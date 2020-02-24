В Новосибирске прошёл матч «Куньлунь Ред Стар» — «Динамо» (Рига): подборка зрелищных фото

Ржака 24 фев 2020 в 19:39

Болельщики позорной сибири самые позорные в КХЛ... Как и сама бездарная команда... деревянных фигуристок... всей лиги... они ходят на матчи позорной сибири... Вошкаются на сидениях машут шарфами и орут сибирь... они не понимают и не могут понять для них это сложно... Что такое конференция... Дивизион... что такое легионер... Какой лимит на них... В КХЛ...и прочее... У них нет кричалки как у всех болельщиков команд КХЛ... они могут только орать слово сибирь когда из неё выбивают дурь все подряд... Они орут сибирь чемпион... Только не понимают, что чемпион она по количеству проигрышей подряд во всей истории КХЛ ... Который стал клеймом позора в истории позорной сибири... и каждый раз теперь они орут... Позорься сибирь мы гордимся тобой...ахаха...