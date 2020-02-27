Вместо ботокса: 5 простых схем, которые помогут разгладить самые неприятные морщины без инъекций

Благодаря тейпам те мышцы лица, которые были напряжены, расслабляются. А те, что были расслаблены, — напрягаются

Вопрос «что бы сделать, чтобы помолодеть» мучает женщин, начиная почти со студенчества. В этом виновата вселенская несправедливость. Во-первых — стареть (даже красиво) не хочется никому. Во-вторых, все эффективные средства от морщин и обвисания лица обычно дорогие и болезненные, поэтому надо начинать как можно раньше. Конечно, эффекта дорогостоящей и травматичной пластической операции от бюджетных домашних способов ждать не стоит. Но если заниматься собой регулярно, кое-каких успехов все-таки можно достичь. Сертифицированный тренер по гимнастике для лица Евгения Лескова показала 5 простых схем тейпирования лица, которые помогут разгладить самые распространенные проблемные зоны без инъекций.

Тейпирование лица — методика естественного омоложения. На лице делаются аппликации определенных форм из кинезиотейпов. Каждая аппликация направлена на решение проблем в конкретной зоне. Кинезиотейп — специальная лента, которая напоминает пластырь, но имеет определенную эластичность.

По мнению эксперта, при регулярном использовании такие аппликации могут сравниться по эффективности с результатами после ботокса и филлеров.

Как это работает

Аппликация с тейпами восстанавливает нормальный тонус мышц — те мышцы, которые нужно расслабить, — расслабляет, те, которые нужно простимулировать, — стимулирует. Если делать аппликации регулярно, можно избавиться от морщины на подбородке, межбровной и носогубной складок и сделать овал лица более четким.

Для домашних аппликаций нам понадобятся:

— тейпы. Их можно купить в интернет-магазинах, аптеках, спортивных магазинах, массажных салонах. Стоимость хороших тейпов, подходящих для нежной кожи лица, начинается от 800 рублей. Хватит такой ленты на 2–3 месяца регулярного использования. Евгения советует выбрать тейпы производства Японии или Южной Кореи;

