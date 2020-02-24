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В Новосибирске прошёл матч «Куньлунь Ред Стар» — «Динамо» (Рига): подборка зрелищных фото

Новосибирские болельщики «топили» за экс-вратаря «Сибири» Александра Салака

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Новосибирцы болели за сибиряка Александра Салака

Новосибирцы болели за сибиряка Александра Салака

Сегодня, 24 февраля, в Новосибирске прошёл матч «Куньлунь Ред Стар» — «Динамо» (Рига). 

Победила команда «Динамо»

Победила команда «Динамо»

Со счётом 2:1 выиграла команда «Динамо». 

Матч&nbsp;«Куньлунь Ред Стар» — «Динамо» должен был пройти в Пекине

Матч «Куньлунь Ред Стар» — «Динамо» должен был пройти в Пекине

КХЛ перенесла этот матч из Пекина в Новосибирск из-за вспышки коронавируса. 

Ранее Главное государственное управление по вопросам спорта КНР в связи с распространением коронавируса приостановило проведение всех спортивных соревнований до апреля

Ранее Главное государственное управление по вопросам спорта КНР в связи с распространением коронавируса приостановило проведение всех спортивных соревнований до апреля

— В связи с невозможностью проведения матчей чемпионата КХЛ сезона 2019/20 на территории КНР по причине распространения коронавируса, а также по обращению «Куньлуня» и [рижского] «Динамо» лига приняла решение о переносе места проведения матча «Куньлунь» — «Динамо» (Рига), который состоится 24 февраля 2020 года, из Пекина в Новосибирск, — говорится в сообщении на сайте Континентальной хоккейной лиги.

Новосибирцы болели за Александра Салака

Новосибирцы болели за Александра Салака

По сообщению фотокорреспондента НГС Александра Ощепкова, зрители болели по большей части не за команды, а за вратаря «Динамо» Александра Салака, который раньше выступал за «Сибирь». 

Высшая хоккейная лига объявила, что домашние матчи&nbsp;китайских команд пройдут на территории России

Высшая хоккейная лига объявила, что домашние матчи китайских команд пройдут на территории России

Так как обе команды не из России, перед матчем играли сразу три гимна, а на площадке логотип «Сибири» изменили на логотип «Куньлуня». 

Перед матчам играли гимны трёх стран

Перед матчам играли гимны трёх стран

Перед матчем всех призвали поддержать китайцев, которые борются с коронавирусом

Перед матчем всех призвали поддержать китайцев, которые борются с коронавирусом

Чешский хоккеист Александр Салак выступал за «Сибирь» с декабря 2014 года вплоть до конца последнего игрового сезона. В сезоне 2016/2017 значительную часть игр пропустил из-за серьёзной травмы, полученной во время матча со «Спартаком». 

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КХЛхоккейАлександр Салак
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КОММЕНТАРИИ (12)

Фото пользователя
24 фев 2020 в 19:39

Болельщики позорной сибири самые позорные в КХЛ... Как и сама бездарная команда... деревянных фигуристок... всей лиги... они ходят на матчи позорной сибири... Вошкаются на сидениях машут шарфами и орут сибирь... они не понимают и не могут понять для них это сложно... Что такое конференция... Дивизион... что такое легионер... Какой лимит на них... В КХЛ...и прочее... У них нет кричалки как у всех болельщиков команд КХЛ... они могут только орать слово сибирь когда из неё выбивают дурь все подряд... Они орут сибирь чемпион... Только не понимают, что чемпион она по количеству проигрышей подряд во всей истории КХЛ ... Который стал клеймом позора в истории позорной сибири... и каждый раз теперь они орут... Позорься сибирь мы гордимся тобой...ахаха...

Фото пользователя
24 фев 2020 в 19:42

Трактор конечно же красиво выбил дурь из фигуристов Сибири...

Фото пользователя
24 фев 2020 в 19:37

Раз два три Магнитка позорную Сибирь на куски рви...