городе — депутаты, предприниматели, областные власти, общественность. А, ну и погода ещё. Публикуем его авторскую колонку.

Как обыватель представляет себе начало рабочего дня у мэра Новосибирска: ему в кабинет приносят коробку с наличкой на суточную уборку снега, а он эти деньги вместо того, чтобы раздать дорожным рабочим, прячет в ящик стола. Ну вот такой злодей, не хочет никак чистить город. Может, делает это из принципа, а может, ему нравится, что горожане ругаются. Так думает обыватель.

А на самом деле нет никаких коробок с наличкой. Есть скудный бюджет на уборку и эти несчастные 200–300 самосвалов (или сколько их там), которые просто не в состоянии вывезти все эти миллиарды тонн грязного месива. Проблема в том, что мы живем в городе, затерянном в снежной тайге, на который каждый год падает невообразимое количество белых осадков. И так было всегда, и при Советской власти, и в перестройку, и при Ельцине, и при Путине — убедитесь в этом сами, посмотрев на эти 17 неожиданных кадров. Нынче на небесах, конечно, перестарались — этот чёртов снег падает и падает, его убирают, а он опять сыпется. А тут еще оттепели и, как следствие, страшный лёд на тротуарах — просто целые квадратные километры сплошного катка. И, по большому счету, ну не предназначен город для жизни в таких климатических условиях, не предназначен. Но раз уж жизнь здесь теплится, то и убирать приходится — вот и ковыряются дорожники помаленьку, в меру бюджетных сил. И что тут сделает один Локоть с этими тысячами сугробов, с тоннами льда? Да, он не стал местным Собяниным, не смог вывести Новосибирск на принципиально иной уровень развития, не поднял до небес масштабы инвестирования в городскую экономику. Свет, вода есть — и то ладно.

Ну, а что делают эти сотни чиновников, депутатов и предпринимателей, которым город дал возможность заработать миллионы? Почему они все вместе не меняют ситуацию, они же ходят и ездят по тем же улицам? А куда смотрит областная власть? Почему не рассматривается вопрос о кардинальном увеличении бюджета и повышении эффективности системы уборки города? Нет денег? Ну пролоббируйте, попросите у федералов, хотя бы попробуйте. А общественность? В интернете все шуметь горазды, но что-то я не видел массовых митингов и пикетов с требованием привести город в порядок. Почему жители Новосибирска не создают атмосферу нетерпимости к такому свинскому положению вещей? Многие ли написали заявление прокурору по поводу конкретного сугроба или конкретной нечищеной улицы? Вот и варимся мы все вместе в этом бесконечном снежном котле. А хотите, чтоб чистенько — поезжайте в Москву, теперь она — столица бесснежья.

Согласны с мнением?

5 самых обсуждаемых колонок на НГС

Сибирячка ответила на слова протоиерея, который назвал гражданских жен бесплатными проститутками. Её колонка вызвала шквал комментариев: ответили более 1000 человек.



Бурно обсуждали и сердитую колонку пассажира самолета S7, который по вине авиакомпании остался без отпуска. Вот его история (в такой же ситуации может оказаться каждый из вас).

Журналист Анастасия Исмайлова в своей колонке поделилась тремя инсайтами, за что она осуждала молодых мам (и в итоге сама стала такой же).

Анонимная колонка отца, разнесшего в пух и прах молодых матерей и их преклонение перед детьми, тоже много обсуждалась.

И вишенка на торте — откровенный монолог 16-летней девушки о приставаниях в метро. Он тоже стал одним из самых комментируемых на НГС за последние месяцы.

Стать автором рубрики «Мнения» может любой житель Новосибирска. У вас есть своя точка зрения на события, которые происходят в городе? Вы хотите поделиться интересной историей о жизни? Рассказать о собственном опыте? Вы можете написать или надиктовать свою авторскую колонку, связавшись с редакцией НГС по телефону +7 982 781–74–07 (СМС, Viber, WhatsApp, Telegram).